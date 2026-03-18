Gold - Essentiell wichtige 5.000er-Marke

Seit dem Rekordhoch von Ende Januar bei 5.595 USD befindet sich der Goldpreis im Korrekturmodus. Trotz des derzeitigen Luftholens notiert das Edelmetall im bisherigen Jahresverlauf immer noch 16 % im Plus. Allerdings gibt es auch einige Warnsignale. Seit August 2025 konnte der Goldpreis in jedem Monat zulegen. Es stehen also sieben weiße Monatskerzen in Folge zu Buche. Diese Erfolgssträhne droht nun im März zu Ende zu gehen. Auf Tagesbasis steht zudem ein tieferes Hoch (5.419 USD) zu Buche, d. h. Anfang März wurde das eingangs erwähnte Rekordlevel nicht mehr erreicht. In dieser Gemengelage geht der Blick in Richtung der Schlüsselmarke von 5.000 USD. Auf diesem Niveau hat der Goldpreis zuletzt verschiedene Hoch- und Tiefpunkte ausgebildet. Gleichzeitig befindet sich hier ein Fibonacci-Level (4.996 USD) und auch der Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 4.987 USD) verläuft in diesem Dunstkreis. Ein Abgleiten unter diese Bastion dürfte eine Ausweitung des laufenden Korrekturimpulses nach sich ziehen. In diesem Kontext müssen wir nochmals auf den Monatschart zurückkommen. Der RSI notierte in dieser hohen Zeitebene Ende Februar bei fast 96 – aktuell noch bei 84 – auch der Grad an „überkaufter Marktverfassung“ spricht für eine längere Konsolidierungsphase innerhalb des zweifelsohne intakten Langfristtrends.

Gold (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: LSEG, tradesignal²

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