EQS-DD: Fresenius Medical Care AG: Helen Pring Giza, Kauf von Aktien unter dem Fresenius Medical Care Management Board Long Term Incentive Plan 2020 (Zuteilung 2023)

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.03.2026 / 09:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Helen Pring
Nachname(n):Giza

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Fresenius Medical Care AG

b) LEI

549300CP8NY40UP89Q40 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005785802

b) Art des Geschäfts

Kauf von Aktien unter dem Fresenius Medical Care Management Board Long Term Incentive Plan 2020 (Zuteilung 2023)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
39,9583 EUR455.444,70 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
39,9583 EUR455.444,70 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

18.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet:www.freseniusmedicalcare.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103724 18.03.2026 CET/CEST

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