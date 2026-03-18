EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.03.2026 / 13:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Spohn Cement Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Ludwig
Nachname(n): Merckle
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Heidelberg Materials AG

b) LEI
LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006047004

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
161,34367 EUR 25.772.876,50 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
161,34367 EUR 25.772.876,50 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


18.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelbergmaterials.com

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103768  18.03.2026 CET/CEST

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