Original-Research: Desert Gold Ventures Inc. (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Desert Gold Ventures Inc. - von GBC AG

18.03.2026 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Desert Gold Ventures Inc.

     Unternehmen:               Desert Gold Ventures Inc.
     ISIN:                      CA25039N4084

     Anlass der Studie:         Research Report (Anno)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  0,59 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

BARANI EAST EBNET DESERT GOLD DEN WEG ZUR ERSTEN GOLDPRODUKTION

Bei Barani East zeichnet sich eine Neubewertung ab

Desert Gold Ventures befindet sich mitten in einem strategischen Wandel. Das
Unternehmen entwickelt sich von einer langjährigen Explorationsstory im
Westen Malis hin zu einer Investmentthese, die auf schrittweiser
Erschließung und absehbarer Betriebsbereitschaft basiert. Grundlage dafür
ist das vollständig genehmigte Oxid-Goldprojekt Barani East. Die zentrale
Aussage der jüngsten Unternehmensmitteilungen besteht nicht nur darin, dass
die Planung voranschreitet. Entscheidend ist vielmehr, dass sich die
Umsetzung inzwischen in konkrete Mobilisierung, Standortmanagement,
Infrastrukturvorbereitung und einen klar definierten Zeitplan bis zur
Inbetriebnahme übersetzt. Parallel dazu hat der Vorstand Maßnahmen
ergriffen, um sicherzustellen, dass die Bilanz diesen kurzfristigen
Umsetzungsschub tragen kann. Gleichzeitig bleiben die weiterreichenden
Explorationsoptionen auf dem deutlich größeren SMSZ-Landpaket sowie im
neueren Tiegba-Gebiet in der Elfenbeinküste erhalten. Damit verschiebt sich
die Equity Story zunehmend von einer vorwiegend geologischen Argumentation
hin zu einer Bewertung der operativen Umsetzung. Der kurzfristige
Kursverlauf dürfte daher künftig weniger von weiteren Bohrergebnissen
abhängen als vielmehr vom Fortschritt konkreter Meilensteine wie
Wasserversorgung, Baufortschritt, Lieferung der Anlage, Installation,
Inbetriebnahme und erster Goldproduktion.

Warum dieser Strategiewechsel jetzt entscheidend ist

Historisch wurde Desert Gold primär über Explorationsoptionalität,
Größenpotenzial und die Chance auf eine größere Entdeckung innerhalb eines
nachgewiesenen strukturellen Korridors bewertet. Solche Stories sind stark
von Marktstimmung, Bohrmomentum und Finanzierungskosten abhängig und werden
in engeren Kapitalmärkten regelmäßig abgewertet, weil dem Vermögenswert ein
eigenständiger Finanzierungspfad fehlt. Genau hier setzt die neue
Unternehmensstrategie an. Mit Barani East will das Management ein
genehmigtes, vergleichsweise kapitalarmes Entwicklungsprojekt in den
Vordergrund rücken, das stufenweise in einen operativen, Cashflow
generierenden Betrieb überführt werden kann. Der Investitionsansatz folgt
dabei einer klaren Logik: zunächst ein technisch einfacherer,
schwerkraftbasierter Aufbereitungspfad, um Abbau und Metallurgie unter
realen Bedingungen zu validieren, die Zeit bis zum operativen Nachweis zu
verkürzen und die Anfangsinvestition zu begrenzen. Darauf aufbauend soll
später, mit wachsendem technischem Vertrauen und verbesserter
Finanzierungskapazität, auf Konfigurationen mit höherer Ausbeute und höherem
Durchsatz skaliert werden.

Aus Marktsicht ist dieser Ansatz relevant, weil er die Story von einer
langfristigen Explorationsoption in Richtung eines nachvollziehbaren
Entwicklungs- und Cashflow-Pfads verschiebt. Sollte Barani East den Übergang
von der Genehmigung in die tatsächliche Errichtung und den operativen
Betrieb schaffen, könnte Desert Gold zunehmend unter einem anderen
Bewertungsrahmen gehandelt werden. Statt einer reinen Entdeckungsoption
stünde dann ein Unternehmen mit einem glaubwürdigen Weg zu wiederkehrenden
Cashflows im Fokus. Das könnte sowohl den potenziellen Investorenkreis
erweitern als auch die bisher hohe Explorationsrisikoprämie verringern.

