KI am Arbeitsplatz: Deutschland holt deutlich auf

BERLIN (dpa-AFX) - Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) am Arbeitsplatz entwickelt sich weltweit sehr unterschiedlich. Während die Akzeptanz generativer KI-Anwendungen in Deutschland deutlich ansteigt, erlebt der einstige Vorreiter USA eine unerwartete KI-Flaute. Das sind die zentralen Ergebnisse des aktuellen "HR-Monitors 2026" der Unternehmensberatung McKinsey.

Aus der Studie geht hervor, dass der Anteil der US-amerikanischen Beschäftigten, die KI mindestens mehrmals pro Woche einsetzen, von 64 Prozent im Januar 2025 auf 47 Prozent ein Jahr später gefallen ist. Auch die tägliche Nutzung in den USA sank spürbar in diesen zwölf Monaten von 32 auf 22 Prozent.

McKinsey-Partner Julian Kirchherr erklärt diesen Rückgang damit, dass frühe hohe Nutzungsraten nicht automatisch stabil bleiben, wenn die Technologie nicht konsequent in Prozesse integriert und die Belegschaft gezielt befähigt wird. In den USA würden nur noch 31 Prozent der Unternehmen spezifische KI-Weiterbildungen anbieten. Vor einem Jahr waren es noch 45 Prozent.

KI-Nutzung in Deutschland verdoppelt

In Deutschland hat sich nach den Zahlen von McKinsey die regelmäßige Nutzung von KI-Tools wie ChatGPT, Gemini oder Copilot im Untersuchungszeitraum von 19 auf 38 Prozent verdoppelt. Der Anteil der Beschäftigten, die KI täglich in ihren Arbeitsalltag einbinden, stieg innerhalb eines Jahres von 7 auf 16 Prozent.

Dennoch ist der Weg zu einer flächendeckenden und selbstverständlichen Nutzung noch weit, was sich auch an strikten internen Vorgaben zeigt: Bemerkenswerte 14 Prozent der deutschen Unternehmen verbieten ihren Mitarbeitenden den Einsatz von KI am Arbeitsplatz derzeit noch komplett.

Als zentraler Hebel und gleichzeitiger struktureller Engpass für eine nachhaltige KI-Nutzung erweist sich nach Einschätzung der McKinsey-Experten die Weiterbildung. Nur rund 28 Prozent der Unternehmen in Deutschland bieten formale KI-Trainings für ihre Beschäftigten an. Damit hinkt die Bundesrepublik insgesamt deutlich hinter China her, wo fast die Hälfte der Unternehmen (49 Prozent) entsprechende Schulungen offeriert und dementsprechend bereits 28 Prozent der Beschäftigten KI täglich nutzen. Dazu kommen weitere 49 Prozent, die zumindest mehrfach in der Woche auf KI-Tools zurückgreifen.

Erwartungen hoch - wachsende Skepsis vor falschen Ergebnissen

Die Erwartungen an KI sind international hoch: 51 Prozent der Beschäftigten erwarten Produktivitätsgewinne, jeweils 47 Prozent sehen Chancen in besserer Datenanalyse und Problemlösung. In Deutschland ist die Erwartung an verbesserte Datenanalyse mit 54 Prozent am höchsten, 50 Prozent erwarten mehr Produktivität und 41 Prozent rechnen mit besserer Problemlösungsfähigkeit.

Die Beschäftigten sind sich aber auch den Risiken bewusst, die der Einsatz der KI mit sich bringt: 48 Prozent der Befragten nennen fehlerhafte oder "halluzinierte" Ergebnisse als größtes Risiko - ein Aspekt, der international an Bedeutung gewonnen hat. Datenschutzbedenken (41 Prozent) und der Verlust menschlicher Interaktion (36 Prozent) folgen auf den weiteren Plätzen./chd/DP/zb