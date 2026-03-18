EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.03.2026 / 11:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jörn
Nachname(n):Joseph

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Pfandbriefbank AG

b) LEI

DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0008019001

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,778 EUR6.945,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
2,7780 EUR6.945,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:WPB Hamburg Lang&Schwarz
MIC:HAML

18.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Pfandbriefbank AG
Parkring 28
85748 Garching
Deutschland
Internet:http://www.pfandbriefbank.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103748 18.03.2026 CET/CEST

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