Barani East geht vom Konzept in die Umsetzung über

Entscheidend ist derzeit, dass Barani East erkennbar die Schwelle vom
Planungskonzept zur operativen Umsetzung überschreitet. Das Projekt
entwickelt sich von einer rein konzeptionellen Initiative zu einem Bündel
konkreter Feld-, Infrastruktur- und Engineeringmaßnahmen, die darauf
ausgerichtet sind, Umsetzungsrisiken frühzeitig zu identifizieren und zu
kontrollieren. Sichtbar wird dies an der physischen Mobilisierung vor Ort,
den Vorbereitungen für Camp und Baustelle, technischen Standortbegehungen,
der frühzeitigen Aufdeckung eines wesentlichen Konstruktionskonflikts sowie
am Aufbau eines Überwachungsrahmens mit unabhängiger ziviler und technischer
Kontrolle.

Die physische Präsenz vor Ort ist dabei wichtiger, als es auf den ersten
Blick erscheinen mag. Die Inbetriebnahme des Projektcamps, der Beginn von
Räumungs- und Vorbereitungsarbeiten auf dem Gelände sowie die Aufnahme
lokaler Abstimmungsprozesse zeigen, dass das Unternehmen die Phase der
reinen Schreibtischplanung verlässt und in die operative Steuerung am
Standort eintritt. Gerade bei Bergbauprojekten in frühen Entwicklungsstadien
und in abgelegenen Regionen werden viele Risiken erst in dieser Phase
sichtbar. Dazu zählen logistische Engpässe, Standortzugang, lokale
Verwaltungsabläufe, die Verfügbarkeit von Auftragnehmern sowie Abweichungen
zwischen Planungsannahmen und den tatsächlichen Bedingungen vor Ort. Dass
das Unternehmen einen strukturierten Bewertungsbesuch mit klar definierten
Missionszielen offengelegt hat, spricht für einen disziplinierteren Ansatz,
als er bei vielen Small-Cap-Projekten üblich ist.

Besonders aufschlussreich ist die technische Begutachtung des Standorts.
Eine zentrale Erkenntnis war der Konflikt zwischen dem geplanten
Infrastruktur-Layout und einem ausgeprägten natürlichen Entwässerungsnetz.
Solche Konflikte gehören in der Praxis zu den häufigsten Ursachen für
bauliche Mängel, Zeitverzug und kostspielige Nacharbeiten, insbesondere in
Regionen mit saisonalen Niederschlägen. Ein ungünstig positionierter
Anlagenstandort oder eine falsch geführte Zufahrtsstraße kann sich schnell
zu einem operativen Schwachpunkt entwickeln. Fundamente können unterspült
werden, Entwässerungsbauwerke unterdimensioniert sein und Verkehrswege ihre
Funktion verlieren. Dass dieses Problem vor Beginn der Hauptbauarbeiten
identifiziert wurde, ist daher ein positives Signal. Noch wichtiger ist die
Vorgehensweise. Der Ablauf aus Identifikation, technischer Anpassung,
Rückkopplung mit den Planern, Validierung und anschließender Umsetzung
deutet auf einen strukturierten Projektansatz hin. Das Management behandelt
die Bau- und Hydrologieplanung erkennbar als kritische Werttreiber und nicht
als nachgelagerte Detailfrage.

