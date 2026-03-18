EQS-News: Veröffentlichung zur Abstimmung ohne Versammlung bezüglich der Nichteinhaltung einer Finanzkennzahl zum Ende des Geschäftsjahres 2025 und dem Verzicht auf eine Überprüfung dieser Finanzkennzahl

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe

Veröffentlichung zur Abstimmung ohne Versammlung bezüglich der Nichteinhaltung einer Finanzkennzahl zum Ende des Geschäftsjahres 2025 und dem Verzicht auf eine Überprüfung dieser Finanzkennzahl



18.03.2026 / 10:04 CET/CEST

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Veröffentlichung zur Abstimmung ohne Versammlung bezüglich der Nichteinhaltung einer Finanzkennzahl zum Ende des Geschäftsjahres 2025 und dem Verzicht auf eine Überprüfung dieser Finanzkennzahl vor dem 30. Juni 2026

München, 18. März 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“) veröffentlicht unter Bezugnahme auf die Anleihebedingungen der Anleihen 2023/2027 (ISIN NO0012530965) sowie 2024/2029 (ISIN NO0013325407) den Vorschlag an die Anleihegläubiger, ihre Zustimmung zur Nichteinhaltung einer Finanzkennzahl zum 31. Dezember 2025 sowie dem Verzicht auf eine Überprüfung dieser Finanzkennzahl vor dem 30. Juni 2026, mittels eines schriftlichen Verfahrens wie in der beigefügten Anlage („Notice of a Written Resolution“) dargestellt, zu erteilen. In diesem Zusammenhang bietet Mutares die Zahlung einer Gebühr von 1,50 % des Nominalvolumens an, sofern die notwendige Zustimmung zu den Anträgen erreicht wird.

Link Download „Notice of a Written Resolution“ 2023/2027 (ISIN NO0012530965)

Link Download „Notice of a Written Resolution“ 2024/2029 (ISIN NO0013325407)

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

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Mutares SE & Co. KGaA

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Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A2NB650 WKN: A2NB65 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2293502

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