EQS-AFR: SFC Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SFC Energy AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

SFC Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



18.03.2026 / 09:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die SFC Energy AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.sfc.com/de/investoren/finanzberichte/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.sfc.com/de/investoren/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.sfc.com/investors/financial-reports/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 85649 Brunnthal-Nord Deutschland Internet: www.sfc.com

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