Ebenso relevant ist die Organisation eines parallelen Arbeitsablaufs. Das
Unternehmen ordnet Bauvorbereitung und Infrastrukturarbeiten so an, dass sie
der Anlieferung der Anlage vorausgehen. Das ist ein sinnvoller Ansatz, um
den Gesamtzeitplan zu verdichten und Leerlauf nach Ankunft wesentlicher
Komponenten zu vermeiden. Dazu zählen Geländeräumung und Erdarbeiten,
Straßenausbau, Vorbereitung der Lagerflächen, Fundamentarbeiten,
Wasserversorgung, Entwässerung, Versorgungsleitungen,
Sicherheitsinfrastruktur, Beleuchtung sowie Büro-, Kontrollraum- und
Campstrukturen. Jede einzelne dieser Maßnahmen ist für sich genommen
beherrschbar. Zusammengenommen werden sie jedoch schnell terminkritisch,
sobald Materialflüsse, Personalverfügbarkeit und Genehmigungsabläufe
aufeinander abgestimmt werden müssen. Eine Vorverlagerung dieser Arbeiten
reduziert das Risiko, dass Ausrüstung bereits vor Ort ist, während die
Baustelle operativ noch nicht bereit ist.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die unabhängige Bauaufsicht. Die Einbindung
eines externen Beraterteams für Hoch- und Tiefbau mit leitendem Ingenieur
und technischem Personal am Standort spricht für ein ernstzunehmendes
Bekenntnis zur Qualitätskontrolle. Gerade in frühen Bauphasen kann
unabhängige Aufsicht helfen, eine Kette späterer Fehler zu verhindern. In
der Praxis erklärt die Qualität der Projektsteuerung häufig, warum zwei
Projekte mit ähnlichem Umfang sehr unterschiedliche Resultate erzielen. Auch
ein vergleichsweise kleines modulares Anlagenkonzept kann scheitern, wenn
Fundamente mangelhaft ausgeführt, Entwässerungslösungen unzureichend geplant
oder Anlagenkomponenten ohne präzise Ausrichtung und Toleranzkontrolle
installiert werden. Unabhängige Überwachung verbessert in diesem
Zusammenhang nicht nur die Bauqualität, sondern auch die
Rechenschaftspflicht der Auftragnehmer, die Dokumentation und die
Verlässlichkeit der Übergabeprozesse.

Die Finanzierung trägt den Strategiewechsel nun mit

Der Strategiewechsel wird nun auch finanziell sichtbar. Mit der jüngsten
Eigenkapitalfinanzierung über brutto rund 7,21 Millionen CAD hat Desert Gold
zusätzliche Mittel eingeworben, die nach Unternehmensangaben unter anderem
in die erste Phase der Schwerkraftaufbereitungsanlage auf dem vollständig
genehmigten Oxid-Goldprojekt Barani East fließen sollen. Gleichzeitig
bleiben Mittel für Exploration und Working Capital verfügbar. Damit stützt
die Finanzierung nicht nur die operative Weiterentwicklung von Barani East,
sondern auch den breiteren unternehmerischen Handlungsspielraum.

Der Entwicklungsplan: klein beginnen, validieren und anschließend skalieren

Der geplante Entwicklungsansatz lässt sich am besten als stufenweise Roadmap
verstehen. Der Vorstand verfolgt eine Strategie, die mit einer modularen
Schwerkraftaufbereitungsanlage beginnt, ergänzt durch die notwendige
Infrastruktur und ausgerichtet auf eine möglichst frühe operative
Validierung. Ziel ist es, technische und betriebliche Risiken zunächst in
kleinerem Maßstab zu testen, bevor größere Investitionen erfolgen.

Die erste Phase konzentriert sich auf die Verarbeitung von Oxidmaterial über
einen reinen Schwerkraftkreislauf. Solche Systeme nutzen den
Dichteunterschied zwischen goldhaltigen Partikeln und Gangartmineralen, um
freies Gold zu konzentrieren. Typischerweise kommen dabei
Zentrifugalkonzentratoren, Rütteltische sowie zugehörige Klassifizierungs-
und Pumpsysteme zum Einsatz. Für Oxidlagerstätten kann dieser Ansatz
attraktiv sein, da er modular aufgebaut ist, relativ schnell installiert
werden kann und deutlich weniger Anforderungen an den Umgang mit Reagenzien
oder die chemische Behandlung von Tailings stellt als klassische
Cyanidkreisläufe.

