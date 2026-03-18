IRW-News: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold legt aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Enchi-Goldprojekt in Ghana vor

IRW-PRESS: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold legt aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Enchi-Goldprojekt in Ghana vor

1.502.000 angezeigte und 626.000 abgeleitete Unzen Gold; Erweiterte angezeigte Ressource bildet solide Grundlage für Vor-Machbarkeitsstudie

18. März 2026 / IRW-Press / Vancouver, BC - Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) (- https://www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-major-drill-program-in-2026-and-pfs-coming-in-june/ -) freut sich, die Ergebnisse seiner aktualisierten, unabhängigen Mineralressourcenschätzung (die Ressource) bekannt zu geben, die gemäß den Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) der National Instrument 43-101 für das Enchi-Goldprojekt (Enchi oder das Projekt) des Unternehmens in Ghana erstellt wurde. Die Ressource wurde von DRA Global Limited (DRA) aus Toronto, Ontario, Kanada, erstellt.

Die Ressource erweiterte die angezeigte Enchi-Mineralressource auf 83,6 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,56 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au), die 1.502.000 Unzen Gold enthalten, sowie eine abgeleitete Mineralressource von 40,1 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,49 g/t Au, die 626.000 Unzen Gold. Die Ressource wird unter Verwendung eines bisher begrenzten Tagebaus zu einem Goldpreis von 3.200 US-Dollar pro Unze ausgewiesen und hat ein Gültigkeitsdatum ab 6. Oktober 2025 (unter Einbeziehung der Ergebnisse der bis zum 6. Oktober 2025 abgeschlossenen Bohrungen). Seit Oktober 2025 wurden im Rahmen des Projekts weitere 10.619 Meter an Bohrungen durchgeführt, die nicht in der Ressource enthalten sind. Die angezeigte Mineralressource wird die Grundlage für die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) bilden, die derzeit durchgeführt wird und deren Fertigstellung für Ende Juni 2026 angestrebt wird (siehe Pressemitteilung vom 5. Februar 2026).

Highlights der Mineralressourcenschätzung bei Enchi

- Die angezeigte Mineralressource hat sich auf 1.502.000 Unzen Gold mehr als verdoppelt.

o Eine angezeigte Mineralressource von 1.502.000 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 0,56 g/t Au in 83,6 Millionen Tonnen, mehr als doppelt so viel wie die letzte im Jahr 2023 veröffentlichte angezeigte Ressource für das Projekt (siehe Pressemitteilung vom 7. März 2023).

o Es wurden nur 28.000 Meter der in den Jahren 2024 und 2025 im Rahmen des laufenden 60.000-Meter-Bohrprogramms durchgeführten Bohrungen berücksichtigt.

o Die angezeigte Mineralressource bildet die Grundlage für die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS), deren Fertigstellung bis Ende Juni 2026 angestrebt wird.

- Zusätzliche abgeleitete Mineralressource von 626.000 Unzen Gold.

o Abgeleitete Mineralressource von 626.000 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 0,49 g/t Au in 40,1 Millionen Tonnen.

- Alle Lagerstätten sind entlang des Streichs und in der Tiefe für zukünftiges Ressourcenwachstum offen.

o Die Ressource umfasst vier durch Tagebaugruben begrenzte Lagerstätten (Sewum, Boin, Nyam, Kwakyekrom), wobei alle Lagerstätten entlang des Streichs und in der Tiefe offen sind und Potenzial für ein Ressourcenwachstum in der flachen Oxid- und Übergangsmineralisierung sowie in der tieferen frischen Mineralisierung bieten.

o Die durchschnittliche Tiefe der Tagebaulager beträgt nur 85 Meter, wobei die meisten bisherigen Bohrungen lediglich die oberflächennahe Mineralisierung bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von 125 Metern erprobt haben und nur wenige Bohrungen bis zu einer Tiefe von 200 bis 350 Metern durchgeführt wurden.

