EQS-News: MUTARES, Vonovia, RWE und Co. präsentieren sich im Rahmen der SdK-Anlegerforen

Emittent / Herausgeber: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / Schlagwort(e): Research Update/Sonstiges

MUTARES, Vonovia, RWE und Co. präsentieren sich im Rahmen der SdK-Anlegerforen



18.03.2026 / 11:22 CET/CEST

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MUTARES, Vonovia, RWE und Co. präsentieren sich im Rahmen der SdK-Anlegerforen

Nutzen Sie die Chance und holen Sie sich Informationen aus erster Hand!

Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V veranstaltet im März und April 2026 wieder zahlreiche virtuelle Anlegerforen und lädt alle Aktionäre herzlich zur Teilnahme ein. Die virtuellen Anlegerforen bieten Privatanlegern die einmalige Chance, sich über die Unternehmen zu informieren und sich direkt mit den jeweiligen Unternehmensvertretern auszutauschen. Folgende Unternehmen stellen sich im Rahmen eines SdK-Anlegerforums vor:

Datum UhrzeitPräsentierendes Unternehmen

19.03.2026 18:30 HomeToGo SE

20.03.2026 14:00 MUTARES SE & Co. KGaA

23.03.2026 18:30 Cantourage Group SE

25.03.2026 17:00 Vonovia SE

26.03.2026 18:30 Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA

23.04.2026 18:30 RWE AG

Die Teilnahme ist kostenlos. Bei Interesse können Sie sich unter www.sdk.org/anlegerforen anmelden.

Nutzen Sie die Chance, und informieren Sie sich aus erster Hand und tauschen Sie sich mit den Unternehmen aus!



München, den 18.03.2026

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Kontakt:

Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Implerstr. 24

81371 München

Tel: 089 / 2020846-0

Fax: 089 / 2020846-10

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Dr. Marc Liebscher

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