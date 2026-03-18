IRW-News: High Tide Inc.: High Tide meldet die Finanzergebnisse des ersten Quartals 2026 mit einem Rekordumsatz von mehr als 700 Mio. $ auf annualisierter Basis

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide meldet die Finanzergebnisse des ersten Quartals 2026 mit einem Rekordumsatz von mehr als 700 Mio. $ auf annualisierter Basis

Canna Cabana ist mit aktuell 220 Geschäftsstandorten weiterhin der größte Cannabiseinzelhändler in Kanada

Das Unternehmen bekräftigt sein langfristiges Ziel von mehr als 350 Standorten in ganz Kanada

- Das Unternehmen erwirtschaftete im Quartal einen freien Cashflow von 2,9 Millionen $, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahr und dem Vorquartal entspricht. In den letzten 12 Monaten konnte das Unternehmen 16,8 Millionen $ an freiem Cashflow generieren.

- Der Cabana Club zählt in Kanada nun mehr als 2,58 Millionen Mitglieder, ein Plus von 47 % gegenüber dem Vorjahr, und verzeichnet damit das schnellste Wachstumstempo seit zehn Quartalen. Der Cabana Club ist nach wie vor das größte Cannabis-Treueprogramm weltweit.

- Die ELITE-Mitgliederzahl liegt in Kanada nun bei mehr als 162.000, ein Plus von 100 % im Jahresvergleich.

- High Tide ist nach wie vor das umsatzstärkste Cannabisunternehmen, das sein Ergebnis in kanadischen Dollar ausweist,Basierend auf Berichten von New Cannabis Ventures vom 16. Dezember 2025. Für eine Auflistung durch New Cannabis Ventures müssen die segmentierten Umsätze mit reinem Cannabis mehr als 25 Mio. US$ (31 Mio. CAD$) pro Quartal betragen - weitere Einzelheiten finden Sie unter: https://www.newcannabisventures.com/cannabis-company-revenue-ranking/

und hält weiterhin einen führenden Anteil von 12 % am Cannabis-Einzelhandelsmarkt in den fünf Provinzen, in denen das Unternehmen tätig ist, ein Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Basierend auf öffentlich verfügbaren Daten zur Anzahl der Filialen für Dezember 2025 und Januar 2026 in den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana tätig ist, und auf den öffentlich verfügbaren Daten von Statistics Canada und den Regulierungsbehörden der Provinzen.

- Trotz der Menge an Biomasse in Portugal, deren Freigabe noch aussteht, konnte Remexian Pharma GmbH seinen Marktanteil an deutschen Importen von 6,5 % in den drei Monaten bis Ende September 2025 auf 10,3 % in den drei Monaten bis Ende Dezember 2025 deutlich erhöhen. Quelle: Deutsches Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

CALGARY, AB, 17. März 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (NASDAQ: HITI) (TSX-V: HITI) (FWB: 2LYA) - ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in allen Bereichen der Cannabisbranche realen Mehrwert zu schaffen - hat heute seine Finanzergebnisse für das erste Geschäftsquartal 2026 zum 31. Januar 2026 veröffentlicht, dessen Höhepunkte in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Der vollständige Satz der ungeprüften verkürzten konsolidierten Konzernabschlüsse für die drei Monate zum 31. Januar 2026 bzw. 2025 (der Zwischenabschluss) sowie der entsprechende Lagebericht können auf der Website des Unternehmens unter www.hightideinc.com, auf den Profilseiten von SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar abgerufen werden.

Wir konnten ein weiteres Quartal mit soliden Ergebnissen verzeichnen, insbesondere haben wir einen Rekordumsatz, einen Rekordbruttogewinn und einen positiven freien Cashflow erwirtschaftet. Unser innovatives Discount-Club-Modell, das auf Kundentreue aufbaut, bildet nach wie vor das Rückgrat unseres Erfolges. Die Mitgliederzahl des Cabana Club steigt weiter rapide und unsere Filialen entwickeln sich weiterhin besser als jene der Mitbewerber. So haben wir in unserem Kernsegment, dem stationären Einzelhandel, im fünften Quartal in Folge eine Verbesserung der Bruttomarge im Quartalsvergleich erreicht.

Auf internationaler Ebene gewinnt unser deutsches Geschäft an Dynamik. Das erste vollständige Geschäftsquartal seit unserer Übernahme von Remexian übertraf unsere Erwartungen und seit Quartalsende haben wir weitere Verbesserungen des Umsatzes und der Margen verzeichnet. Nach dem ersten Erfolg in Deutschland sondieren wir außerdem weitere internationale Chancen, unter anderem im Vereinigten Königreich, wo wir den Austausch mit wichtigen Industrieteilnehmern suchen, um innerhalb der nächsten 12 Monate durch eine mögliche M&A-Transaktion in den Markt einzusteigen.

