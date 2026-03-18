EQS-News: Ingenico und Visa arbeiten zusammen, um branchenübergreifend Unified-Commerce-Lösungen voranzubringen

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Ingenico und Visa arbeiten zusammen, um branchenübergreifend Unified-Commerce-Lösungen voranzubringen



18.03.2026 / 19:20 CET/CEST

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SURESNES, Frankreich, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Ingenico, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Zahlungsakzeptanz und Dienstleistungen, arbeitet mit Visa, einem weltweit führenden Unternehmen im Zahlungsverkehr, zusammen, um den Mehrwert für bestehende und künftige Kunden zu steigern. Die Lösung kombiniert die Android-basierten AXIUM Smart POS-Terminals von Ingenico mit der Visa Acceptance Platform, einschließlich Gateway- und Risikomanagementdiensten.

Ingenico AXIUM Visa

Durch die Nutzung der umfassenden Erfahrung von Visa im E-Commerce erweitert diese Zusammenarbeit die innovativen Zahlungsoptionen von Ingenico, unterstützt nahtlose Online-Transaktionen und stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, skalierbare Omnichannel-Lösungen bereitzustellen, die auf die vielfältigen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Außerdem fließt die Expertise der AXIUM Android-Plattform von Ingenico für den stationären Handel ein, die robuste Funktionen und benutzerfreundliche Oberflächen bietet.

Wesentlicher Bestandteil der Zusammenarbeit ist eine Plattform, die eine technische Vorzertifizierung mit der „Visa Acceptance Platform" ermöglicht. Dadurch verkürzt sich die Zeit bis zur Markteinführung erheblich, während zugleich zahlreiche Branchen- und Zahlungsanforderungen erfüllt werden. Sie deckt Anwendungsfälle im Einzelhandel großer Unternehmen, bei kleinen und mittleren Unternehmen sowie in der Gastronomie ab und unterstützt zudem die Einbindung von Drittanbietern und unabhängigen Softwareanbietern (ISVs).

Mit dieser Zusammenarbeit treiben Ingenico und Visa Zahlungslösungen weiter voran. Die Allianz wird den Prozess der sicheren Autorisierung von Zahlungen im stationären Handel vereinfachen und Händlern sowie Partnern helfen, ihre Geschäfte schneller zu skalieren, indem sie die Komplexität und die Kosten von Zertifizierungen und der Plattformentwicklung senkt.

Informationen zu Ingenico

Ingenico ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Zahlungsakzeptanz und Dienstleistungen und unterstützt Kunden sowie Partner dabei, im Handel mehr zu erreichen. Mit mehr als 3000 Beschäftigten in 32 Ländern und über vier Jahrzehnten Geschäftstätigkeit ist Ingenico seit Langem Vorreiter in der sich wandelnden Handelslandschaft. Zig Millionen Ingenico‑Geräte sind in mehr als 120 Ländern im Einsatz und werden von mehr als 2500 Anwendungen unterstützt, wodurch täglich Millionen Verbraucher unterstützt werden. Mit fortschrittlichen integrierten Lösungen sowie einem weiten Partnernetzwerk vereinfacht Ingenico Zahlungen und bietet Mehrwertdienste, die Unternehmen beim Wachstum unterstützen sowie den Handel voranbringen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2936129/Portable_AXIUM_Visa.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2465185/Ingenico_black_CMYJ_Logo.jpg

Cision

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