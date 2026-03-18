EQS-News: HIVE Digital erreicht Meilenstein im KI-Cloud-Bereich in Paraguay und unterstützt ein LLM-Forschungsprojekt der Columbia University in Asunción

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HIVE Digital erreicht Meilenstein im KI-Cloud-Bereich in Paraguay und unterstützt ein LLM-Forschungsprojekt der Columbia University in Asunción



18.03.2026 / 13:12 CET/CEST

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HIVE Digital Technologies erreicht Meilenstein im Bereich KI-Cloud in Paraguay und unterstützt LLM-Forschungsprojekt der Columbia University von New York aus in Asunción

Diese Pressemitteilung ist eine „ausgewiesene Pressemitteilung“ im Sinne des Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 25. November 2025 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 31. Oktober 2025.

San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 18. März 2026) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (BVC: HIVECO) (das „Unternehmen“ oder „HIVE“), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger digitaler Infrastruktur und KI-Computing, gab heute bekannt, dass seine BUZZ AI Cloud-Plattform in Asunción, Paraguay, nun in Betrieb ist und Live-GPU-Rechenknoten jetzt die Workloads auf der Plattform für ein akademisches Forschungsteam der Columbia University in New York bedienen.

Die Bereitstellung in Asunción ist der erste GPU-Cluster, der im Rahmen der stufenweisen Strategie von HIVE in Betrieb genommen wurde, um KI- und Hochleistungs-Computing-Infrastruktur („HPC“) in die bestehende erneuerbare Energiebilanz des Unternehmens in Paraguay zu integrieren. Der Cluster wird in einem Tier-III-Rechenzentrum gehostet, das von Paraguays größtem Telekommunikationsanbieter betrieben wird, und wurde speziell für das Training von KI-Modellen, Inferenz sowie rechenintensive Forschungsworkloads entwickelt. HIVE beabsichtigt, die Ergebnisse des Clusters zu nutzen, um den Konzeptnachweis für KI-Rechenleistung zwischen New York und Asunción zu erstellen. Auf der Grundlage dieses Konzeptnachweises plant das Unternehmen den Aufbau künftiger Tier-III-Rechenzentrumskapazitäten in Yguazú, wobei Infrastruktur-Upgrades erforderlich sind, um hochverfügbare GPU-KI-Cloud-Rechenleistung mit geringer Latenz aus Paraguay bereitzustellen. Paraguays Wasserkraftkapazitäten und das landesweite Glasfasernetz des Telekommunikationspartners bilden die Energie- und Konnektivitätsgrundlage, um dieses Wachstum zu unterstützen. Mit der steigenden institutionellen und kommerziellen Nachfrage nach HPC und KI-Cloud in Südamerika werden das Tempo und der Umfang der Tier-III-Expansion des Unternehmens in Paraguay von der Kundenakzeptanz und der Kapitalausstattung des Unternehmens bestimmt.

Forschungsteam der Columbia University geht auf der BUZZ Cloud live

Das Team der Columbia University nutzt die GPU-Infrastruktur der BUZZ Cloud, um Forschungsarbeiten durchzuführen, die sich auf die Vorbereitung großer Sprachmodelle („LLM“) konzentrieren, einschließlich des End-to-End-Trainings von Basismodellen. Die Nutzung der BUZZ Cloud-Infrastruktur durch das Forschungsteam ist ein nicht kommerzielles Forschungsprojekt, das darauf abzielt, Leistungsdaten zu generieren, die in die Roadmap des Unternehmens zur Skalierung der kommerziellen HPC-Kapazität in Paraguay einfließen sollen. Das Team entwickelt Optimierungsalgorithmen, die die Modellqualität verbessern und gleichzeitig die Rechen- und Speicherkosten senken, und bewertet seine Methoden anhand von Standard-Trainingsmetriken wie Verlust und Perplexität sowie nachgelagerten Bezugspunkten.

Ihre Arbeit beginnt mit kleinen bis mittelgroßen Modellen (0,2 bis 2 Milliarden Parameter, einschließlich Architekturen der GPT-2-Klasse und im LLaMA-Stil) und wird mittels verteilter Multi-GPU-Trainingsframeworks auf größere Modelle (8 Milliarden+ Parameter) skaliert. Der aktuelle Schwerpunkt des Teams liegt auf der Verbesserung und dem Verständnis von Muon und MuonClip, wobei letzteres bereits beim Training von LLMs auf Industrieniveau wie Kimi K2 eingesetzt wurde. In frühen Experimenten hat Muon durch die Nutzung der Struktur der Modellgewichtungen eine etwa 1,3-mal höhere Effizienz1 als Standard-Baselines gezeigt. Die LLM-Reasoning-Forschung des Teams wurde kürzlich zur Veröffentlichung in Transactions on Machine Learning Research („TMLR“) angenommen, einer von Fachkollegen begutachteten Zeitschrift, die vom Journal of Machine Learning Research („JMLR“) herausgegeben wird.

Indem das Forschungsteam der Columbia University aktive LLM-Trainingsaufträge von New York aus auf der GPU-Infrastruktur in Asunción ausführt, erhält HIVE praxisnahe Leistungsdaten zu Latenz, Durchsatz und Workload-Management. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Erkenntnisse zur Gestaltung seiner Roadmap für die Skalierung der HPC-Kapazität in Paraguay zu nutzen, wobei die ersten Bereitstellungsziele bis 2027 angestrebt werden.