Unsere E-Commerce-Geschäfte in den Vereinigten Staaten zeigen erste ermutigende Anzeichen einer Erholung, nachdem zum ersten Mal in zwei Jahren ein Umsatzwachstum im Quartalsvergleich erzielt wurde. Insbesondere positionieren wir uns für eine aus unserer Sicht bedeutende Chance hinsichtlich der sich ändernden Bestimmungen im Zuge sich verändernder Regelungen zur Deckung von CBD-Produkten durch Medicare und Medicaid.

Die Zukunft sieht für High Tide angesichts der starken Dynamik in Kanada, neuer internationaler Möglichkeiten und sich bessernder Aussichten in den Vereinigten Staaten rosig und zunehmend global aus. Ich möchte unserem gesamten Team für seine hervorragende Arbeit und seinen Einsatz danken.

- Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide

Erstes Geschäftsquartal 2026 - Finanzielle Highlights:

- Der Umsatz erreichte in den drei Monaten zum 31. Januar 2026 einen Rekordwert von 178,3 Millionen $, gegenüber 142,5 Millionen $ im gleichen Zeitraum des Vorjahres, eine Steigerung von 25 % gegenüber dem Vorjahr und die schnellste Wachstumsrate seit 10 Quartalen. Der Umsatz stieg in den drei Monaten zum 31. Januar 2026 um 9 % gegenüber dem Vorquartal. Es war dies das dritte Quartal in Folge mit einem neuen Umsatzrekord.

- Der Bruttogewinn erreichte in den drei Monaten zum 31. Januar 2026 einen Rekordwert von 44,4 Millionen $, eine Steigerung von 25 % gegenüber dem Vorjahr bzw. 4 % gegenüber dem Vorquartal.

- Die Bruttomarge lag in den drei Monaten zum 31. Januar 2026 bei 25 % und war damit unverändert gegenüber dem Vorjahr bzw. vergleichbar mit 26 % im Vorquartal. Die Margen im Kerngeschäft des Unternehmens, dem stationären Einzelhandel, der 84 % des Umsatzes generierte, stiegen zum fünften Mal in Folge gegenüber dem Vorquartal und erreichten 28 %. Wie bereits mitgeteilt, wurden die Bruttomargen seines medizinischen Cannabisvertriebssegments durch die ältere Biomasse in Portugal beeinträchtigt, die aufgrund ihrer begrenzten Haltbarkeitsdauer zu niedrigeren Preisen als üblich verkauft wird. Das Unternehmen rechnet mit einer Verbesserung der Bruttomargen in diesem Segment ab dem zweiten Geschäftsquartal 2026, da die zu Best in Class-Bedingungen in Kanada beschaffte Biomasse in die Lieferkette einzufließen beginnt, was sich in den Finanzergebnissen bemerkbar machen wird.

- Das bereinigte EBITDA erreichte in den drei Monaten zum 31. Januar 2026 11,5 Millionen $ und damit den zweithöchsten Quartalswert aller Zeiten. Im Vorjahreszeitraum belief sich das bereinigte EBITDA noch auf 7,1 Millionen $, was der schnellsten Wachstumsrate in acht Quartalen entspricht, und im Vorquartal auf 12,4 Millionen $.

- Das Unternehmen erzielte in den drei Monaten zum 31. Januar 2026 einen freien Cashflow von 2,9 Millionen $, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber einem negativen Cashflow von 1,9 Millionen $ im Vorjahr sowie einem Anstieg von 1,3 Mio. $ gegenüber dem Vorquartal entspricht. In den letzten vier Quartalen konnte das Unternehmen 16,8 Millionen $ an freiem Cashflow erwirtschaften.

- Die Gemein- und Verwaltungskosten machten in den drei Monaten zum 31. Januar 2026 4,1 % des Umsatzes aus und verbesserten sich damit gegenüber 4,6 % im Vorjahr und 4,3 % im Vorquartal. Es war dies der niedrigste Stand in sechs Quartalen.

- Löhne, Gehälter und Zusatzleistungen machten in den drei Monaten zum 31. Januar 2026 11,8 % des Umsatzes aus, eine Verbesserung gegenüber 12,3 % im Jahresvergleich und vergleichbar mit 11,5 % im Vorquartal.

- Im ersten Geschäftsquartal verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 0,4 Millionen $, was einer bedeutenden Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 2,7 Millionen $ im Vorjahreszeitraum und einem Nettoverlust von 46,7 Millionen $ im Vorquartal entspricht, der durch nicht zahlungswirksame Wertminderungsaufwendungen und Gebühren in Verbindung mit Änderungen bei derivativen Verbindlichkeiten beeinflusst wurde.

- Die Barmittel und die Barmitteläquivalente, einschließlich der Barmittel mit Verfügungsbeschränkung, beliefen sich zum 31. Januar 2026 auf insgesamt 46,4 Millionen $ - im Vergleich zu 33,3 Millionen $ im Vorjahreszeitraum und 47,9 Millionen $ im Vorquartal.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83414/HITI_031726_DEPRcom.001.png

Erstes Geschäftsquartal 2026 - Highlights im Einzelhandel:

- Die Mitgliederzahl des Cabana Club in Kanada beläuft sich auf mittlerweile mehr als 2,58 Millionen, was einem Plus von 47 % gegenüber dem Vorjahr - die höchste Wachstumsrate seit zehn Quartalen - entspricht. Der Cabana Club ist nach wie vor das weltweit größte Cannabis-Treueprogramm. Das Unternehmen hat außerdem die Marke von 162.000 ELITE-Mitgliedern in Kanada überschritten - eine Steigerung von 100 % gegenüber dem Vorjahr.

