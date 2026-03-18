EQS-News: Newron gibt Nominierungen für den Verwaltungsrat bei der bevorstehenden Generalversammlung bekannt

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Newron gibt Nominierungen für den Verwaltungsrat bei der bevorstehenden Generalversammlung bekannt



18.03.2026 / 07:00 CET/CEST

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Newron gibt Nominierungen für den Verwaltungsrat bei der bevorstehenden Generalversammlung bekannt

George Garibaldi und Paolo Zocchi als neue unabhängige und nicht-exekutive Verwaltungsratsmitglieder vorgeschlagen

Patrick Langlois und Luca Benatti treten nach langjähriger Tätigkeit zurück

Die vollständige Tagesordnung der Generalversammlung wird am 24. März veröffentlicht

Mailand, Italien, und Morristown (NJ), USA – 18. März 2026 – Newron Pharmaceuticals S.p.A. („Newron“, SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert, gab heute bekannt, dass Patrick Langlois und Luca Benatti, die seit vielen Jahren dem Verwaltungsrat angehören, bei der bevorstehenden Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre am 23. April 2026 nicht zur Wiederwahl antreten werden. Zwei sehr erfahrene Branchen- und Finanzexperten, George Garibaldi und Paolo Zocchi, werden für die Wahl in den Verwaltungsrat von Newron als unabhängige und nicht-exekutive Verwaltungsratsmitglieder vorgeschlagen.

Chris Martin, Präsident des Verwaltungsrats von Newron, äußerte sich zu den zurücktretenden Verwaltungsratsmitgliedern:„Wir sind Patrick Langlois und Luca Benatti sehr dankbar. Patrick war insgesamt 18 Jahre lang Mitglied des Verwaltungsrats von Newron und hat dem Unternehmen dabei geholfen, schwierige Zeiten zu meistern und einige unserer größten Erfolge zu erzielen. Wir haben sehr von seiner umfangreichen Erfahrung in der Pharma- und Biotech-Branche sowie seinem Engagement für die Schaffung eines fördernden Arbeitsumfelds profitiert. Als ein Gründer von Newron und erster CEO des Unternehmens war Luca maßgeblich an der Entwicklung unseres Parkinson-Medikaments Xadago® beteiligt. Im Anschluss war er 14 Jahre lang nicht-exekutives Mitglied unseres Verwaltungsrats. Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.“

Zu den vorgeschlagenen neuen Verwaltungsrats-Mitgliedern sagte Chris Martin:„Wir freuen uns, den Aktionärinnen und Aktionären zwei neue, hochqualifizierte Kandidaten als unabhängige und nicht-exekutive Mitglieder des Verwaltungsrats vorzuschlagen. George Garibaldi verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in der Entwicklung von ZNS-Medikamenten in der Pharma- und Biotech-Branche, während Paolo Zocchi mehr als 35 Jahre wertvolle Erfahrung in Kapitalmarkttransaktionen und komplexen internationalen Projekten und Aktivitäten mitbringt. Die umfassende Erfahrung von George und Paolo wird die bestehende Expertise des Verwaltungsrats ergänzen, und wir freuen uns darauf, von ihren praxisorientierten Erkenntnissen und Empfehlungen zu profitieren.“

Stefan Weber, CEO von Newron, fügte hinzu:„Im Namen des Managementteams von Newron möchte ich Patrick und Luca ebenfalls unseren aufrichtigen Dank für ihre langjährige kompetente, konstruktive, produktive und erfolgreiche Zusammenarbeit aussprechen. Wir begrüßen die Ernennung von George und Paolo und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen.“

Die vollständige Liste der Tagesordnungspunkte für die Generalversammlung 2026 von Newron wird am 24. März 2026 zusammen mit den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025 und dem Ausblick für 2026 veröffentlicht. Alle Dokumente im Zusammenhang mit der Tagesordnung gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie Informationen zur Anmeldung und Teilnahme an der Generalversammlung werden am selben Tag auf der Website des Unternehmens (www.newron.com/investors/shareholders-meeting) verfügbar sein.

Über George Garibaldi

Dr. George Garibaldi wird als unabhängiges, nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats von Newron vorgeschlagen. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in der Entwicklung von Arzneimitteln für das zentrale Nervensystem in der Pharma- und Biotech-Branche. Zuletzt war er Mitgründer von StutterSenseAI Therapeutics, einem Unternehmen, das sich auf Medikamente für neurologische Entwicklungsstörungen und Sprachstörungen konzentriert, und ist Chief Medical Officer bei Synendos Therapeutics.

Zuvor war er Mitbegründer von Noema Pharma, einem Biotech-Unternehmen, das Therapien für seltene Krankheiten entwickelt, und leitete Teams bei Hoffmann-La Roche, Janssen und Novartis, die bahnbrechende Behandlungen vorantrieben, darunter die ersten Zulassungen für primär progrediente Multiple Sklerose, schizoaffektive Störungen und Autismus-Spektrum-Störungen.

Dr. George Garibaldi erwarb seinen MB BCh (MD) an der Medizinischen Fakultät der Universität Kairo, Ägypten, absolvierte eine Facharztausbildung in Kinder- und Allgemeiner Psychiatrie an der René Descartes Medical School, studierte Statistik und mathematische Modellierung an der Universität Kremlin-Bicêtre, und spezialisierte sich auf Neuropsychopharmakologie an der Pitié Salpêtrière (alle drei Einrichtungen in Paris, Frankreich).

