Original-Research: Desert Gold Ventures Inc. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Desert Gold Ventures Inc. - von GBC AG 18.03.2026 / 12:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Desert Gold Ventures Inc. Unternehmen: Desert Gold Ventures Inc. ISIN: CA25039N4084 Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 0,59 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker BARANI EAST EBNET DESERT GOLD DEN WEG ZUR ERSTEN GOLDPRODUKTION Bei Barani East zeichnet sich eine Neubewertung ab Desert Gold Ventures befindet sich mitten in einem strategischen Wandel. Das Unternehmen entwickelt sich von einer langjährigen Explorationsstory im Westen Malis hin zu einer Investmentthese, die auf schrittweiser Erschließung und absehbarer Betriebsbereitschaft basiert. Grundlage dafür ist das vollständig genehmigte Oxid-Goldprojekt Barani East. Die zentrale Aussage der jüngsten Unternehmensmitteilungen besteht nicht nur darin, dass die Planung voranschreitet. Entscheidend ist vielmehr, dass sich die Umsetzung inzwischen in konkrete Mobilisierung, Standortmanagement, Infrastrukturvorbereitung und einen klar definierten Zeitplan bis zur Inbetriebnahme übersetzt. Parallel dazu hat der Vorstand Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die Bilanz diesen kurzfristigen Umsetzungsschub tragen kann. Gleichzeitig bleiben die weiterreichenden Explorationsoptionen auf dem deutlich größeren SMSZ-Landpaket sowie im neueren Tiegba-Gebiet in der Elfenbeinküste erhalten. Damit verschiebt sich die Equity Story zunehmend von einer vorwiegend geologischen Argumentation hin zu einer Bewertung der operativen Umsetzung. Der kurzfristige Kursverlauf dürfte daher künftig weniger von weiteren Bohrergebnissen abhängen als vielmehr vom Fortschritt konkreter Meilensteine wie Wasserversorgung, Baufortschritt, Lieferung der Anlage, Installation, Inbetriebnahme und erster Goldproduktion. Warum dieser Strategiewechsel jetzt entscheidend ist Historisch wurde Desert Gold primär über Explorationsoptionalität, Größenpotenzial und die Chance auf eine größere Entdeckung innerhalb eines nachgewiesenen strukturellen Korridors bewertet. Solche Stories sind stark von Marktstimmung, Bohrmomentum und Finanzierungskosten abhängig und werden in engeren Kapitalmärkten regelmäßig abgewertet, weil dem Vermögenswert ein eigenständiger Finanzierungspfad fehlt. Genau hier setzt die neue Unternehmensstrategie an. Mit Barani East will das Management ein genehmigtes, vergleichsweise kapitalarmes Entwicklungsprojekt in den Vordergrund rücken, das stufenweise in einen operativen, Cashflow generierenden Betrieb überführt werden kann. Der Investitionsansatz folgt dabei einer klaren Logik: zunächst ein technisch einfacherer, schwerkraftbasierter Aufbereitungspfad, um Abbau und Metallurgie unter realen Bedingungen zu validieren, die Zeit bis zum operativen Nachweis zu verkürzen und die Anfangsinvestition zu begrenzen. Darauf aufbauend soll später, mit wachsendem technischem Vertrauen und verbesserter Finanzierungskapazität, auf Konfigurationen mit höherer Ausbeute und höherem Durchsatz skaliert werden. Aus Marktsicht ist dieser Ansatz relevant, weil er die Story von einer langfristigen Explorationsoption in Richtung eines nachvollziehbaren Entwicklungs- und Cashflow-Pfads verschiebt. Sollte Barani East den Übergang von der Genehmigung in die tatsächliche Errichtung und den operativen Betrieb schaffen, könnte Desert Gold zunehmend unter einem