- Explorationspotenzial auf Distriktebene bei Enchi noch weitgehend unerforscht.

o Zukünftiges Ressourcenwachstumspotenzial besteht auf dem gesamten, distriktweiten Landpaket bei Enchi, wobei mehr als 25 Ziele auf dem 248 km2 großem Grundstück identifiziert wurden.

o Auf Enchi läuft derzeit ein 60.000 Meter-Bohrprogramm, das auf das hochgradige Potenzial in der Tiefe abzielt. Die aktuellen Bohrungen konzentrieren sich darauf, das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung in den hochgradigen Adern innerhalb der frischen Mineralisierung in die Tiefe nachzuweisen und abzugrenzen.

o Die im Januar 2026 gemeldeten Bohrungen (siehe Pressemitteilungen vom 7. und 21. Januar) haben die Goldmineralisierung erfolgreich in die Tiefe erweitert und im Goldvorkommen Boin hochgradige Abschnitte durchschnitten, wobei die Ergebnisse unter anderem Folgendes umfassten:

§ 3,54 g/t Au auf 23,0 m ab 253 m, mit einem hochgradigeren Abschnitt von 6,92 g/t Au auf 8,0 m ab 256 m (KBDD097);

§ 3,22 g/t Au auf 17,0 m ab 327 m, mit einem zweiten Abschnitt von 1,70 g/t Au auf

§ 25,5 m ab 285 m (KBDD102);

§ 173,75 g/t Au auf 1,0 m ab 264 m (tatsächliche Mächtigkeit unbekannt) (KBDD098); und

§ 147,50 g/t Au auf 1,0 m ab 310 m (tatsächliche Mächtigkeit unbekannt) (KBDD100), einschließlich des ersten bei Bohrungen in Enchi entdeckten sichtbaren Goldes.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, erklärte: Wir sind begeistert von den Fortschritten, die wir in Enchi erzielen. Die erhebliche Umwandlung von Ressourcen in die Kategorie angezeigt, wodurch sich die angezeigten Unzen mehr als verdoppelt haben, verringert die Risiken der Projektentwicklung und bildet die Grundlage für die derzeit laufende Vor-Machbarkeitsstudie für unser Goldprojekt Enchi in Ghana. Die Ressource unterstreicht zudem weiterhin das Potenzial des Projekts in Höhe von mehreren Millionen Unzen, und da derzeit Bohrungen im Gange sind, die noch nicht in dieser Ressource enthalten sind, glauben wir, dass wir in einer einzigartigen Position sind, das Ressourcenwachstum durch Bohrungen weiter hervorzuheben, während wir die Entwicklung des Projekts vorantreiben. Wir freuen uns sehr, diesen wichtigen nächsten Meilenstein bei Enchi erreicht zu haben, und blicken auf ein arbeitsreiches Jahr voraus, das durch die Weiterentwicklung des Projekts hin zu einer PFS-Studie sowie durch Explorationsbohrungen geprägt sein wird, wobei ein Schwerpunkt darauf liegt, den erheblichen Wert unseres Enchi-Goldprojekts für alle Stakeholder freizusetzen.

Greg Smith, Vice President of Exploration bei Newcore, erklärte: Wir haben in Enchi eine Explorationsmöglichkeit im Distriktmaßstab, und mit dieser neuesten Ressourcenschätzung unterstreichen wir weiterhin das Potenzial von mehreren Millionen Unzen, das in diesem Projekt steckt. Da die Bohrgeräte nun im Einsatz sind, freue ich mich darauf, das längerfristige Ressourcenwachstumspotenzial in Enchi weiter nachzuweisen. Unsere jüngsten Bohrungen in Boin haben die Goldmineralisierung erfolgreich in die Tiefe erweitert und das Potenzial für ein signifikantes langfristiges Wachstum unterstrichen, indem sie die tieferen Ausdehnungen der hochgradigen Mineralisierung in Enchi definiert haben.

Details zur Mineralressourcenschätzung

Die Ressource baut auf der vorherigen Mineralressourcenschätzung auf, die 2023 fertiggestellt und veröffentlicht wurde (die Ressource 2023), und umfasst etwa 28.000 Meter Infill-Bohrungen im Reverse- -Circulation-Verfahren (RC) sowie 3.450 Meter Diamantbohrungen, die 2024 und 2025 für metallurgische, geotechnische und hydrogeologische Zwecke durchgeführt wurden.

