Iran droht nach Angriff auf Gasindustrie mit Vergeltung

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach einem israelischen Angriff auf Irans Gasindustrie hat die Militärführung des Landes mit Vergeltung gedroht. "Diese Angriffe auf zivile und lebenswichtige Infrastruktur des Irans sind kein militärischer Sieg, sondern ein politischer Selbstmord", hieß es in einer von der Nachrichtenagentur Fars verbreiteten Erklärung. Die Zeit begrenzter Gefechte sei vorbei. Das Kriegspendel bewege sich in Richtung eines "umfassenden Wirtschaftskriegs".

Als mögliche Ziele für einen Vergeltungsangriff nannte der staatliche iranische Rundfunk Gasfelder und Raffinerien in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar. "Diese Einrichtungen sind zu direkten und legitimen Zielen geworden und werden in den kommenden Stunden angegriffen werden", hieß es in einer Mitteilung der mächtigen Revolutionsgarden. Die Streitmacht rief die Bewohner mehrerer Anlagen zur Flucht auf./arb/DP/nas