Wichtig ist, dass diese Schwerkraftphase nicht als endgültige
Prozesskonfiguration gedacht ist. Der strategische Rahmen sieht eine
anfängliche Phase mit moderater Ausbeute vor, die später durch zusätzliche
Aufbereitungsschritte ergänzt werden kann, um höhere Gesamtausbeuten zu
erreichen. Operativ bedeutet dies, dass zunächst ein Schwerkraftkonzentrat
produziert und ein Teil der enthaltenen Unzen schnell realisiert werden
soll. Gleichzeitig bleibt die Möglichkeit offen, später zusätzliche Unzen
aus Material zurückzugewinnen, das durch den reinen Schwerkraftprozess nicht
vollständig erfasst wird. Dies kann beispielsweise durch die Lagerung von
Tailings oder Zwischenprodukten und deren spätere Wiederaufbereitung
erfolgen, sobald zusätzliche Prozesskreisläufe installiert sind. In diesem
Sinne dient die erste Phase nicht nur dem unmittelbaren Abbau, sondern auch
als praktische Feldvalidierung für eine optimierte zweite Entwicklungsstufe.

Durchsatz und Skalierbarkeit stehen im Zentrum dieses Konzepts. Der Vorstand
skizziert einen kleinen Anfangsbetrieb mit geschätzten Anfangsinvestitionen
von rund 2 Millionen US Dollar und einer Startkapazität von etwa 200 Tonnen
pro Tag. Für das vierte Quartal 2026 ist eine Erweiterung vorgesehen, die
mit zusätzlichen Investitionen von etwa 2 Millionen US Dollar den Durchsatz
auf rund 1.200 Tonnen pro Tag erhöhen soll.

Für Investoren ist entscheidend, dass diese Struktur eine bewusste
Entscheidung gegen eine Überdimensionierung zu Beginn darstellt. Skalierung
ist nur dann sinnvoll, wenn die erste Phase zeigt, dass Erzcharakteristik,
Metallurgie und Betriebsbedingungen eine stabile Produktion ermöglichen.
Entsprechend gewinnen die Leistungskennzahlen der frühen Betriebsphase
besondere Bedeutung. Wenn die Anlage einen verlässlichen Durchsatz erreicht,
Ausbeuten im erwarteten Bereich liefert und die Betriebskosten
kontrollierbar bleiben, wird eine Erweiterung zu einem glaubwürdigen und
finanzierbaren nächsten Schritt. Sollten hingegen Probleme bei
Erzvariabilität, mechanischer Zuverlässigkeit oder metallurgischer
Performance auftreten, würde eine zu frühe Skalierung diese Schwierigkeiten
lediglich vergrößern. Die Logik der Strategie besteht daher darin, zunächst
den operativen Nachweis zu erbringen und erst danach größere Investitionen
in die vollständige Optimierung zu tätigen.

Infrastruktur und Wasser als zentrale Erfolgsfaktoren

Die Standortvorbereitung und die Infrastrukturplanung verdienen besondere
Aufmerksamkeit, da sie maßgeblich darüber entscheiden, ob der Betrieb der
Anlage langfristig stabil möglich ist. Der aktuelle Plan sieht die
Wassergewinnung über mehrere Bohrlöcher mit gezielt definierten
Durchflussraten vor. Dies deutet darauf hin, dass die Verfügbarkeit von
Prozess- und Campwasser als potenzieller Engpass erkannt wurde und
frühzeitig adressiert werden soll. Wasser gehört zu den am häufigsten
unterschätzten Faktoren in frühen Oxidbetrieben. Selbst wenn Geologie und
Metallurgie funktionieren, kann eine unzureichende Wasserversorgung den
Durchsatz begrenzen, die Ausbeute reduzieren, Stillstandszeiten erhöhen und
zusätzliche Investitionen in Notfalllösungen erforderlich machen. Die
gleichzeitige Mobilisierung von geophysikalischen Teams und Bohrmannschaften
passt zu dem Ziel, die Wassererschließung zu beschleunigen und das Risiko zu
minimieren, dass die Wasserversorgung während der Inbetriebnahme zum
limitierenden Faktor wird.

