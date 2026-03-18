Frankfurt, ⁠18. Mrz (Reuters) - Dax-Anleger tasten sich angesichts sinkender Ölpreise weiter voran. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Mittwoch um 0,4 Prozent auf ‌23.833 Punkte und setzte damit seinen Erholungskurs in dieser Woche fort. "Anleger scheinen gewillt, die ⁠unmittelbaren ⁠geopolitischen Risiken und die damit verbundenen Engpässe bei Öl und Gas auszublenden und stattdessen auf die Widerstandskraft der Weltkonjunktur und stabile Unternehmensgewinne zu setzen", kommentierten die Analysten ‌von LBBW Research. "Entlastend wirkte ein ‌Abkommen des Irak mit der Türkei zur Wiederaufnahme von Ölexporten über eine Pipeline, die ⁠die strategisch hoch bedeutsame Straße von Hormus umgeht."

Bei ‌den Einzelwerten sorgte eine ⁠Heraufstufung bei Heidelberg Materials für Rückenwind. Die Aktien des Baustoffkonzerns stiegen in der Spitze um 4,9 Prozent, nachdem die ‌US-Bank Morgan ⁠Stanley die Titel auf "Overweight" von "Underweight" ⁠hochgesetzt hatte. Die Anteilsscheine von TAG Immobilien legten ebenfalls rund vier Prozent zu. Der Immobilienkonzern übertraf im abgelaufenen Geschäftsjahr dank guter Geschäfte in Polen und höherer Mieteinnahmen seine Gewinnziele.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)