IRW-News: Medaro Mining Corp.: Medaro Mining gibt Explorationsprogramm auf Projekt Bastnäs in Schweden bekannt

IRW-PRESS: Medaro Mining Corp.: Medaro Mining gibt Explorationsprogramm auf Projekt Bastnäs in Schweden bekannt

Vancouver, British Columbia - 18. März 2026 / IRW-Press / Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCQB: MEDAF) (FWB: 1ZY) (Medaro oder das Unternehmen) freut sich, sein geologisches Explorationsprogramm auf dem unternehmenseigenen Projekt Bastnäs (das Projekt) in Schweden bekannt zu geben. Das Unternehmen hat mit McKnight Resources AB (McKnight) einen Dienstleistungsvertrag hinsichtlich Explorationsarbeiten unterzeichnet, um die Durchführung des Programms zu unterstützen. Die Feldarbeiten werden voraussichtlich am oder um den 20. März 2026 beginnen, vorbehaltlich der örtlichen Gegebenheiten und der logistischen Rahmenbedingungen.

Explorationsprogramm - Arbeitsumfang

Das Programm soll das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich des Potenzials des Projekts für Seltenerdmetalle (REEs), Kupfer, Kobalt, Gold und Basismetalle durch systematische Feldarbeiten und gezielte Datenerfassung verbessern. Das Programm wird voraussichtlich geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten, Probenahmen und geophysikalische Untersuchungen umfassen, gefolgt von Laboranalysen und Interpretationen, um Ziele für potenzielle Folgearbeiten zu verfeinern und zu priorisieren.

- Erkundungen und detaillierte geologische Kartierungen mit Schwerpunkt auf lithologischen Kontakten, Alterationen, strukturellen Kontrollen und historischen Grubenbauen

- Gezielte Probenahmen von historischem Minenhaldenmaterial und zugänglichen Ausbissen zur Bewertung geochemischer Signaturen und potenzieller REE-Anreicherungen

- Prospektionsarbeiten und anschließende Gesteinsprobenahmen sowie - wo angemessen - ausgewählte Boden-/Geschiebemergel-Probenahmen zur Erweiterung der Zielgebiete und Identifizierung weiterer mineralisierter Abschnitte

- Geophysikalische Bodenuntersuchungen (einschließlich der Erfassung von Magnet- und Gravitationsdaten) zur Unterstützung der Abgrenzung von Strukturen und vielversprechenden Zonen

- Laboranalyse der entnommenen Proben in akkreditierten Einrichtungen sowie Zusammenstellung der Ergebnisse zu einem konsolidierten geologischen und geochemischen Datensatz

- Ganzheitliche Interpretation und Berichterstattung zur Unterstützung der Priorisierung der Ziele und der Planung anschließender Explorationsprogramme

Das Ziel des Unternehmens besteht darin, geologische Beobachtungen und analytische Daten zu generieren, um die Definition von Zielen und die Bewertung potenzieller Folgearbeiten zu unterstützen.

Projekt Bastnäs - Hintergrund und Möglichkeiten

Das Projekt umfasst zwei Explorationsgenehmigungsgebiete, Bastnäs 100 (etwa 263,68 ha) und Bastnäs 200 (etwa 866,60 ha), mit einer Gesamtfläche von etwa 1.130,28 ha. Die Explorationsgenehmigungen wurden vom Bergmästaren der Bergsstaten (schwedische Bergbauinspektion) gemäß dem schwedischen Mineraliengesetz (1991:45) erteilt und weisen eine Laufzeit von drei Jahren auf, die im Februar 2029 endet. Die Genehmigungen gelten für eine Reihe von Konzessionsmineralien, die in den Genehmigungsanträgen aufgeführt waren, darunter Gold, Silber, Kupfer, Blei, Zink, Kobalt, Scandium, Yttrium sowie Lanthan und Lanthanide.

