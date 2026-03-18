EQS-AFR: SFC Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SFC Energy AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SFC Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

18.03.2026 / 09:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die SFC Energy AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.sfc.com/de/investoren/finanzberichte/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.sfc.com/de/investoren/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.sfc.com/investors/financial-reports/

18.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SFC Energy AG
Eugen-Sänger-Ring 7
85649 Brunnthal-Nord
Deutschland
Internet:www.sfc.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

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