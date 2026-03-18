Iran: Öl- und Gasindustrie wieder Ziel von Angriffen

dpa-AFX · Uhr
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TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat im Krieg mit den USA und Israel neue Angriffe auf Teile seiner Öl- und Gasindustrie gemeldet. Betroffen seien petrochemische Anlagen bei der Industriestadt Asalujeh, berichteten die Nachrichtenagenturen Tasnim und Mehr. Nähere Details gab es zunächst nicht. Ob Israel für die Luftangriffe verantwortlich war oder die USA, blieb zunächst unklar. Die Bombardierungen könnten weiteres Eskalationspotenzial in dem Krieg haben.

Bei Asalujeh am Persischen Golf liegt mit "South-Pars" das größte Gasfeld der Welt, das sich der Iran mit Katar teilt. Die Region ist zentral für den iranischen Energiesektor und deckt etwa 70 Prozent der heimischen Gasversorgung.

Die iranische Staatsführung erzielt durch den Ölverkauf ihre wichtigsten Einnahmen - mit China als bedeutendstem, wenn auch inoffiziellem Abnehmer. Die Ölindustrie ist vor allem in der weiter westlich gelegenen Provinz Chusestan angesiedelt./arb/DP/stk

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