Er ist Mitbegründer und ehemaliger Präsident der International Society for Central Nervous System Clinical Trials and Methodology (ISCTM), ehemaliger Vorsitzender der International Society for CNS Drug Development (ISCDD) und Mitglied der American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP). Er hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den ISCDD Award for Innovation, war Mitglied der Verwaltungsräte von MedDay Pharmaceuticals und Retrotope Therapeutics und ist derzeit Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von BioHarvest Sciences, einem an der NASDAQ notierten Unternehmen, sowie des Beirats von Redbird Research. Er ist amerikanischer Staatsbürger.

Über Paolo Zocchi

Paolo Zocchi wird als unabhängiges, nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats von Newron vorgeschlagen. Er ist ehemaliger International Senior Partner bei Ernst & Young (EY), wo er mehr als 35 Jahre lang in führenden Positionen auf italienischer und EMEIA-Ebene tätig war, darunter als Mediterranean Growth Markets Leader und Markets Clients Leader. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Pharmazie und Biowissenschaften und hat Unternehmen wie Sanofi, Bayer, Neogen, Pierrel, Gentium, Madaus und Mediolanum Farmaceutici sowie mehrere von Rottapharm Biotech unterstützte Biotech-Unternehmen in der Frühphase geprüft und beraten.

Paolo Zocchi verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Kapitalmarkttransaktionen und komplexen internationalen Projekten und Aktivitäten. Im Laufe seiner Karriere koordinierte er mehr als 15 Börsengänge in Italien, den Vereinigten Staaten und Europa sowie internationale Anleiheemissionen, M&A-Transaktionen, grenzüberschreitende Übernahmen und Joint Ventures und unterstützte Unternehmen dabei, mehr als USD 3 Mrd. auf den globalen Kapitalmärkten zu beschaffen.

Anfang der 2000er Jahre gründete er in Zusammenarbeit mit der Bocconi-Universität in Mailand, Italien, das EY Center of Excellence for Family Business. Im Jahr 2025 gründete er PZConsulting, wo er Unternehmen sowie Aktionärinnen und Aktionäre in Fragen der Transformation, internationalen Expansion und nachhaltigen Wachstum berät und gleichzeitig als Verwaltungsrats-Mitglied und Wirtschaftsprüfer für zahlreiche private Unternehmen tätig ist.

Paolo Zocchi hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Università Cattolica del Sacro Cuore, Mailand, Italien. Er ist Mitglied des italienischen Registers der Wirtschaftsprüfer und des italienischen Registers der CSRD-Fachleute und besitzt die italienische und die schweizerische Staatsbürgerschaft.

Über Newron Pharmaceuticals

Newron (SIX: NWRN, XETRA: NP5) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bresso bei Mailand, Italien, verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung neurowissenschaftlich basierter Therapien von der Entdeckung bis zur Markteinführung. Der Leitwirkstoffkandidat von Newron, Evenamide, ist ein First-in-Class Glutamat-Modulator und hat das Potenzial, die erste Zusatztherapie für behandlungsresistente Schizophrenie (TRS) und für Patienten mit Schizophrenie zu sein, die ungenügend auf derzeitige Therapien ansprechen. Evenamide befindet sich derzeit im globalen zulassungsrelevanten ENIGMA-TRS-Phase-III-Entwicklungsprogramm. Die bisherigen klinischen Studienergebnisse belegen die Vorteile dieses Produktkandidaten bei TRS sowie bei Patienten mit schlechtem Ansprechen, mit signifikanten, im Zeitverlauf zunehmenden Verbesserungen bei wichtigen Wirksamkeitsparametern, sowie einem vorteilhaften Sicherheitsprofil, das für verfügbare Antipsychotika ungewöhnlich ist. Newron hat Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarungen für Evenamide mit EA Pharma (einer Tochtergesellschaft von Eisai) für Japan und andere asiatische Gebiete sowie mit Myung In Pharm für Südkorea geschlossen. Das erste von Newron vermarktete Produkt, Xadago® (Safinamide), ist für die Behandlung der Parkinson-Krankheit in der EU, der Schweiz, Großbritannien, den USA, Australien, Kanada, Lateinamerika, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Japan und Südkorea zugelassen. Das Produkt wird von Newrons Partner Zambon vermarktet, wobei Supernus Pharmaceuticals die Vermarktungsrechte in den USA hält und Meiji Seika für die Entwicklung und Vermarktung in Japan und anderen wichtigen asiatischen Regionen verantwortlich ist. Weitere Informationen: www.newron.com.

Für weitere Informationen:

Newron

Stefan Weber – CEO: +39 02 6103 46 26, pr@newron.com

Großbritannien/Europa

Simon Conway / Ciara Martin / Natalie Garland-Collins: FTI Consulting, +44 20 3727 1000, SCnewron@fticonsulting.com

Schweiz

Valentin Handschin, IRF; +41 43 244 81 54, handschin@irf-reputation.ch

Deutschland/Europa

Anne Hennecke / Maximilian Schur, MC Services; +49 211 52925220, newron@mc-services.eu

USA

Paul Sagan, LaVoieHealthScience; +1 617 865 0041, psagan@lavoiehealthscience.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Newron Pharmaceuticals S.p.A. via Antonio Meucci 3 20091 Bresso Italien Telefon: +39 02 610 3461 Fax: +39 02 610 34654 E-Mail: pr@newron.com Internet: www.newron.com ISIN: IT0004147952 WKN: A0LF18 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt); SIX EQS News ID: 2293076

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