- Auf globaler Ebene (einschließlich Kanada) beträgt die Mitgliederzahl des Cabana Club mehr als 6,65 Millionen, ein Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr. Dieser Wert beinhaltet 171.000 ELITE-Mitglieder, was einem Wachstum von 100 % im Jahresvergleich entspricht.

- Ein durchschnittlicher Canna Cabana-Laden generierte 1,9-mal so viel Umsatz im Vergleich zu Mitbewerbern. Für den Monat Dezember 2025, basierend auf öffentlich zugänglichen Daten zur Anzahl der Läden in den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana tätig ist, sowie auf öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada und den Aufsichtsbehörden der Provinzen.

- Die flächenbereinigten Umsätze stiegen im ersten Geschäftsquartal 2026 um 0,5 % gegenüber dem Vorjahr bzw. sanken um 1,3 % im Quartalsvergleich auf täglicher Basis. Das Unternehmen merkt an, dass der Umsatz durch die äußerst rauen Witterungsbedingungen in Ontario im Januar negativ beeinflusst wurde. Seit der Einführung seines Discount-Club-Modells im Oktober 2021 stieg der flächenbereinigte Umsatz bei Canna Cabana um 149 %, während der Umsatz eines durchschnittlichen Anbieters stagnierte. Berechnet durch Verkettung der Monatsdaten und basierend auf öffentlich zugänglichen Daten zur Anzahl der Läden in den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana tätig ist, sowie auf öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada und den Aufsichtsbehörden der Provinzen.

- Canna Cabana erreichte einen Marktanteil von 12 %, ein Plus gegenüber 11 % im Vorjahr. Für die Monate November 2025 und Dezember 2025, basierend auf öffentlich zugänglichen Daten zur Anzahl der Läden in den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana tätig ist, sowie auf öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada und den Aufsichtsbehörden der Provinzen.

- Canna Cabana verzeichnete in den drei Monaten zum 31. Januar 2026 eine Schwundrate von 0,3 %.

- Unter Ausschluss von Filialen, die seit weniger als sechs Monaten offen sind, belief sich der annualisierte Einzelhandelsumsatz pro Quadratfuß im ersten Geschäftsquartal 2026 im gesamten Canna Cabana-Ladennetz auf 1.728 $ und ging damit aufgrund des rauen Wetters in Ontario um 4 % im Jahresvergleich und um 3 % im Quartalsvergleich zurück. Dieser Wert liegt über den Werten vieler internationaler branchenführender Einzelhändler.

Erstes Geschäftsquartal 2026 - Betriebliche Highlights (1. November 2025 - 31. Januar 2026):

- Das Unternehmen eröffnete sieben neue Canna Cabana-Standorte in Alberta und Ontario - Scarborough, Kitchener, Nepean, London, Brampton und zwei Filialen in Calgary -, womit die Gesamtzahl der Canna Cabana-Läden zum Quartalsende auf 218 Filialen in ganz Kanada stieg.

- Das Unternehmen begrüßte die Entscheidung der Alberta Gaming and Liquor Commission, die Bestimmungen für Werbe- und Marketingbeziehungen zwischen lizenzierten Einzelhändlern und lizenzierten Produzenten zu lockern.

- Das Unternehmen hat damit begonnen, Möglichkeiten für seine CBD-Marken NuLeaf Naturals und FAB CBD in den USA zu sondieren, um an den kürzlich angekündigten Initiativen der US-Bundesregierung teilzunehmen und von diesen zu profitieren. Diese sehen eine geplante Einführung eines Medicare-Pilotprogramms vor, das berechtigten Senioren den kostenlosen Bezug von CBD-Produkten im Wert von bis zu 500 US$ pro Jahr ermöglichen würde. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Entwicklungen eine bedeutende Wachstumschance für seine CBD-Plattformen in den USA darstellen könnten, und bewertet derzeit strategische Initiativen, die auf die neuen Rahmenbedingungen des Bundes abgestimmt sind.

- Das Unternehmen trat dem National Compassionate Care Council in den Vereinigten Staaten bei, um relevante Gesetzes- und Regulierungsreformen auf Bundes- und Bundesstaatsebene in Bezug auf medizinischen Cannabis besser mitgestalten zu können.

- Das Unternehmen gibt an, dass sich sein E-Commerce-Segment zu stabilisieren scheint, nachdem der Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 5 % gestiegen ist - die erste Verbesserung im Quartalsvergleich in zwei Jahren. Der bereinigte EBITDA-Verlust verringerte sich ebenfalls um 0,2 Millionen $.