Auch Tiefbauarbeiten und Entwässerungsmaßnahmen bilden einen wichtigen
Bestandteil des Projektaufbaus. Die frühzeitige Identifizierung von
Konflikten im natürlichen Entwässerungsnetz zeigt, dass die Hydrologie des
Standorts sorgfältig in die Planung integriert werden muss, um Erosion von
Anlagenflächen, Überflutungen von Zufahrtsstraßen oder Auswaschungen zu
vermeiden, die den Standort zeitweise isolieren könnten. Der aktuelle Ansatz
umfasst daher Layoutanpassungen, technische Validierung und anschließende
Umsetzung. Ein Best-Practice-Rahmen würde in diesem Zusammenhang unter
anderem eine angemessene Straßenneigung, ausreichend dimensionierte
Durchlässe, Umleitungskanäle, Rückhalte- oder Sedimentationsbecken für
Regenwasser sowie ein solides Oberflächenmanagement rund um Halden und
Roherzlagerplätze beinhalten. Das Management scheint zu erkennen, dass bei
einer kleineren Mine in abgelegener Lage die operative Stabilität häufig
stärker von Erdarbeiten, Entwässerung und Logistik abhängt als von der
Metallurgie allein.

Darüber hinaus erfordert die Betriebsbereitschaft eine kontinuierliche
Einbindung lokaler Interessengruppen. Der Dialog mit der lokalen Verwaltung
sowie der Aufbau stabiler Beziehungen zu den umliegenden Gemeinden bleiben
auch bei einem vollständig genehmigten Projekt entscheidend. Dazu gehören
lokale Beschäftigung, die Einbindung regionaler Lieferanten sowie eine
transparente Kommunikation über Standortaktivitäten, Wasserverbrauch und
Umweltkontrollen. Mit dem Übergang von episodischen Explorationsarbeiten zu
einem kontinuierlichen Betriebsmodell wird diese Governance-Ebene zu einem
integralen Bestandteil der Projektumsetzung. Für Investoren ist dies
relevant, weil ein Produzent in der Aufbauphase nur dann höher bewertet
wird, wenn der Markt davon ausgeht, dass der Betrieb auch dauerhaft
aufrechterhalten werden kann und nicht lediglich kurzfristig in Produktion
geht.

Die Inbetriebnahme ist derzeit für Mitte Juni 2026 vorgesehen

Der Projektzeitplan wird inzwischen deutlich greifbarer. Unser Basisszenario
geht davon aus, dass Barani East einem stringenten kritischen Pfad folgt,
der auf eine erste Inbetriebnahme Mitte Juni 2026 zuläuft. Demnach sollten
Anlagenfertigung und Werksabnahme bis Ende März 2026 abgeschlossen sein, um
den Versand noch im selben Monat auszulösen. Darauf würden rund sieben
Wochen Seetransport bis Dakar folgen, anschließend Hafenabwicklung,
Zollfreigabe und Landtransport an den Standort bis Ende Mai.

Parallel dazu müssten die Standortvorbereitungen zwischen März und Ende Mai
so weit vorangetrieben werden, dass bei Ankunft der Ausrüstung eine
unmittelbare Installation möglich ist. Für Montage und Inbetriebnahme ergibt
sich daraus ein enges, aber grundsätzlich nachvollziehbares Zeitfenster von
Ende Mai bis Mitte Juni 2026. Maßgeblich ist dabei weniger die Exaktheit
einzelner Datumsannahmen als die intakte Abfolge des gesamten kritischen
Pfads.

Bewertung: Barani East als potenziell selbsttragende Kleinmine

Unser Bewertungsansatz spiegelt den Wandel im Unternehmensprofil wider.
Unter Rückgriff auf den operativen Rahmen der PEA und die aktuellen Annahmen
zur Projektabwicklung spricht Barani East in der geplanten
Kleinminenstruktur für ein Projekt, das sich nach erfolgter Inbetriebnahme
aus eigener Kraft tragen kann.

Das zugrunde liegende Modell unterstellt für 2026 während der Anlaufphase
eine verarbeitete Menge von 96.000 Tonnen, gefolgt von 432.000 Tonnen pro
Jahr ab 2027. Auf Basis eines Gewinnungsgehalts von 0,96 Gramm pro Tonne und
einer metallurgischen Ausbeute von 87 Prozent ergibt sich daraus eine
Produktion von rund 2.578 verkauften Unzen im Anlaufjahr, etwa 11.600 Unzen
jährlich im Regelbetrieb sowie 6.847 Unzen im letzten Teiljahr. Bei einem
Goldpreis von 2.850 US Dollar je Unze steigt der Jahresumsatz damit von rund
7,35 Millionen US Dollar in 2026 auf etwa 33,06 Millionen US Dollar im
stabilen Betrieb.

