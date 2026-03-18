EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.03.2026 / 11:11 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Jörn Nachname(n): Joseph

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Pfandbriefbank AG

b) LEI

DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0008019001

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,778 EUR 6.945,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,7780 EUR 6.945,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: WPB Hamburg Lang&Schwarz MIC: HAML

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank AG Parkring 28 85748 Garching Deutschland Internet: http://www.pfandbriefbank.com

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