Das Projekt befindet sich innerhalb der größeren Region Riddarhyttan-Bastnäs, einer etablierten Mineralregion mit historischem Bergbau und dokumentierten Mineralvorkommen. Das Gebiet gilt als vielversprechend für unterschiedliche Mineralisierungsarten, einschließlich Eisenoxid-Kupfer-Gold (IOCG), vulkanogen-massive Sulfidlagerstätten (VMS) / Massivsulfid-Typ sowie eine in Skarn enthaltene Magnetit-REE-Mineralisierung vom Bastnäs-Typ. Die auf dem Projekt bewerteten Mineralisierungsarten beinhalten: (i) Sulfidmineralisierungen, die anhand historischer Informationen und geologischer Interpretationen auf regionaler Ebene als strukturell remobilisiert und tektonisch kontrolliert interpretiert werden; und (ii) in Skarn enthaltene Magnetit-REE-Mineralisierungen, die mit historischen Grubenbauen und Vorkommen von gebänderten Eisenformationen in Zusammenhang stehen.

Die gesamte Region kann auf eine lange Bergbau- und Explorationsgeschichte zurückblicken, einschließlich der historischen Kupferförderung und des dokumentierten Abbaus von REE-haltigem Material bei Bastnäs. Frühere Betreiber haben über Bohr- und andere Explorationsarbeiten in Teilen des Gebiets berichtet, einschließlich eines Bohrprogramms aus dem Jahr 2019, das Berichten zufolge insgesamt 5.568 m in 15 Bohrlöchern umfasste. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Verweise auf nahegelegene Mineralvorkommen, historische Förderungen und historische Explorationsergebnisse ausschließlich zum regionalen und geologischen Kontext dienen und für das Projekt nicht verifiziert wurden.

Das Unternehmen hat die hierin genannten öffentlich zugänglichen historischen Informationen zusammengestellt und geprüft. Historische Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung des Kontextes und sollten nicht als zuverlässig angesehen werden. Keine qualifizierte Person hat die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Probenahme-, Analyse- und Bohrdaten verifiziert und diese Informationen weisen nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung auf dem Projekt hin.

Qualifizierte Person

Amanda Scott, P.Geo., FAusIMM, eine qualifizierte Person gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Medaro Mining Corp.

Medaro ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Mineralprojekte in Ontario, Quebec und Schweden gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch systematische Exploration, disziplinierte Projektbewertung und verantwortungsvolle Entwicklung Shareholder-Value zu schaffen.

Weitere Informationen können Investoren den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca entnehmen.

Im Namen des Unternehmens

Mark Ireton

Chief Executive Officer & Direktor

Medaro Mining Corp.

220 - 333 Terminal Avenue

Vancouver, BC V6A 4C1

mark.ireton@medaromining.com

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen die zukunftsgerichteten Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich: des Umfangs, der Abfolge, des Zeitplans und des erwarteten Beginns des Explorationsprogramms; der geplanten Explorationsaktivitäten, -methoden und -ziele; der erwarteten Erhebung und des Zeitpunkts der Analyseergebnisse; der Identifizierung, Abgrenzung und Einstufung von Zielen; der Verfügbarkeit und Leistung von Auftragnehmern, Personal, Ausrüstung und Material; sowie der Pläne des Unternehmens für die zukünftige Exploration im Projekt. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung bestehenden vernünftigen Annahmen, Erwartungen und Schätzungen des Managements, einschließlich Annahmen bezüglich Zugang, Logistik, Verfügbarkeit von Dienstleistungen und Ausrüstung sowie der Aufrechterhaltung der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das Risiko, dass Genehmigungen, Zulassungen oder Zustimmungen verzögert, geändert, ausgesetzt oder nicht erteilt bzw. aufrechterhalten werden; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder der Regierungspolitik; ungünstige Witterungs-, saisonale und Zugangsbedingungen; die Verfügbarkeit von Auftragnehmern, Personal, Ausrüstung und Betriebsmitteln; operative und logistische Risiken, einschließlich solcher, die mit der Arbeit in einer ausländischen Jurisdiktion verbunden sind; ökologische und soziale Risiken; der von Natur aus spekulative Charakter der Mineralexploration; das Risiko, dass Explorationsergebnisse nicht auf eine Mineralisierung hindeuten oder eine weitere Exploration nicht rechtfertigen; Fehler bei der geologischen Interpretation; Risiken im Zusammenhang mit Probenahmen, Analysen und Untersuchungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Währungsschwankungen; sowie allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen und Annahmen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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