Auch die im Modell unterstellte Betriebskostenstruktur ist klar und
vergleichsweise schlank. Die Abbaukosten liegen bei 10,10 US Dollar pro
Tonne, die Aufbereitungskosten bei 13,90 US Dollar pro Tonne und die
allgemeinen Verwaltungskosten bei 5,80 US Dollar pro Tonne. Daraus ergeben
sich gesamte Betriebskosten von rund 29,80 US Dollar pro Tonne. Auf
Unzenbasis entspricht dies Cash Costs von etwa 1.110 US Dollar je Unze.

Auf dieser Grundlage ergibt sich für 2026 ein EBITDA von rund 4,49 Millionen
US Dollar. Für den Zeitraum von 2027 bis 2035 unterstellt das Modell ein
jährliches EBITDA von etwa 20,19 Millionen US Dollar. Nach Abschreibungen
und unter Annahme einer Barabgabe von 20 Prozent bleibt der freie Cashflow
im Anlaufjahr noch leicht negativ, weil das Modell sowohl die anfänglichen
Investitionsausgaben als auch die Investitionen für Phase 2 in die
Vorlaufphase einbezieht. Danach dreht der freie Cashflow jedoch deutlich ins
Positive und erreicht im Regelbetrieb rund 16,29 Millionen US Dollar pro
Jahr. Über die modellierte Lebensdauer der Mine summiert sich der kumulierte
freie Cashflow damit auf mehr als 155,9 Millionen US Dollar.

Die zentrale Schlussfolgerung daraus ist, dass Barani East nicht als
großvolumiger, kapitalintensiver Minenaufbau bewertet werden sollte, der
wiederholt auf den Aktienmarkt zurückgreifen muss, um überhaupt den
Regelbetrieb zu erreichen. Vielmehr sprechen die Annahmen für einen
kleineren, kapitaldisziplinierten Startbetrieb mit begrenztem Vorabkapital,
einer schnellen Umwandlung von Umsatz in operative Marge und einem
nachvollziehbaren Weg zur Selbstfinanzierung nach der Inbetriebnahme. Unter
diesen Annahmen ergibt sich ein mit 10 Prozent diskontierter Kapitalwert von
rund 89,6 Millionen US Dollar.

Gerade darin liegt die strategische Relevanz des Projekts. Die Attraktivität
von Barani East bemisst sich nicht allein an der absoluten Produktionsgröße,
sondern an seiner Fähigkeit, mit überschaubarem Kapitaleinsatz einen
internen Finanzierungseffekt zu erzeugen. Das Projekt könnte dem Unternehmen
damit einen Mechanismus bieten, einen Teil seines Ressourcenbestands in
selbst generierte Finanzierungskapazität zu überführen.

Bewertung der Schwerkraftaufbereitungsanlage Barani East

Die Schwerkraftaufbereitungsanlage Barani East stellt das wichtigste neue
Element in unserem Bewertungsrahmen dar. Sie bringt eine kurzfristige,
bereits finanzierte Produktionskomponente in ein Projektportfolio ein, das
historisch vor allem durch Exploration und langfristige Entwicklungsoptionen
geprägt war. In unserer Sum-of-the-Parts-Bewertung weisen wir der Anlage
einen Wert von 89,6 Mio. US-Dollar zu. Damit leistet sie nach der
PEA-Bewertung des Mali-Oxid-Projekts in Höhe von 124,0 Mio. US-Dollar den
zweitgrößten Beitrag zum inneren Wert der Gruppe. Auf dieser Grundlage
entfallen rund 36,6 % des gesamten Unternehmenswerts von 244,8 Mio.
US-Dollar auf Barani East.

Diese Struktur bedeutet eine spürbare Verschiebung in der Bewertungslogik.
Das umfassendere Mali-Oxid-Projekt, das Tiegba-Projekt in der Elfenbeinküste
sowie die übrigen Ressourcen in Mali bleiben zentrale strategische
Vermögenswerte. Mit der Schwerkraftaufbereitungsanlage kommt jedoch eine
andere Wertkategorie hinzu. Sie wird nicht primär als langfristige
geologische Option bewertet, sondern als finanziertes, phasenweise
entwickelbares Bergbauprojekt mit einem realistischen Weg zu kurzfristiger
Cashflow-Generierung.

