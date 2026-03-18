EQS-News: Telefonkonferenz für Investoren und Analysten zum Geschäftsjahr 2025

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Telefonkonferenz für Investoren und Analysten zum Geschäftsjahr 2025



18.03.2026 / 12:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Sehr geehrte Damen und Herren,

die Amprion GmbH berichtet am 1. April 2026 über die Geschäftsentwicklung des Jahres 2025.

Wir laden Sie daher herzlich zu unserer Telefonkonferenz für Investoren und Analysten ein:

Mittwoch, den 1. April 2026, 12:00 Uhr (MESZ)

Peter Rüth, Chief Financial Officer der Amprion GmbH, wird Ihnen die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 vorstellen und interessante Einblicke in die aktuelle Geschäftsentwicklung geben. Die Veranstaltung wird in englischer Sprache abgehalten.

Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme unter folgendem

Link

.

Die Veranstaltung wird live übertragen, im Anschluss wird die Aufzeichnung auf unserer Website zur Verfügung gestellt.

Gerne können Sie sich unter folgendem

Link

in unseren Investor Relations E-Mail-Verteiler aufnehmen lassen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Amprion Investor Relations

Kontakt:

Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T +49 231 5849-12297

E-Mail:

ir@amprion.net

Amprion verbindet

Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher – und bereiten den Weg für ein klimaneutrales Energiesystem, indem wir unser Netz ausbauen. Mehr als 3.100 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland und Europa.

18.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Amprion GmbH Rober-Schumann-Straße 7 44263 Dortmund Deutschland E-Mail: capitalmarkets@amprion.net Internet: www.amprion.net ISIN: DE000A3JN9U5 Börsen: Börse Luxemburg (Euro MTF) EQS News ID: 2293516

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