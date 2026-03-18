EQS-AFR: Telekom Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Telekom Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

18.03.2026 / 13:45 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Telekom Austria AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://a1.com/de/investor-relations-home/ergebnis-center/jahresfinanzberichte/

Sprache: Englisch

Ort:

https://a1.com/investor-relations/results-center/annual-financial-reports/

18.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Telekom Austria AG
Lassallestrasse 9
1020 Wien
Österreich
Internet:www.a1.group
Ende der MitteilungEQS News-Service

2293676 18.03.2026 CET/CEST

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