Tabelle 1 - Mineralressourcenschätzung für das Enchi-Goldprojekt (1)

Zone Klassifizierung Tonnen Au-Gehalt (g/t) Enthaltenes Au (Unzen)

Boin Angezeigt 23.477.000 0,73 550.000

Abgeleitet 9.237.000 0,60 178.000

Sewum Angezeigt 41.233.000 0,43 573.000

Abgeleitet 24.246.000 0,39 308.000

Nyam Angezeigt 13.458.000 0,66 287.000

Abgeleitet 5.471.000 0,68 120.000

Kwakyekrom Abgeleitet 5.447.000 0,52 92.000

Abgeleitet 1.156.000 0,52 19.000

Gesamt (angezeigt) 83.615.000 0,56 1.502.000

Gesamt (abgeleitet) 40.111.000 0,49 626.000

(1) Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung:

1. Bei der Ressourcenschätzung wurden die Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) befolgt.

2. Das Stichtagsdatum der Ressource ist der 6. Oktober 2025.

3. Alle Zahlen sind gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln, und die Summen stimmen aufgrund der Rundung möglicherweise nicht überein.

4. Die Ressourcenmodelle verwendeten die Ordinary Kriging (OK)-Gehaltsschätzung innerhalb eines dreidimensionalen Blockmodells, wobei die mineralisierten Zonen durch Drahtgittermodelle definiert und durch Grubenhüllen für Sewum, Boin, Nyam und Kwakyekrom begrenzt wurden. Die Validierungen wurden unter Verwendung der Methode Inverse Distance squared (ID2) für Sewum und der Methode Nearest Neighbour (NN) für Boin, Nyam und Kwakyekrom durchgeführt.

5. Die Cutoff-Gehalte für den Tagebau variierten zwischen 0,1 und 0,2 g/t Au, basierend auf den Abbau- und Aufbereitungskosten sowie den Ausbeuten in verschiedenen verwitterten Gesteinsarten.

6. Zur Bestimmung des Cutoff-Gehalts wurde ein Goldpreis von 3.200 US-Dollar pro Unze zugrunde gelegt.

7. Für die Haufenlaugung wurde bei der Oxid- und Übergangsmineralisierung eine metallurgische Ausbeute von 85 % und bei der Carbon-in-Leach-Verarbeitung bei der frischen Mineralisierung eine Ausbeute von 91,7 % zugrunde gelegt.

8. Bei der Tagebauoptimierung wurden folgende Kosten berücksichtigt: Abbaukosten je nach Mineralisierungstyp von 1,97 US-Dollar/Tonne für Oxid, 2,62 US-Dollar/Tonne für Übergangsmineralisierung und 3,15 US-Dollar/Tonne für frische Mineralisierung; Abraumkosten von 1,64 US-Dollar/Tonne für Oxid, 2,34 US-Dollar/Tonne für Übergangsmineralisierung und 2,87 US-Dollar/Tonne für frische Mineralisierung; Verarbeitungs- und Verwaltungs- und Gemeinkosten von 8,74 US-Dollar/Tonne für Oxid, 8,49 US-Dollar/Tonne für Übergangsmineralisierung und 19,29 US-Dollar/Tonne für Frisches.

9. Die durchschnittlichen Dichten des mineralisierten Materials variierten zwischen 1,53 und 2,15 g/cm3 für Oxid, 1,86 und 2,38 g/cm3 für Übergangsgestein und 2,48 und 2,74 g/cm3 für frisches Gestein. Die durchschnittlichen Dichten des Abraums variierten zwischen 1,45 und 1,77 g/cm3 für Oxid, 1,81 und 2,15 g/cm3 für Übergangsgestein und 2,45 und 2,74 g/cm3 für frisches Gestein.

10. Die optimierten Grubenwandneigungen variierten je nach Lagerstätte und mineralisiertem Bereich, wobei das Gesamtabraumverhältnis unter Einbeziehung aller Gruben bei 3,35 lag.

11. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine wirtschaftliche Rentabilität auf. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen nicht addieren.

12. Die Ressourcenschätzung wurde von Ryan Wilson, P. Geo, Matthew Halliday, P. Geo, Schadrac Ibrango,

13. P. Geo von DRA Global Limited in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt. Diese Personen sind unabhängige qualifizierte Personen (QP) im Sinne von NI 43-101.

Eine Karte des Grundstücks mit der Lage der Lagerstätten und Ziele bei Enchi kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5954/2026_03_-_enchi_property_target_map.pdf

DRA bewertete die Ressource bei einer Reihe von Cutoff-Gehalten unter Verwendung verschiedener Goldpreise für die Whittle-Gruben.