Nachfolgende Ereignisse (1. Februar 2026 bis heute):

- Das Unternehmen eröffnete zwei neue Canna Cabana-Standorte in Ontario, in Scarborough und Sarnia, womit die Gesamtzahl der Canna Cabana-Läden auf insgesamt 220 Filialen in ganz Kanada steigt.

- Das Unternehmen meldete die Ernennung von Kathleen Skerrett und Menashe Kestenbaum zu Direktoren des Unternehmens sowie die Ernennung von David Wallach und Filip Ernest als Mitglieder des Advisory Board des Unternehmens.

Erstes Geschäftsquartal 2026 - Update zu medizinischem Cannabis

- Das erste Geschäftsquartal 2026 war das erste vollständige Quartal, in dem High Tide nach seinem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Remexian im medizinischen Cannabissektor tätig war.

- Das Segment erwirtschaftete im ersten Geschäftsquartal 2026 einen Umsatz von 25,0 Millionen $ und stellt eine Verbesserung gegenüber einem Umsatz von 9,8 Millionen $ in den zwei Monaten dar, in denen das Segment während des vierten Geschäftsquartals 2025 zu den Finanzergebnissen beigetragen hat. Das Unternehmen merkt an, dass in diesem Segment im Anschluss an das erste Geschäftsquartal weiteres Wachstum verzeichnet werden konnte. Im Februar verkaufte Remexian 2,6 Tonnen medizinischen Cannabis, womit ein Umsatz von 7,5 Millionen (12 Millionen C$) mit einer vorläufigen Bruttomarge von 20 % erwirtschaftet wurde.

- Im Jahr 2025 belief sich die Menge an medizinischem Cannabis, die nach Deutschland importiert wurde, auf 201 Tonnen, was im Vergleich zu 73 Tonnen im Vorjahr einem Anstieg von 176 % entspricht. Quelle: Deutsches Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

- Kanada war mit 93 Tonnen - nahezu 50 % der gesamten deutschen Importe - das führende Herkunftsland. Portugal lag mit 55 Tonnen auf dem zweiten Platz und dient häufig als Zwischenlieferant für kanadische Cannabisprodukte für den medizinischen Gebrauch. Quelle: Deutsches Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

- Trotz der Menge an Biomasse in Portugal, deren Freigabe noch aussteht, war Remexian in der Lage, seinen Anteil an den deutschen Importen von 6,5 % in den drei Monaten bis Ende September 2025 auf 10,3 % in den drei Monaten bis Ende Dezember 2025 deutlich auszubauen. Quelle: Deutsches Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und interne Unternehmensdaten

- Mehr als 1 in 7 deutschen Apotheken bieten mittlerweile Cannabis für medizinische Zwecke an, was die anhaltende Marktexpansion widerspiegelt. Quelle: Deutscher Branchenverband Cannabiswirtschaft (BvCW)

Ausgewählte Finanzdaten für die drei Monate zum 31. Januar 2026:

(in Tausend kanadischen Dollar angegeben)

Drei Monate zum 31. Januar

2026 2025 Veränderung

$ $

Freier Cashflow (i) 2.939 (1.900) -255- %

Netto-Cashflow aus Betriebstätigkeit 5.860 682 -759- %

Umsatz 178.329 142.461 -25- %

Bruttogewinn 44.409 35.440 -25- %

Bruttogewinnmarge(ii) 25 % 25 % --- %

Betriebsaufwand(iii) (33.642) (28.351) -19- %

Betriebsaufwand als prozentualer Anteil des Umsatzes(iv) 19 % 20 % -(1) %

Gesamtaufwand (42.038) (35.373) -19- %

Einnahmen (Verlust) aus Betriebstätigkeit 2.371 67 --- %

Bereinigtes EBITDA(v) 11.457 7.089 -62- %

Bereinigtes EBITDA als prozentualer Anteil des Umsatzes(vi) 6 % 5 % -1 %

Nettoverlust (352) (2.689) -87- %

Unverwässerte und verwässerte Einnahmen (Verlust) je Aktie 0,01 (0,03) ---%

i. Der freie Cashflow ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl, die auf der Grundlage der unten genannten Berechnung ermittelt wird.

ii. Die Bruttomarge ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Die Bruttomarge wird berechnet als Bruttogewinn geteilt durch den Umsatz.

iii. Der Betriebsaufwand ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl und umfasst Löhne, Gehälter und Zusatzleistungen, Gemein- und Verwaltungsausgaben, Honorare, Werbe- und Marketingkosten sowie Zinsen und Bankgebühren.

iv. Der Betriebsaufwand als prozentualer Anteil des Umsatzes ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Sie wird berechnet als Betriebsaufwand geteilt durch den Umsatz.

v. Das bereinigte EBITDA ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Eine Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettogewinn (-verlust) ist unten zu finden.

vi. Das bereinigte EBITDA als prozentualer Anteil des Umsatzes ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Sie wird berechnet als bereinigtes EBITDA geteilt durch den Umsatz.