1 Der Effizienzanspruch bezieht sich auf die Forschungsmethoden.

Paraguay: Die nächste potenzielle Grenze für KI-Infrastruktur in der westlichen Hemisphäre

Paraguays Präsident Santiago Peña erwarb 2003 seinen Master-Abschluss in Public Administration an der School of International and Public Affairs („SIPA“) der Columbia University und schuf damit eine bemerkenswerte Verbindung zwischen der Institution, deren Forscher nun LLMs auf der BUZZ Cloud trainieren, und dem Land, dessen saubere Energie diese antreibt.

Das Management ist der Ansicht, dass groß angelegte KI-Rechenleistung zwei Ressourcen erfordert, die Paraguay in Hülle und Fülle bereitstellen kann: zuverlässigen, kostengünstigen Strom und Glasfaserverbindungen mit der Bandbreite und Sicherheit, um Daten über große Entfernungen ohne Qualitätsverlust zu übertragen. Die bestehende 300-Megawatt- („MW“)-Basis an erneuerbarer Energie von HIVE, die aus Wasserkraft stammt, schafft in Kombination mit der Netzwerkinfrastruktur der Telekommunikationspartner auf Unternehmensniveau eine Plattform, die anspruchsvolle Workloads bedienen kann, die von außerhalb der Grenzen Paraguays stammen, darunter auch von institutionellen Kunden aus Nordamerika.

Die Wirtschaft Paraguays verzeichnete in den letzten Quartalen ein starkes Wachstum, gestützt durch eine stabile Regierungsführung und ein politisches Umfeld, das ausländische Infrastrukturinvestitionen begrüßt. HIVE ist der Ansicht, dass diese Bedingungen in Verbindung mit dem einzigartigen Energieprofil des Landes und der sich ausweitenden digitalen Konnektivität das Land in die Lage versetzen, eine wachsende Rolle in der Zukunft Südamerikas im Bereich KI und Hochleistungsrechnen zu spielen.

Strategischer Ausblick der HIVE-Unternehmensleitung

Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, erklärte: „HIVE verfügt in Paraguay über 300 MW an Strom aus erneuerbarer Wasserkraft, weitere 100 MW befinden sich in der Entwicklung. Vor der Skalierung einer KI-Anlage ist es ratsam, einen Beta-Test durchzuführen. Dieser Einsatz markiert unsere erste Live-GPU-Rechenlast in Asunción und liefert die realen Leistungsdaten, die wir benötigen, um unsere Roadmap für die Tier-III-Erweiterung zu steuern. Wir haben in Paraguay mit Bitcoin-Mining begonnen. Die Erweiterung dieser bestehenden Energiebasis um KI- und HPC-Infrastruktur ist die nächste Phase, und dieser Cluster ist der erste Schritt zur Validierung dieses Ansatzes.“

Aydin Kilic, Präsident und CEO von HIVE, fügte hinzu: „Wir verfolgen einen sinnvollen und wirkungsvollen Ansatz bei der Entwicklung einer Lösung, um in Südamerika eine führende Rolle im Bereich GPU-KI-Rechenleistung und HPC einzunehmen. Dass ein Forschungsteam der Columbia University LLM-Trainings-Workloads auf der BUZZ-Cloud-Infrastruktur von HIVE in Asunción ausführt, ist eine überzeugende Bestätigung für das, was wir aufbauen. Wir werden diese Daten nutzen, um unseren Konzeptnachweis für GPU-Cloud-KI-Rechenleistung von New York bis Asunción zu validieren und unsere Roadmap für groß angelegte HPC-Kapazitäten in Paraguay bis 2027 zu erstellen.“

Über HIVE Digital Technologies Ltd.

HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und ist das erste börsennotierte Unternehmen, das digitale Vermögenswerte mit grüner Energie erzeugt. Heute baut und betreibt HIVE Tier-I- und Tier-III-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnens (High Performance Computing, HPC). Die zweigleisige Infrastruktur von HIVE, die auf Hashrate-Services und GPU-beschleunigtem KI-Computing basiert, bietet skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft.

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Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.

„Frank Holmes“

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Warnhinweis hinsichtlich zukunftsgerichteter Aussagen

Mit Ausnahme der historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen zu: der Leistungsfähigkeit der BUZZ KI-Cloud-Plattform in Asunción, Paraguay; die Fähigkeit, diese Leistung zu replizieren und zu skalieren; die Vorteile und Vorzüge der Stromversorgung und Internetanbindung in Paraguay; die Umstellung der schwedischen Anlagen auf HPC-Standards; den erwarteten Einsatz, den Zeitplan, die Kapazität und den Ausbau der GPU-beschleunigten Infrastruktur von BUZZ HPC im Allgemeinen; sowie alle anderen zukunftsgerichteten Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen sowie auf den Überzeugungen und Annahmen des Managements, einschließlich der Annahme, dass die Vorteile des Betriebs in Paraguay reproduzierbar und skalierbar sind, die Infrastruktur an allen Standorten im erwarteten Zeitrahmen und innerhalb des Budgets bereitgestellt wird, die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter wachsen wird und die regulatorischen Anforderungen den aktuellen Erwartungen entsprechen werden, sowie anderen damit verbundenen Risiken, die ausführlicher in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter den Einreichungen des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca dargelegt sind.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Zeitpläne für die Bereitstellung können sich ändern; Kosten können die Erwartungen übersteigen; Leistungserwartungen werden möglicherweise nicht erreicht; die Nachfrage nach KI-Infrastruktur kann geringer ausfallen als erwartet; Partnerschaften oder behördliche Genehmigungen kommen möglicherweise nicht wie erwartet zustande; sowie die Risikofaktoren, die in den fortlaufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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