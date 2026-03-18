Österreichs Regierung beschließt Paket gegen hohe Spritpreise

Wien, 18. ⁠Mrz (Reuters) - Die österreichische Bundesregierung will mit einem Mix aus Steuersenkungen und Eingriffen in die Gewinnmargen gegen die hohen Spritpreise vorgehen. Das Paket soll zum 1. April ‌in Kraft treten, wie Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Mittwoch in Wien erläuterte. Ziel sei eine Entlastung bei ⁠Diesel ⁠und Benzin um rund zehn Cent pro Liter. Damit soll die Inflation gedämpft und verhindert werden, dass der Staat oder Energieunternehmen von der Krise profitieren. Voraussetzung für den Zeitplan ist jedoch eine Einigung ‌mit der Opposition im Parlament in ‌der kommenden Woche.

Die Maßnahmen sollen greifen, wenn die Preise für Benzin oder Diesel innerhalb von zwei Monaten um ⁠mehr als 30 Prozent steigen. "Der Staat darf nicht zum ‌Krisenprofiteur werden", so Stocker. ⁠Vorgesehen ist dann eine Senkung der Mineralölsteuer um fünf Cent je Liter. Zudem sollen die Handelsspannen der Mineralölkonzerne begrenzt werden. Stocker betonte, dass ‌es sich dabei nicht ⁠um einen starren Preisdeckel handele, ⁠der die Versorgungssicherheit gefährden könnte. Den Unternehmen werde ein Risikoaufschlag von 50 Prozent auf die Marge zugestanden, Gewinne blieben also weiterhin möglich. Die geplante Steuersenkung sei für den Staatshaushalt kostenneutral: Sie werde durch die inflationsbedingt höheren Einnahmen aus der Mehrwertsteuer finanziert.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Christian Rüttger. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)