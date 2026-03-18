EQS-News: Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der B&C Holding Österreich GmbH für die Semperit Aktiengesellschaft Holding

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Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der B&C Holding Österreich GmbH für die Semperit Aktiengesellschaft Holding



18.03.2026 / 17:43 CET/CEST

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Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der B&C Holding Österreich GmbH für die Semperit Aktiengesellschaft Holding

Wien, 18. März 2026 – Der Vorstand der Semperit Aktiengesellschaft Holding hat die Ankündigung der B&C Holding Österreich GmbH vom 18. März 2026, den Aktionären der Semperit Aktiengesellschaft Holding ein freiwilliges öffentliches Angebot gemäß §§ 4 ff Übernahmegesetz zu unterbreiten, zur Kenntnis genommen.

Das Angebot ist auf den Erwerb von sämtlichen ausstehenden Aktien der Semperit zu einem Preis von EUR 15,00 je Aktie gerichtet, die nicht bereits von der Bieterin und den mit ihr gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern („B&C-Gruppe“) gehalten werden. Die Angebotsunterlage einschließlich aller Angebotsdetails wird nach Prüfung durch die Übernahmekommission von der B&C Holding Österreich GmbH veröffentlicht werden.

Die Semperit Aktiengesellschaft Holding wird die Angebotsunterlage entsprechend den übernahmerechtlichen Vorgaben nach ihrer Veröffentlichung prüfen und innerhalb der gesetzlichen Frist eine Stellungnahme des Vorstands und Aufsichtsrats veröffentlichen. Die Unterlagen und weitere Informationen zum Übernahmeangebot wird die Semperit Aktiengesellschaft Holding nach Erhalt von der B&C Holding Österreich GmbH auf ihrer Webseite (https://www.semperitgroup.com/de/) gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlichen.

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Über Semperit

Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications hochwertige Elastomer-Produkte und -Anwendungen für industrielle Kunden entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. Die Division Semperit Industrial Applications fokussiert mit hocheffizienter Fertigung und Kostenführerschaft auf industrielle Anwendungen in Verbindung mit Großserien; hierzu zählen Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division Semperit Engineered Applications umfasst die Produktion von Rolltreppenhandläufen, Fördergurten, Seilbahnringen und weiteren technischen Elastomer-Produkten sowie die Rico-Gruppe (Flüssigsilikon und Werkzeugbau) und legt den Schwerpunkt auf maßgeschneiderte technische Lösungen. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, ist in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter:innen und hat 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 662,4 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 79,5 Mio. EUR.

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