anderen Bewertungsrahmen gehandelt werden. Statt einer reinen Entdeckungsoption stünde dann ein Unternehmen mit einem glaubwürdigen Weg zu wiederkehrenden Cashflows im Fokus. Das könnte sowohl den potenziellen Investorenkreis erweitern als auch die bisher hohe Explorationsrisikoprämie verringern. Barani East geht vom Konzept in die Umsetzung über Entscheidend ist derzeit, dass Barani East erkennbar die Schwelle vom Planungskonzept zur operativen Umsetzung überschreitet. Das Projekt entwickelt sich von einer rein konzeptionellen Initiative zu einem Bündel konkreter Feld-, Infrastruktur- und Engineeringmaßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, Umsetzungsrisiken frühzeitig zu identifizieren und zu kontrollieren. Sichtbar wird dies an der physischen Mobilisierung vor Ort, den Vorbereitungen für Camp und Baustelle, technischen Standortbegehungen, der frühzeitigen Aufdeckung eines wesentlichen Konstruktionskonflikts sowie am Aufbau eines Überwachungsrahmens mit unabhängiger ziviler und technischer Kontrolle. Die physische Präsenz vor Ort ist dabei wichtiger, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Die Inbetriebnahme des Projektcamps, der Beginn von Räumungs- und Vorbereitungsarbeiten auf dem Gelände sowie die Aufnahme lokaler Abstimmungsprozesse zeigen, dass das Unternehmen die Phase der reinen Schreibtischplanung verlässt und in die operative Steuerung am Standort eintritt. Gerade bei Bergbauprojekten in frühen Entwicklungsstadien und in abgelegenen Regionen werden viele Risiken erst in dieser Phase sichtbar. Dazu zählen logistische Engpässe, Standortzugang, lokale Verwaltungsabläufe, die Verfügbarkeit von Auftragnehmern sowie Abweichungen zwischen Planungsannahmen und den tatsächlichen Bedingungen vor Ort. Dass das Unternehmen einen strukturierten Bewertungsbesuch mit klar definierten Missionszielen offengelegt hat, spricht für einen disziplinierteren Ansatz, als er bei vielen Small-Cap-Projekten üblich ist. Besonders aufschlussreich ist die technische Begutachtung des Standorts. Eine zentrale Erkenntnis war der Konflikt zwischen dem geplanten Infrastruktur-Layout und einem ausgeprägten natürlichen Entwässerungsnetz. Solche Konflikte gehören in der Praxis zu den häufigsten Ursachen für bauliche Mängel, Zeitverzug und kostspielige Nacharbeiten, insbesondere in Regionen mit saisonalen Niederschlägen. Ein ungünstig positionierter Anlagenstandort oder eine falsch geführte Zufahrtsstraße kann sich schnell zu einem operativen Schwachpunkt entwickeln. Fundamente können unterspült werden, Entwässerungsbauwerke unterdimensioniert sein und Verkehrswege ihre Funktion verlieren. Dass dieses Problem vor Beginn der Hauptbauarbeiten identifiziert wurde, ist daher ein positives Signal. Noch wichtiger ist die Vorgehensweise. Der Ablauf aus Identifikation, technischer Anpassung, Rückkopplung mit den Planern, Validierung und anschließender Umsetzung deutet auf einen strukturierten Projektansatz hin. Das Management behandelt die Bau- und Hydrologieplanung erkennbar als kritische Werttreiber und nicht als nachgelagerte Detailfrage. Ebenso relevant ist die Organisation eines parallelen Arbeitsablaufs. Das Unternehmen ordnet Bauvorbereitung und Infrastrukturarbeiten so an, dass sie der Anlieferung der Anlage vorausgehen. Das ist ein sinnvoller Ansatz, um den Gesamtzeitplan zu verdichten und Leerlauf nach Ankunft wesentlicher Komponenten zu vermeiden. Dazu zählen Geländeräumung und Erdarbeiten, Straßenausbau, Vorbereitung