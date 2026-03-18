Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.03.2026

onvista · Uhr
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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 18. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ABO ENERGY GMBH & COBericht Geschäftsjahr 2025
Americas Gold and SilverBericht Geschäftsjahr 2025
AumovioBericht Geschäftsjahr 2025
GeelyBericht Geschäftsjahr 2025
General MillsBericht 3. Quartal 2026
HelloFreshBericht Geschäftsjahr 2025
IBU tecBericht Geschäftsjahr 2025
JABILBericht 2. Quartal 2026
Micron TechnologyBericht 2. Quartal 2026
Red Cat HoldingsBericht Geschäftsjahr 2025
Stadler RailBericht Geschäftsjahr 2025
TAG ImmobilienBericht Geschäftsjahr 2025
TalanxBericht Geschäftsjahr 2025
TencentBericht Geschäftsjahr 2025
VERBUNDBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Micron Technology
General Mills
Tencent
Geely
Red Cat Holdings
Talanx
HelloFresh
TAG Immobilien
VERBUND
Aumovio
IBU tec
ABO ENERGY GMBH & CO
Stadler Rail
Americas Gold and Silver
JABIL

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