Die Überleitungspositionen zwischen Nettogewinn, EBITDA und bereinigtem EBITDA sind wie folgt:

2026 2025 2024

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2

Nettoeinnahmen (-verlust) (352) (46.711) 832 (2.836) (2.689) (4.802) 825 171

Rückerstattung (Aufwand) Ertrag-/latente Steuern 40 (178) 69 46 38 (153) 671 (878)

Wertzuwachs und Zinsen 3.155 1.213 1.795 1.950 2.101 2.308 1.681 1.712

Abschreibung und Amortisation 8.026 6.503 6.080 5.880 5.847 5.362 5.678 7.505

EBITDA(i) 10.869 (39.173) 8.776 5.040 5.297 2.715 8.855 8.510

Zeitwert des Bestands 690 865 - - - - - -

Wechselkursverlust (-gewinn) (144) 333 120 114 (13) 5 19 (5)

Transaktions- und Übernahmekosten 2.958 2.682 881 1.616 630 773 12 1.314

Sonstiger Verlust (Gewinn) - (41) (1) 42 - (874) 6 337

Wertminderungsverlust - 23.564 - - - 4.964 - -

Aktienbasierte Vergütung 370 668 824 1.250 1.175 750 881 549

Gewinn aus der Neubewertung von - - - - - - - (240)

Schuldverschreibungen

Verlust (Gewinn) aus der Zeitwertänderung von (3.286) 23.516 43 - - (88) (159) (110)

derivativen

Verbindlichkeiten

Gewinn aus der Tilgung von - - - - - - - (314)

Finanzverbindlichkeiten

Bereinigtes EBITDA(i) 11.457 12.414 10.643 8.062 7.089 8.245 9.614 10.041

Bereinigte EBITDA-Marge(ii) 6 % 8 % 7 % 6 % 5 % 6 % 7 % 8 %

i. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen.

ii. Die bereinigte EBITDA-Marge ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Sie wird berechnet als das bereinigte EBITDA geteilt durch den Umsatz.

2026 2025 2024

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2

Cashflow aus Betriebstätigkeit 5.486 6.599 8.231 4.686 4.644 6.179 8.928 8.032

Veränderung des nicht zahlungswirksamen 374 (2.321) 2.419 3.569 (3.961) 3.473 (2.715) 4.777

Working

Capital

Nettoliquidität aus Betriebstätigkeit 5.860 4.278 10.650 8.255 683 9.652 6.213 12.809

Laufender Investitionsaufwand(i) (286) (345) (460) (692) (361) (533) (279) (528)

Zahlungen für Leasingverbindlichkeiten (2.635) (2.610) (2.508) (2.667) (2.222) (3.211) (2.842) (2.898)

Freier Cashflow (ii) 2.939 1.323 7.682 4.896 (1.900) 5.908 3.092 9.383

Freier Cashflow - vorangegangene 12 Monate 16.840 12.001 16.586 11.996 16.483 21.991 21.770 22.729

i. Der laufende Investitionsaufwand ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl.

ii. Der freie Cashflow ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl.

AUSBLICK

Stationärer Einzelhandel

Die 100%ige Tochtergesellschaft von High Tide, Canna Cabana, ist mit derzeit 220 Standorten die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada. Das Unternehmen geht davon aus, dass es durch die Eröffnung von weiteren 20 bis 30 Filialen im Kalenderjahr 2026 seinem langfristigen Ziel von über 350 Standorten landesweit näherkommen wird, vor allem durch organisches Wachstum; während gleichzeitig auch ergänzende M&A-Gelegenheiten unterschiedlicher Größe bewertet werden.

Das Unternehmen baut sein White-Label-Cannabis-Produktportfolio im Rahmen seiner Hauptmarken Queen of Bud und Cabana Cannabis Co. weiter aus, wobei zum Ende des ersten Geschäftsquartals 35 Cannabis-SKUs im gesamten Canna Cabana-Filialnetz erhältlich waren. Das Unternehmen entwickelt überdies mehrere neue Angebote, um sein White-Label-Angebot weiter auszudehnen. Die White-Label-Cannabis-SKUs machen derzeit 1,6 % des gesamten Cannabisumsatzes des Unternehmens im stationären Einzelhandel aus. Das Unternehmen rechnet langfristig mit einem deutlichen Wachstum seines White-Label-Portfolios und geht davon aus, dass der Anteil seiner margenstärkeren White-Label-Marken langfristig auf rund 20 % des Gesamtumsatzes steigen wird.

Cabana Club & ELITE

Die Treueprogramme des Unternehmens, Cabana Club und ELITE, die nach wie vor die weltweit größten Cannabis-Treueprogramme sind, expandieren weiterhin rasant in ganz Kanada. Die Mitgliederzahl des Cabana Club hat in Kanada mittlerweile 2,58 Millionen überschritten - eine Steigerung von 47 % im vergangenen Jahr. Langfristig rechnet das Unternehmen mit über 3 Millionen Cabana Club-Mitgliedern in Kanada. Weltweit zählt das Unternehmen nun mehr als 6,65 Millionen Cabana Club-Mitglieder. ELITE, die kostenpflichtige Mitgliedschaftsstufe, zählt nun über 162.000 Mitglieder in Kanada - ein Anstieg von 100 % im Jahresvergleich - sowie 171.000 weltweit, wobei täglich weitere Mitglieder hinzukommen. Langfristig will das Unternehmen 1 Million ELITE-Mitglieder für den Cabana Club gewinnen. ELITE-Mitglieder kaufen tendenziell häufiger und in größeren Mengen ein als Basis-Mitglieder.