Diese Unterscheidung ist für den Investment Case entscheidend, da
Kapitalmärkte Vermögenswerte in der Regel höher bewerten, wenn sie innerhalb
eines überschaubaren Zeitraums und mit moderater Kapitalintensität von der
Genehmigungs- und Planungsphase in die Produktion übergehen können.

Die Anlage erhöht damit sowohl den Umfang als auch die Qualität der
Bewertung von Desert Gold. Rechnerisch steigert sie den inneren Gesamtwert
um 89,6 Mio. US-Dollar. Strategisch verändert sie zugleich die Wahrnehmung
des Unternehmens. Investoren können Desert Gold künftig nicht mehr
ausschließlich anhand seines Ressourcenpotenzials beurteilen, sondern
zunehmend anhand dessen, was das Unternehmen in absehbarer Zeit durch den
schrittweisen Aufbau einer Kleinmine mit bereits finanzierter erster Phase
monetarisieren kann.

Das Unternehmen verlässt damit die Phase hypothetischer
Finanzierungsdiskussionen und tritt in eine Umsetzungsphase ein, in der
Fragen der Bauausführung, des Hochlaufs und der operativen Leistung stärker
in den Vordergrund rücken.

Innerhalb der Sum-of-the-Parts-Struktur bleibt das Mali-Oxid-Projekt mit
124,0 Mio. US-Dollar beziehungsweise rund 50,7 % des gesamten inneren Werts
die größte Einzelkomponente. Das Tiegba-Projekt trägt etwa 9,5 Mio.
US-Dollar beziehungsweise rund 3,9 % bei, während die übrigen Ressourcen in
Mali etwa 21,7 Mio. US-Dollar oder 8,9 % ausmachen.

Vor diesem Hintergrund sticht die Schwerkraftaufbereitungsanlage nicht nur
aufgrund ihrer Größe hervor, sondern auch wegen ihrer strategischen Rolle
als klarste Verbindung zwischen Vermögenswert und operativer Wertschöpfung.
Sie ist damit die Komponente, die am unmittelbarsten mit einer möglichen
Neubewertung des Unternehmens vom Explorations- und Entwicklungswert hin zu
einem aufstrebenden Produzenten verbunden ist.

Auf Basis von 360,3 Mio. ausstehenden Aktien entspricht unser
Gesamt-Intrinsic-Value von 244,8 Mio. US-Dollar einem Wert von 0,68
US-Dollar je Aktie, beziehungsweise 0,93 CAD oder 0,59 EUR. Innerhalb dieses
Gesamtwerts entfällt rund 0,25 US-Dollar je Aktie auf Barani East. Damit
stellt das Projekt einen wesentlichen Anteil am gesamten Eigenkapitalwert
dar und unterstreicht unsere Einschätzung, dass die erfolgreiche Umsetzung
in Barani East ein zentraler Treiber für die Kursentwicklung in der nächsten
Phase der Unternehmensentwicklung sein dürfte.

Aus unserer Sicht geht die Bedeutung der Anlage zudem über ihren isolierten
DCF-Beitrag hinaus. Da die erste Phase bereits finanziert ist, bietet Barani
East etwas, das der Markt Desert Gold bislang nur begrenzt zugestanden hat:
einen glaubwürdigen und finanzierten Weg zu intern generiertem Cashflow.
Eine erfolgreiche Umsetzung könnte daher nicht nur die Bewertung des
Projekts selbst stützen, sondern auch das Vertrauen in das
Monetarisierungspotenzial des gesamten SMSZ-Portfolios stärken.

Wir betrachten die Schwerkraftaufbereitungsanlage daher sowohl als
eigenständigen Werttreiber als auch als potenziellen Katalysator für eine
breitere Neubewertung der übrigen Vermögenswerte des Unternehmens.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=00b2a89c8ba999f9862056714fa509ab

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 17.03.2026 (20:18)
Erste Weitergabe: 18.03.2026 (12:00)

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