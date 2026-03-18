EU-Kommissionschefin reist nach Australien - Freihandelsabkommen im Fokus

Brüssel, 18. ⁠Mrz (Reuters) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist im Zuge der Bemühungen um ein Freihandelsabkommen kommende Woche nach Australien.

Der Besuch diene dazu, die "Beziehungen der EU zu einem vertrauenswürdigen, gleichgesinnten Partner in der strategisch ‌wichtigen indopazifischen Region zu stärken", teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. Zuletzt hatten beide Seiten Fortschritte bei den Handelsgesprächen signalisiert, ⁠es wird ⁠mit einem baldigen Abschluss der Verhandlungen gerechnet. 2023 waren diese noch gescheitert. Grund dafür waren vor allem Unstimmigkeiten über Importquoten für Fleischprodukte aus Australien in die Europäische Union.

Es ist von der Leyens erste Reise als Chefin der EU-Kommission nach Australien. ‌Der Besuch ist vom kommenden Dienstag ‌bis Donnerstag angesetzt. Gleich am ersten Tag ist ein Treffen mit Premierminister Anthony Albanese geplant. Von der Leyen wird von EU-Handelskommissar Maros ⁠Sefcovic begleitet.

Australien strebt vor allem höhere Quoten für den Export von ‌Lamm- und Rindfleisch nach Europa ⁠an. Die EU dringt auf niedrigere Zölle für Industriegüter, insbesondere Autos, sowie auf einen besseren Zugang zu kritischen Rohstoffen aus Australien, um die Abhängigkeit von China zu ‌verringern. Die Verhandlungen wurden 2018 ⁠aufgenommen.

Der Warenhandel zwischen der EU ⁠und Australien hatte 2025 ein Volumen von insgesamt 47,2 Milliarden Euro. Dabei verzeichnete die EU einen Überschuss von 26,5 Milliarden Euro. Bei den Dienstleistungen belief sich das Handelsvolumen im Jahr 2023 auf 38,1 Milliarden Euro. Auch hier entfiel auf die EU ein Überschuss, er betrug 17,9 Milliarden Euro.

(Bericht von Sudip Kar-Gupta und Philip Blenkinsop, geschrieben von Christian Rüttger, ⁠redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)