Vereinigte Staaten

Im Einklang mit früheren Angaben hat das Unternehmen verschiedene Alternativen für seinen E-Commerce-Bereich geprüft, der derzeit 2 % seines konsolidierten Umsatzes ausmacht. Das Unternehmen freut sich mitzuteilen, dass seine E-Commerce-Geschäfte mit steigenden Umsätzen und operativen Verbesserungen im Vergleich zum Vorquartal erste Anzeichen einer Erholung aufzeigen.

Am 18. Dezember 2025 unterzeichnete US-Präsident Donald Trump eine Präsidialverordnung zur Neuklassifizierung von Cannabis und kündigte an, dass die Centers for Medicare & Medicaid Services voraussichtlich ein Pilotprogramm starten werden, das Senioren, die Medicare-Begünstigte sind, den kostenlosen Bezug von CBD-Produkten im Wert von bis zu 500 US$ pro Jahr ermöglicht. Infolgedessen sind das Unternehmen und seine führende US-Tochtergesellschaft für CBD auf Hanfbasis, NuLeaf Naturals, Gründungsmitglieder des U.S. National Compassionate Care Council geworden, der eine bedeutende Rolle als Verbindungsglied zwischen Patienten, Forschern und politischen Entscheidungsträgern spielen soll.

Europa

Wie bereits angemerkt, wurden die Bruttomargen im medizinischen Cannabisvertriebssegment durch die Liquidierung älterer Biomasse in Portugal zu unterdurchschnittlichen Preisen aufgrund der geringen verbleibenden Haltbarkeitsdauer beeinträchtigt. Dennoch konnte Remexian im ersten Geschäftsquartal 2026 einen Umsatz von 25 Millionen $ erwirtschaften, was nahezu 70 % über dem Wert des Vorquartals liegt. Im Februar 2026 betrug die Absatzmenge von Remexian 2,6 Tonnen, was den Februar mit mehr als 12 Millionen $ zum umsatzstärksten Monat machte, seit das Unternehmen im September 2025 eine Mehrheitsbeteiligung an Remexian erwarb. Das Unternehmen rechnet ab dem zweiten Quartal 2026 mit einer Verbesserung der Bruttomarge, wenn die kanadische Biomasse, die zu Best in Class-Bedingungen beschafft wurde, in die Lieferkette einzufließen beginnt.

Da das Unternehmen beabsichtigt, in andere europäische Länder zu expandieren, vertieft es weiterhin sein Verständnis des Marktes im Vereinigten Königreich und der entsprechenden Schlüsselakteure und geht davon aus, den Markteinstieg in den nächsten 12 Monaten durch eine Fusion oder eine Übernahme zu vollziehen.

Freier Cashflow

Das Unternehmen macht weiterhin große Fortschritte bei seinem strategischen Ziel, zusätzliche Liefermengen für Remexian zu sichern, und ist nach wie vor optimistisch, dass sich der Umsatz in den kommenden Quartalen aufgrund der anhaltenden Dynamik auf dem etablierten deutschen Markt für medizinisches Cannabis und das wachsende Interesse aus anderen aufstrebenden internationalen Märkten beschleunigen wird.

Das Unternehmen weist auf die deutliche Steigerung der Umsätze von Remexian seit der Übernahme im September 2025 hin. Das Unternehmen ist mit dem Wachstum dieses Segments zufrieden und geht davon aus, dass die Geschäftstätigkeit von Remexian weiter ausgebaut werden kann. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es zu einer erheblichen Verzögerung zwischen Anzahlungen an Lieferanten und dem Zahlungseingang von Kunden in Deutschland kommt. Daher bewertet das Unternehmen seinen Bedarf an Working Capital zur Finanzierung dieses rentablen Wachstums.

VIERTELJÄHRLICHES UPDATE DES ATM-PROGRAMMS

Das Unternehmen hat im Rahmen eines ATM-Programms in den letzten vier Geschäftsquartalen keine Stammaktien begeben.

In den drei Monaten, die am 31. Januar 2025 endeten, hat das Unternehmen insgesamt 11.600 Stammaktien über die Nasdaq oder die TSXV begeben, was einem Gesamterlös von 52 $ entspricht. Gemäß einer Aktienvertriebsvereinbarung wurde im Jahr, das am 31. Oktober 2025 endete, eine Barprovision von 1 $ auf die gesamten Bruttoerlöse an die Agenten im Zusammenhang mit ihren Dienstleistungen im Rahmen der Aktienvertriebsvereinbarung ausgezahlt.

Dieses ATM-Programm hatte bis zum 24. Juli 2025 Gültigkeit, als der kanadische Shelf-Prospekt zurückgezogen wurde, um einen neuen Basisprospekt einzureichen.