der Lagerflächen, Fundamentarbeiten, Wasserversorgung, Entwässerung, Versorgungsleitungen, Sicherheitsinfrastruktur, Beleuchtung sowie Büro-, Kontrollraum- und Campstrukturen. Jede einzelne dieser Maßnahmen ist für sich genommen beherrschbar. Zusammengenommen werden sie jedoch schnell terminkritisch, sobald Materialflüsse, Personalverfügbarkeit und Genehmigungsabläufe aufeinander abgestimmt werden müssen. Eine Vorverlagerung dieser Arbeiten reduziert das Risiko, dass Ausrüstung bereits vor Ort ist, während die Baustelle operativ noch nicht bereit ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die unabhängige Bauaufsicht. Die Einbindung eines externen Beraterteams für Hoch- und Tiefbau mit leitendem Ingenieur und technischem Personal am Standort spricht für ein ernstzunehmendes Bekenntnis zur Qualitätskontrolle. Gerade in frühen Bauphasen kann unabhängige Aufsicht helfen, eine Kette späterer Fehler zu verhindern. In der Praxis erklärt die Qualität der Projektsteuerung häufig, warum zwei Projekte mit ähnlichem Umfang sehr unterschiedliche Resultate erzielen. Auch ein vergleichsweise kleines modulares Anlagenkonzept kann scheitern, wenn Fundamente mangelhaft ausgeführt, Entwässerungslösungen unzureichend geplant oder Anlagenkomponenten ohne präzise Ausrichtung und Toleranzkontrolle installiert werden. Unabhängige Überwachung verbessert in diesem Zusammenhang nicht nur die Bauqualität, sondern auch die Rechenschaftspflicht der Auftragnehmer, die Dokumentation und die Verlässlichkeit der Übergabeprozesse. Die Finanzierung trägt den Strategiewechsel nun mit Der Strategiewechsel wird nun auch finanziell sichtbar. Mit der jüngsten Eigenkapitalfinanzierung über brutto rund 7,21 Millionen CAD hat Desert Gold zusätzliche Mittel eingeworben, die nach Unternehmensangaben unter anderem in die erste Phase der Schwerkraftaufbereitungsanlage auf dem vollständig genehmigten Oxid-Goldprojekt Barani East fließen sollen. Gleichzeitig bleiben Mittel für Exploration und Working Capital verfügbar. Damit stützt die Finanzierung nicht nur die operative Weiterentwicklung von Barani East, sondern auch den breiteren unternehmerischen Handlungsspielraum. Der Entwicklungsplan: klein beginnen, validieren und anschließend skalieren Der geplante Entwicklungsansatz lässt sich am besten als stufenweise Roadmap verstehen. Der Vorstand verfolgt eine Strategie, die mit einer modularen Schwerkraftaufbereitungsanlage beginnt, ergänzt durch die notwendige Infrastruktur und ausgerichtet auf eine möglichst frühe operative Validierung. Ziel ist es, technische und betriebliche Risiken zunächst in kleinerem Maßstab zu testen, bevor größere Investitionen erfolgen. Die erste Phase konzentriert sich auf die Verarbeitung von Oxidmaterial über einen reinen Schwerkraftkreislauf. Solche Systeme nutzen den Dichteunterschied zwischen goldhaltigen Partikeln und Gangartmineralen, um freies Gold zu konzentrieren. Typischerweise kommen dabei Zentrifugalkonzentratoren, Rütteltische sowie zugehörige Klassifizierungs- und Pumpsysteme zum Einsatz. Für Oxidlagerstätten kann dieser Ansatz attraktiv sein, da er modular aufgebaut ist, relativ schnell installiert werden kann und deutlich weniger Anforderungen an den Umgang mit Reagenzien oder die chemische Behandlung von Tailings stellt als klassische Cyanidkreisläufe. Wichtig ist, dass diese Schwerkraftphase nicht als endgültige Prozesskonfiguration gedacht ist. Der strategische Rahmen sieht eine