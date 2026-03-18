IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Megatrend Nanotechnologie und NurExone Biologic Inc. im Zentrum der Entwicklung

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Megatrend Nanotechnologie und NurExone Biologic Inc. im Zentrum der Entwicklung

Die Nanotechnologie verändert Industrie und Medizin - und NurExone Biologic Inc. positioniert sich mit seiner exosomenbasierten Plattform im Zentrum dieses Zukunftsmarktes. Mit Fortschritten bei der reproduzierbaren Produktion und der Weiterentwicklung von ExoPTEN rückt der Übergang vom Labor in die klinische Anwendung zunehmend näher.

In den vergangenen Jahren hat sich die Nanotechnologie von einem spezialisierten Forschungsgebiet zu einem branchenübergreifenden Innovationstreiber entwickelt. Was einst in Laboren begann, entfaltet heute Wirkung in immer mehr Anwendungsfeldern. In der Halbleiterfertigung ermöglicht Nano-Engineering immer kleinere und leistungsfähigere Chips; im Energiesektor verbessern nanoskalige Materialien die Effizienz von Batterien und Katalysatoren; und in der Medizin eröffnen Nano-Systeme völlig neue diagnostische und therapeutische Konzepte. Dieser Trend zieht nicht nur wissenschaftliche Aufmerksamkeit auf sich, sondern auch das Interesse der Kapitalmärkte, die nach Zukunftstechnologien mit starkem Wachstumspotenzial suchen.

Nanobiotechnologie - große Fortschritte mit kleinsten Partikeln

Ein besonders spannendes Feld ist die Nanobiotechnologie. Genau hier positioniert sich NurExone Biologic (WKN: A3DNSU | ISIN: CA67059R1091): Das Unternehmen nutzt natürliche nanoskalige Vesikel - sogenannte Exosomen - als Transportträger für therapeutische Moleküle. Diese biologischen Nanostrukturen fungieren im menschlichen Körper als Transportvehikel zwischen Zellen und können therapeutisch genutzt werden, um biologische Wirkstoffe gezielt zu transportieren. Die Kombination aus Nanotechnologie und regenerativer Medizin macht NurExone damit zu einem Beispiel dafür, wie die Nano-Welt zunehmend in konkrete therapeutische Plattformen übersetzt wird.

Die Entwicklung von Biotherapien ist jedoch ein komplexer Marathon. Bei neuen biologischen Arzneimitteln zählt nicht nur die wissenschaftliche Wirksamkeit, sondern auch die industrielle Reproduzierbarkeit und Qualitätssicherung. Konsistenz zwischen verschiedenen Produktionschargen ist eine zentrale Hürde, da Aufsichtsbehörden wie die US-amerikanische FDA oder die europäische EMA äußerst hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit von Herstellungsprozessen stellen, bevor klinische Studien genehmigt werden.

Ein jüngster Meilenstein für NurExone ist daher der erfolgreiche Nachweis der Chargenkonsistenz bei der Produktion seiner Exosomen. Unabhängige Analysen bestätigten eine konsistente Protein-Signatur über mehrere Produktionschargen hinweg - ein wichtiger Schritt, um technische und regulatorische Risiken auf dem Weg zur klinischen Phase zu reduzieren.

Milliardenmarkt: Exosomen für die Regeneration geschädigter Nervenzellen

Im Zentrum der Entwicklungsarbeit von NurExone steht ExoPTEN, eine exosomenbasierte Plattform zur Förderung der Regeneration geschädigter Nervenzellen - etwa nach akuten Rückenmarksverletzungen oder bei Schäden am Sehnerv, wie sie beispielsweise bei Glaukom auftreten können. Präklinische Daten unterstreichen das Potenzial von ExoPTEN - ein Ansatz, der auf bedeutende Milliardenmärkte abzielt und gleichzeitig auf einer innovativen technologischen Grundlage basiert. Strategisch baut das Unternehmen zudem seine Produktionskapazitäten weiter aus. Neben der unabhängigen Validierung der Herstellungsprozesse gehören dazu auch die angekündigten Pläne, GMP-konforme Produktionskapazitäten in den USA aufzubauen.

Industrieller Ansatz im internationalen Nano-Umfeld

Die industrielle Perspektive der Nanobiotechnologie spiegelte sich auch im Programm der geplanten NANO.IL.2026-Konferenz in Israel wider. Im Programmpunkt Nano Biotech - Industrial Approach wurde das Thema in zwei Teile gegliedert. Teil A sollte von Noa Lapidot (Merck) und Noga Yerushalmi (M Ventures) geleitet werden. Als Sprecher waren unter anderem Amit Meller (TEC), Lior Shaltiel (NurExone Biologic), Orna Dreazen (Nextage Therapeutics Ltd.) und Michael Shpigelmacher (Bionout Labs) vorgesehen. Teil B sollte von Yanir Aldouby (Nextage) gemeinsam mit Lior Shaltiel moderiert werden. Im Mittelpunkt beider Sessions stand die Frage, wie nanobiotechnologische Innovationen industriell skaliert und in robuste Geschäftsmodelle überführt werden können.

Aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation wurde die Konferenz jedoch verschoben. Für die strategische Positionierung von NurExone ist der genaue Termin allerdings weniger entscheidend als die Einbindung in ein internationales Nano-Ökosystem, das sich zunehmend auf industrielle Umsetzung konzentriert.

Die Nanotechnologie ist längst kein isolierter Trend mehr, sondern eine grundlegende Querschnittstechnologie für zahlreiche Branchen. Unternehmen wie NurExone, deren Geschäftsmodell auf nanoskaligen biologischen Strukturen basiert, stehen exemplarisch für diese Entwicklung. Für Investoren wird entscheidend sein, ob sich die technologische Plattform in klinische Daten und regulatorische Fortschritte übersetzen lässt. Klar ist jedoch schon heute: Der strukturelle Trend zur Nano-Welt ist längst Realität - und dürfte die Innovationslandschaft noch über viele Jahre prägen.

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Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler NurExone oder Nebenwerte.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen:

https://nanoilconf.com/nano2026il-program/

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-02/67788805-exosomen-auf-dem-pruefstand-nurexone-legt-den-grundstein-fuer-die-erste-klinische-studie-am-menschen-176.htm

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Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

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