Am 11. August 2025 reichte das Unternehmen einen endgültigen Kurzprospekt in allen kanadischen Provinzen und Territorien sowie eine entsprechende Registrierungserklärung bei der U.S. Securities and Exchange Commission ein. Das aktuelle ATM-Programm ermöglicht es dem Unternehmen, nach eigenem Ermessen und im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß der Vorschrift National Instrument 44-102 - Shelf Distributions sowie den Richtlinien der TSXV von Zeit zu Zeit Stammaktien im Wert von bis zu 100.000 $ (oder dem entsprechenden Gegenwert in US-Dollar) aus dem Bestand an die Öffentlichkeit zu begeben.

Zum Zeitpunkt der Freigabe des Zwischenabschlusses zur Veröffentlichung waren keine Wertpapiere im Rahmen des Shelf-Prospekts ausgegeben worden, und es waren keine ATM-Vertriebsvereinbarungen oder Prospektnachträge abgeschlossen worden.

WEBCAST-LINK FÜR DIE VERANSTALTUNG ZUR ERÖRTERUNG DER FINANZERGEBNISSE VON HIGH TIDE

Das Unternehmen wird am Mittwoch, den 18. März 2026, um 11:30 Uhr (Eastern Time) einen Webcast und eine Telefonkonferenz veranstalten, um die geprüften Ergebnisse und den Ausblick zu diskutieren.

https://app.webinar.net/XVw7dN1x5Z6

Die Teilnehmer werden gebeten, sich im Voraus für den Webcast zu registrieren, indem sie auf den obenstehenden Link vor Beginn des Live-Webcasts klicken. Eine Aufzeichnung wird drei Stunden nach dem Live-Webcast unter demselben Link verfügbar sein.

Teilnehmer, die während der Veranstaltung Fragen haben, können diese über die Einwahlnummer stellen. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:

Gebührenfrei in Nordamerika: 1-888-510-2154

Gebührenfrei international (Deutschland): +49 800 5889782

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 220 inländischen Geschäftsstandorten und 1 internationalen Geschäftsstandort. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen wurde 2025 der erste nordamerikanische Cannabis-Einzelhändler, der eine Präsenz im stationären Einzelhandel in Deutschland eröffnet hat. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene Produkte angeboten werden.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die TSXV) zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

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VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über:

