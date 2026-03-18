FED Zinsentscheidung | Bespoke Erwartungen

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Die US-Notenbank Fed dürfte die Zinsen erneut unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent belassen.

Der Iran-Konflikt, steigende Ölpreise und eine weiter zu hohe Inflation haben die Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen zuletzt deutlich gedämpft.

Spannender als die Entscheidung selbst wird daher sein, wie Jerome Powell den weiteren Kurs der Fed einordnet und ob er neue Signale für den Herbst liefert.

Zusätzlich wächst der politische Druck: Donald Trump sagte zuletzt, selbst ein „Drittklässler“ wisse, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für Zinssenkungen sei.

Mal schauen, was die Märkte aus alledem ableiten.





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