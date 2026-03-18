Irische Bank PTSB bestätigt Bawags Interesse an Übernahme

Die irische Bank Permanent TSB (PTSB) hat das Interesse der österreichischen Bawag an einer Übernahme bestätigt. Die Bawag gehöre zu einer ‌Reihe von Interessenten im laufenden Verkaufsprozess, teilte das Institut am Mittwoch als Reaktion auf ⁠Medienspekulationen ⁠mit. Es sei jedoch nicht sicher, ob die Bawag oder eine andere Partei tatsächlich ein Angebot vorlegen werde.

PTSB hatte sich im Oktober selbst zum Verkauf gestellt. ‌Ziel ist es, die hohe ‌Nachfrage internationaler Investoren zu nutzen und dem irischen Staat den Ausstieg zu ermöglichen. Die ⁠Regierung hält noch 57,4 Prozent an der Bank. ‌PTSB ist das ⁠kleinste der drei irischen Geldhäuser, die vor über 15 Jahren während der Finanzkrise vom Staat gerettet werden mussten. Der ‌Verkaufsprozess soll in ⁠der ersten Jahreshälfte 2026 ⁠abgeschlossen werden. Der irische Bankensektor ist stark konzentriert, nachdem sich vor vier Jahren die belgische KBC und die britische NatWest aus dem Markt zurückgezogen hatten.