Die Geschäftsziele und Meilensteine des Unternehmens sowie den voraussichtlichen Zeitplan und die Kosten im Zusammenhang mit der Ausführung oder dem Erreichen dieser Ziele und Meilensteine (einschließlich, ohne Einschränkung, vorgeschlagener Übernahmen, Expansionen und Ladeneröffnungen); die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens und die Absicht, eine oder mehrere realisierbare Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen; die Entwicklung des Geschäfts des Unternehmens und die zukünftigen Aktivitäten nach dem Datum dieses Dokuments; Erwartungen in Bezug auf die Marktgröße und das erwartete Wachstum in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit tätig ist oder künftige Tätigkeiten in Erwägung zieht; Erwartungen in Bezug auf wirtschaftliche, geschäftliche, regulatorische oder wettbewerbsbezogene Faktoren in Bezug auf das Unternehmen oder die Cannabisbranche im Allgemeinen; den Markt für die aktuellen und geplanten Produktangebote des Unternehmens sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Marktanteile zu erobern; die Vertriebsmethoden, die das Unternehmen voraussichtlich für die Bereitstellung seiner Produktangebote nutzen wird; die strategischen Investitionen und Kapitalausgaben des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile; Änderungen der Gemein- und Verwaltungsausgaben; zukünftige Betriebstätigkeiten und -aktivitäten und deren Zeitpunkt sowie Leistungen; die künftige Steuerpflicht des Unternehmens; die geschätzten künftigen vertraglichen Verpflichtungen des Unternehmens; die künftige Liquidität und Finanzkraft des Unternehmens und seine Fähigkeit, seinen Betriebskapitalbedarf und die prognostizierten Investitionsausgaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, und den Marktanteil oder die Reichweite des Unternehmens; dass das Unternehmen das Geschäft des Unternehmens um die derzeit geplante Anzahl zusätzlicher Cannabiseinzelhandelsstandorte im hierin angegebenen Zeitrahmen erweitern wird und das Unternehmen auf einem positiven Wachstumspfad bleibt; die weitere Steigerung der Verkaufszahlen; dass das Unternehmen sein Umsatzprofil verbessert; dass das Unternehmen die Entwicklung seiner Cannabiseinzelhandelsgeschäfte abschließt; die Fähigkeit des Unternehmens, einen positiven ungebundenen Cashflow zu generieren und den freien Cashflow für das Geschäftsjahr positiv zu halten; einen ungebundenen Cashflow, der es dem Unternehmen ermöglicht, sein Wachstum mit internen Cashflows zu finanzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, den Shareholder Value zu maximieren; die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Genehmigungen zu erhalten, aufrechtzuerhalten und zu erneuern oder zu verlängern, einschließlich des Zeitpunkts und der Auswirkungen des Erhalts dieser Genehmigungen; die Realisierung von Kosteneinsparungen, Synergien oder Vorteilen aus den jüngsten und geplanten Akquisitionen des Unternehmens und die Fähigkeit des Unternehmens, die Geschäfte jedes erworbenen Unternehmens erfolgreich in das Geschäft des Unternehmens zu integrieren; die erwarteten Umsätze aus den fortgeführten Geschäften; die Fähigkeit des Unternehmens, die aus der bestehenden Betriebstätigkeit erwirtschafteten Mittel zur Finanzierung zukünftiger Standorte zu verwenden; die weitere Zunahme der Mitgliederzahlen der Treueprogramme Cabana Club und ELITE; die erwarteten Änderungen des ELITE-Programms und deren Auswirkungen auf die Geschäfts- und Betriebstätigkeit des Unternehmens; das Erreichen der prognostizierten Umsatz- und Absatzprognosen; die Absicht des Unternehmens, jedes Angebot von Wertpapieren des Unternehmens abzuschließen; die Gesamtsumme der Erlöse, die das Unternehmen im Rahmen eines künftigen Angebots erhalten wird; die erwartete Verwendung des Nettoerlöses aus dem ATM-Programm und/oder einem zukünftigen Angebot durch das Unternehmen; die Notierung von Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms oder eines zukünftigen Angebots angeboten werden; die erwarteten Auswirkungen des ATM-Programms und/oder zukünftiger Angebote auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, in aufstrebende legale Cannabis-Rechtsordnungen einzutreten; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Marktanteile in dem hier angegebenen Umfang und innerhalb der hier angegebenen Fristen zu erobern; die Fähigkeit des Unternehmens, in diesem Kalenderjahr 20-30 Geschäfte zu eröffnen und seine Ziele von 350 Geschäften landesweit, 1 Million ELITE-Mitgliedern und 3 Millionen Cabana Club-Mitgliedern in Kanada zu erreichen; den zeitlichen Rahmen für die Beendigung der Lieferkettenstörungen in Portugal in Bezug auf Remexian; die Steigerung der Umsätze von Remexian; Verbesserungen der Bruttomarge von Remexian im zweiten Quartal 2026; die Frage, ob für den Ausbau von Remexian weitere Working Capital erforderlich ist; die Fähigkeit, auch im Geschäftsjahr 2026 einen positiven freien Cashflow zu erwirtschaften; den Abschluss angekündigter Akquisitionen; die Fähigkeit des Unternehmens, Cannabis-, White-Label- und Konsumzubehörangebote zu entwickeln und auf den Markt zu bringen sowie dass der Umsatzanteil seiner margenstärkeren White-Label-Marken auf 20 % steigt; die kontinuierliche Stabilisierung und Verbesserung der E-Commerce-Plattformen, die Fähigkeit, das Filialwachstum intern zu finanzieren; den Abschluss einer möglichen M&A-Transaktion und die Fähigkeit des Unternehmens, in den nächsten 12 Monaten in den Markt des Vereinigten Königreichs einzutreten; und die Fähigkeit des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften, von weiteren Reformen auf Bundesebene in den USA und anderen Ländern zu profitieren, einschließlich Medicare und Medicaid und dass diese Wachstumschancen für das Unternehmen darstellen.

Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Non-Exhaustive List of Risk Factors in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Finanzinformationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Finanzinformationen (FOFI) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze über voraussichtliche Betriebsergebnisse, Finanzlage oder Cashflows enthalten, die denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie sie im obigen Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt sind. FOFI werden nicht in der Form einer historischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung dargestellt. Die FOFI erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den in der vorgelegten Analyse dargestellten Beträgen abweichen, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und das Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden, die die besten Schätzungen und Beurteilungen des Managements zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, wird der Leser darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf die FOFI verlassen sollte, da diese zwangsläufig auf zukünftige Ergebnisse schließen lassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Wichtig ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI auf bestimmten zusätzlichen Annahmen beruhen oder beruhen können, die die Geschäftsleitung auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen über: (i) die künftige Preisgestaltung für die Produkte des Unternehmens, (ii) die künftige Marktnachfrage und -trends in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit seine Geschäfte tätigt, (iii) die laufenden Lagerbestände des Unternehmens und die Schätzungen der Betriebskosten, (iv) den Nettoerlös des Unternehmens aus dem ATM-Programm und zukünftiger Finanzierungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzausblicke erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den Beträgen abweichen, die in der in einem solchen Dokument dargestellten Analyse aufgeführt sind, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und die Geschäftsleitung sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden und die besten Schätzungen und Beurteilungen der Geschäftsleitung zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, einschließlich der Risiken, die unter der obigen Überschrift Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und unter der Überschrift Risk Factors in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens erörtert werden, sollten die FOFI oder der Finanzausblick in dieser Pressemitteilung nicht unbedingt als Indikator für künftige Ergebnisse angesehen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzprognosen verlassen sollten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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