Tabelle 2a - Goldpreissensitivität

Durch Gruben begrenzte angezeigte Mineralressourcenschätzung für den Tagebau(1)

Goldpreis Tonnen Au-Gehalt (g/t) Enthaltenes Au (Unzen)

3.350 US-Dollar 85.619.000 0,55 1.526.000

3.200 US-Dollar 83.615.000 0,56 1.502.000

3.050 US-Dollar 80.633.000 0,57 1.483.000

Tabelle 2b - Goldpreissensitivität

Abbaugebietsbegrenzte geschätzte Mineralressource im Tagebau(1)

Goldpreis Tonnen Au-Gehalt (g/t) Enthaltenes Au (Unzen)

3.350 US-Dollar 42.148.000 0,48 648.000

3.200 US-Dollar 40.111.000 0,49 626.000

3.050 US-Dollar 37.496.000 0,50 603.000

(1) Siehe Anmerkungen unter Tabelle 1. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen addieren.

Das Verwitterungsprofil variiert je nach Gebiet in Enchi, wobei die Tiefe der Oxidmineralisierung im Durchschnitt 20 bis 40 Meter beträgt, in einigen Gebieten jedoch bis zu 100 Meter erreicht. Die meisten Bohrungen konzentrierten sich bisher auf die ersten 150 vertikalen Meter der Mineralisierung im gesamten Projektgebiet.

Tabelle 3 - Mineralressourcenschätzung nach Mineralisierungsart (1)

Kategorie Tonnen Au-Gehalt (g/t) Enthaltenes Au (Unzen)

Angezeigt

Oxid 19.924.000 0,45 286.000

Übergang 26.264.000 0,49 415.000

Frisch 37.427.000 0,67 801.000

Gesamt (angezeigt) 83.615.000 0,56 1.502.000

Abgeleitet

Oxid 9.139.000 0,45 132.000

Übergang 12.829.000 0,38 156.000

Frisch 18.144.000 0,58 338.000

Gesamt (abgeleitet) 40.111.000 0,49 626.000

(1) Siehe Anmerkungen unter Tabelle 1. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen nicht addieren.

Tabelle 4 - Mineralressourcenschätzung nach Lagerstätte und Mineralisierungstyp (1)

Angezeigte Mineralressourcenschätzung Abgeleitete Mineralressourcenschätzung

Tonnen Au-Gehalt Enthaltenes Au Tonnen Goldgehalt Enthaltenes Au

(g/t) (Unzen) (g/t) (Unzen)

Oxid Oxid

Sewum 15.301.000 0,38 187.000 Sewum 7.295.000 0,45 106.000

Boin 2.725.000 0,74 65.000 Boin 998.000 0,51 16.000

Nyam 1.181.000 0,65 25.000 Nyam 592.000 0,41 8.000

Kwakyekrom 717.000 0,40 9.000 Kwakyekrom 253.000 0,26 2.000

Oxid 19.924.000 0,45 286.000 Oxid 9.139.000 0,45 132.000

Übergang Übergang

Sewum 14.295.000 0,40 184.000 Sewum 8.326.000 0,30 80.000

Boin 6.688.000 0,66 142.000 Boin 3.652.000 0,55 65.000

Nyam 3.425.000 0,59 65.000 Nyam 499.000 0,49 8.000

Kwakyekrom 1.856.000 0,42 25.000 Kwakyekrom 352.000 0,30 3.000

Übergang 26.264.000 0,49 415.000 Übergang 12.829.000 0,38 156.000

Frisch Frisch

Sewum 11.637.000 0,54 202.000 Sewum 8.625.000 0,44 122.000

Boin 14.064.000 0,76 344.000 Boin 4.587.000 0,66 97.000

Nyam 8.852.000 0,70 198.000 Nyam 4.380.000 0,75 105.000

Kwakyekrom 2.874.000 0,62 57.000 Kwakyekrom 551.000 0,78 14.000

Frisch 37.427.000 0,67 801.000 Neu 18.144.000 0,58 338.000

(1) Siehe Anmerkungen unter Tabelle 1. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen addieren.

