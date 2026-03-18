IRW-News: Myriad Uranium Corp.: Myriad Uranium verkauft Uranprojekt Red Basin für 2,5 Mio. USD, behält 10-%-Anteil in Form eines Free Carried Interest und geht strategische Allianz mit einem neuen Unternehmen ein

IRW-PRESS: Myriad Uranium Corp.: Myriad Uranium verkauft Uranprojekt Red Basin für 2,5 Mio. USD, behält 10-%-Anteil in Form eines Free Carried Interest und geht strategische Allianz mit einem neuen Unternehmen ein

Myriad Uranium verkauft Uranprojekt Red Basin für 2,5 Mio. USD, behält 10-%-Anteil in Form eines Free Carried Interest und geht strategische Allianz mit einem neuen Unternehmen ein, das von führenden US-amerikanischen Technologen unterstützt wird

Vancouver, British Columbia - 18. März 2026 / IRW-Press / Myriad Uranium Corp. (CSE: M) (OTCQB: MYRUF) (FWB: C3Q) (Myriad oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Datum vom 17. März 2026 einen Asset-Kaufvertrag zwischen Myriad, Myriad Red Basin LLC (die neu gegründete Tochtergesellschaft von Myriad in New Mexico) und Subatomic Red Basin, LLC (Subatomic) unterzeichnet hat. Gemäß diesem wird Myriad all seine im Besitz befindlichen Claims am Uranprojekt Red Basin in New Mexico, USA, für den Preis von 2.500.000 USD, zahlbar bei Abschluss, an Subatomic verkaufen. Myriad wird einen 10-%-Anteil als Free Carried Interest am Projekt behalten. Myriad und Subatomic werden außerdem eine strategische Allianz hinsichtlich der Exploration und Erschließung anderer Projekte außerhalb von Red Basin bilden.

Höhepunkte der Transaktion

- Verkaufspreis: 2.500.000 USD, bar, zahlbar bei Abschluss

- Zurückbehaltene Beteiligung: 10% Free Carried Interest am Uranprojekt Red Basin

- Strategische Allianz: gemeinsamer Fokus auf Uranmöglichkeiten über das Projektgebiet Red Basin hinaus

- Kapitalrendite: Myriad erwarb Red Basin vor rund einem Jahr für 525.000 CAD, was einer Rendite von mehr als dem Sechsfachen des investierten Kapitals, mit Ausnahme des Carried Interest, entspricht

- Voraussichtliches Abschlussdatum: am oder vor dem 17. April 2026

Thomas Lamb, CEO von Myriad, sagte: Myriad freut sich sehr darüber, mit Subatomic eine Partnerschaft über unser Projekt Red Basin einzugehen und eine hervorragende Kapitalrendite zu erzielen, die für unsere Aktionäre stark wertsteigernd ist. Noch wichtiger ist allerdings die Bildung einer strategischen Allianz mit einem neuen Uranpartner, der das Projekt vorantreiben wird, während wir durch unsere verbleibende Beteiligung weiterhin daran teilhaben. Es wird zu gegebener Zeit noch deutlich mehr zu Subatomic und zum vollen Umfang unserer Allianz bekannt gegeben werden. Doch bereits jetzt zeigt sich deutlich, dass das Potenzial der Kernenergie, unterbrechungsfreie, saubere Stromversorgungslösungen für den Technologiesektor bereitzustellen, eine neue Gruppe von Investoren in den Uransektor - und insbesondere in US-amerikanische Uranquellen - anzieht. Myriad ist gut aufgestellt, um von diesem sich beschleunigenden Trend zu profitieren, und wir freuen uns darauf, unsere Aktionäre über wichtige Entwicklungen zu informieren, sobald sich diese im Rahmen unserer Partnerschaft mit Subatomic abzeichnen.

Timothy Chilleri, CEO von Subatomic, sagte: Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Tom und dem Board of Directors von Myriad unter Nutzung eines neuen Modells, das auf die Partnerschaft und die US-amerikanische Uranproduktion ausgerichtet ist. Diese Partnerschaft mit Myriad Uranium ist ein entscheidender Meilenstein für das Unternehmen. Da der Strombedarf massiv ansteigt, steht die Welt aktuell vor einem strukturellen Paradigmenwechsel, der die Wirtschaft in den kommenden Jahrzehnten neugestalten wird. Uran ist der essenzielle Rohstoff, der fast 10 % des weltweiten Strombedarfs deckt. Da sich die Megatrends Energie und Dekarbonisierung beschleunigen, wird die Kernenergie eine immer größere Rolle spielen. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Myriad, um das Projekt voranzutreiben und gleichzeitig neue Chancen für Ressourcenwachstum zu ermitteln.

Der Abschluss der Transaktion wird vor oder am 17. April 2026 erwartet. Der Abschluss unterliegt einer Reihe an Konditionen, unter anderem: Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung durch Subatomic, Verhandlung und Abschluss einer Vereinbarung bezüglich Myriads 10%igem Free Carried Interest am Projekt sowie Verhandlung und Abschluss einer Vereinbarung bezüglich der strategischen Allianz. Myriad wird im Laufe des Prozesses und nach Abschluss dieser Vereinbarungen darüber berichten.

Über Subatomic

Subatomic Industries Corporation wird von 8VC und Overmatch Ventures unterstützt, um technisches Bergbauwissen mit einem disziplinierten, technologisch fortgeschrittenen Ansatz bei der Ressourcenerschließung zu kombinieren.

Über Myriad Uranium Corp.

Myriad Uranium Corp. hält derzeit eine Beteiligung von 75 % am Uranprojekt Copper Mountain im US-Bundesstaat Wyoming. Zudem liegt bereits eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb der übrigen Anteile von 25 % von der Firma Rush Rare Metals Corp. vor. Copper Mountain beherbergt mehrere historische Uranlagerstätten sowie ehemals produzierende Minen, zu denen auch die Mine Arrowhead (Fördermenge rund 500.000 Pfund UO) zählt. Die Region wurde in den späten 1970er Jahren von der Firma Union Pacific umfassend exploriert und erschlossen. Unter anderem wurden rund 2.000 Bohrungen abgeteuft und die Minenplanung erweitert, bevor sich die Lage am Uranmarkt im Jahr 1980 dann verschlechterte. Union Pacific hat laut Schätzungen rund 117 Mio. CAD (Dollar 2024) in die Exploration und Erschließung von Copper Mountain investiert und dabei bedeutende historische Ressourcenschätzungen erstellt. Das Unternehmen hält außerdem sämtliche Anteile (100 %) am Uranprojekt Red Basin in New Mexico, das eine oberflächennahe Mineralisierung mit Erweiterungspotenzial beherbergt.

Eine Pressemitteilung mit Einzelheiten zu einer umfassenden Bewertung der Uranvorkommen im Projekt Copper Mountain durch die vom US-Energieministerium beauftragte Firma Bendix Engineering, die im Jahr 1982 veröffentlicht wurde, ist unter diesem Link nachzulesen.

Weitere Informationen finden Sie im Archiv des Unternehmens bei SEDAR+ (www.sedarplus.ca), auf der Webseite von Myriad unter www.myriaduranium.com oder wenden Sie sich telefonisch an das Unternehmen unter +1.604.418.2877.

Kontaktieren Sie Myriad:

Thomas Lamb

President und CEO

tlamb@myriaduranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

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