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wurde von den unabhängigen qualifizierten Personen Ryan Wilson, P. Geo., Matthew Halliday, P. Geo., und Schadrac Ibrango, P. Geo., von DRA Global Limited erstellt. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Es besteht keine Gewissheit, dass Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden. Die Ressourcenschätzung basiert auf einer Kombination aus geologischer Modellierung, Geostatistik und konventioneller Blockmodellierung unter Verwendung der Ordinary-Kriging-Methode zur Gehaltsinterpolation für Sewum, Boin, Nyam und Kwakyekrom.

Ein vollständiger technischer Bericht, der gemäß NI 43-101 erstellt wird, wird innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung eingereicht und ist im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website von Newcore verfügbar.

Die Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung des Enchi-Projekts, die im technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Goldprojekts Enchi, Ghana vom 7. Juni 2024 mit Stichtag 24. April 2024, bleiben von dieser Ressourcenaktualisierung unberührt und werden in den technischen Bericht zur Ressourcenaktualisierung aufgenommen, der innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar sein wird.

Aktuelles Bohrprogramm in Enchi

Das derzeit laufende 60.000 Meter-Bohrprogramm in Enchi begann im August 2024 und zielt auf oberflächennahe Oxid- und Übergangsmineralisierungen sowie auf flache, neue Mineralisierungen ab. Das Bohrprogramm befindet sich in seiner zweiten Phase und konzentriert sich auf Entdeckungen und Ressourcenwachstum, einschließlich Bohrungen, die auf das Potenzial für Ressourcenwachstum entlang des Streichs bei bestehenden Lagerstätten abzielen, sowie Diamantbohrungen, die auf das Potenzial für höhere Gehalte in der Tiefe abzielen. Das primäre Ziel der abgeschlossenen ersten Phase des Bohrprogramms waren RC-Ergänzungsbohrungen zur Ressourcenumwandlung, um das Konfidenzniveau der bestehenden Mineralressourcenschätzung zu verbessern, wobei der Großteil der ersten Phase des Bohrprogramms den beiden größten Lagerstätten bei Enchi, Boin und Sewum, zugewiesen wurde. Alle Lagerstättenbereiche und Vorressourcenziele bei Enchi bleiben entlang des Streichs und in der Tiefe offen, was ein zukünftiges Ressourcenwachstum auf dem gesamten, distriktweiten Grundstück ermöglicht.

Newcore Gold - Best Practice

Newcore verpflichtet sich zur Einhaltung von Best-Practice-Standards bei allen Explorations-, Probenahme- und Bohraktivitäten. Die Bohrungen wurden von einem unabhängigen Bohrunternehmen unter Verwendung von branchenüblichen RC- und Diamantbohrgeräten durchgeführt. Die Verfahren zur analytischen Qualitätssicherung und -kontrolle umfassen das systematische Einfügen von Leerproben, Standardproben und Doppelproben in die Probenstränge. Die Proben werden in versiegelte Beutel verpackt und direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, zur 50-Gramm-Gold-Feuerprobe versandt.

Weitere unterstützende Details zu den Informationen in dieser Pressemitteilung werden im technischen Bericht bereitgestellt, der innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf SEDAR+ unter dem Profil des Unternehmens verfügbar sein wird, einschließlich aller Einschränkungen, Annahmen und Ausschlüsse, die sich auf die Ressource beziehen. Der technische Bericht ist als Ganzes zu lesen, und einzelne Abschnitte sollten nicht isoliert betrachtet oder als Grundlage herangezogen werden.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Vice President of Exploration bei Newcore, ist eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten verifiziert und eine angemessene Überprüfung der zugrunde liegenden Daten durchgeführt, einschließlich der Abgleichung der Bohrlochdatendateien mit den ursprünglichen Bohrprotokollen und Untersuchungszertifikaten. Die Ressourcenschätzung wurde von Ryan Wilson, P. Geo, Matthew Halliday, P. Geo, und Schadrac Ibrango, P. Geo, von DRA Global Limited gemäß NI 43-101 erstellt. Diese Personen sind qualifizierte Personen im Sinne von NI 43-101.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten(1), voran. Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihren 13-prozentigen Aktienanteil mit den Aktionären auf einer Linie steht, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene. Das 248 km²große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Chirano-Mine. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsmengen für 2024 gemäß Angaben des World Gold Council.

Im Namen des Vorstands von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

Präsident, CEO und Direktor

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