anfängliche Phase mit moderater Ausbeute vor, die später durch zusätzliche Aufbereitungsschritte ergänzt werden kann, um höhere Gesamtausbeuten zu erreichen. Operativ bedeutet dies, dass zunächst ein Schwerkraftkonzentrat produziert und ein Teil der enthaltenen Unzen schnell realisiert werden soll. Gleichzeitig bleibt die Möglichkeit offen, später zusätzliche Unzen aus Material zurückzugewinnen, das durch den reinen Schwerkraftprozess nicht vollständig erfasst wird. Dies kann beispielsweise durch die Lagerung von Tailings oder Zwischenprodukten und deren spätere Wiederaufbereitung erfolgen, sobald zusätzliche Prozesskreisläufe installiert sind. In diesem Sinne dient die erste Phase nicht nur dem unmittelbaren Abbau, sondern auch als praktische Feldvalidierung für eine optimierte zweite Entwicklungsstufe. Durchsatz und Skalierbarkeit stehen im Zentrum dieses Konzepts. Der Vorstand skizziert einen kleinen Anfangsbetrieb mit geschätzten Anfangsinvestitionen von rund 2 Millionen US Dollar und einer Startkapazität von etwa 200 Tonnen pro Tag. Für das vierte Quartal 2026 ist eine Erweiterung vorgesehen, die mit zusätzlichen Investitionen von etwa 2 Millionen US Dollar den Durchsatz auf rund 1.200 Tonnen pro Tag erhöhen soll. Für Investoren ist entscheidend, dass diese Struktur eine bewusste Entscheidung gegen eine Überdimensionierung zu Beginn darstellt. Skalierung ist nur dann sinnvoll, wenn die erste Phase zeigt, dass Erzcharakteristik, Metallurgie und Betriebsbedingungen eine stabile Produktion ermöglichen. Entsprechend gewinnen die Leistungskennzahlen der frühen Betriebsphase besondere Bedeutung. Wenn die Anlage einen verlässlichen Durchsatz erreicht, Ausbeuten im erwarteten Bereich liefert und die Betriebskosten kontrollierbar bleiben, wird eine Erweiterung zu einem glaubwürdigen und finanzierbaren nächsten Schritt. Sollten hingegen Probleme bei Erzvariabilität, mechanischer Zuverlässigkeit oder metallurgischer Performance auftreten, würde eine zu frühe Skalierung diese Schwierigkeiten lediglich vergrößern. Die Logik der Strategie besteht daher darin, zunächst den operativen Nachweis zu erbringen und erst danach größere Investitionen in die vollständige Optimierung zu tätigen. Infrastruktur und Wasser als zentrale Erfolgsfaktoren Die Standortvorbereitung und die Infrastrukturplanung verdienen besondere Aufmerksamkeit, da sie maßgeblich darüber entscheiden, ob der Betrieb der Anlage langfristig stabil möglich ist. Der aktuelle Plan sieht die Wassergewinnung über mehrere Bohrlöcher mit gezielt definierten Durchflussraten vor. Dies deutet darauf hin, dass die Verfügbarkeit von Prozess- und Campwasser als potenzieller Engpass erkannt wurde und frühzeitig adressiert werden soll. Wasser gehört zu den am häufigsten unterschätzten Faktoren in frühen Oxidbetrieben. Selbst wenn Geologie und Metallurgie funktionieren, kann eine unzureichende Wasserversorgung den Durchsatz begrenzen, die Ausbeute reduzieren, Stillstandszeiten erhöhen und zusätzliche Investitionen in Notfalllösungen erforderlich machen. Die gleichzeitige Mobilisierung von geophysikalischen Teams und Bohrmannschaften passt zu dem Ziel, die Wassererschließung zu beschleunigen und das Risiko zu minimieren, dass die Wasserversorgung während der Inbetriebnahme zum limitierenden Faktor wird. Auch Tiefbauarbeiten und Entwässerungsmaßnahmen bilden einen wichtigen Bestandteil des Projektaufbaus. Die frühzeitige Identifizierung von Konflikten im natürlichen Entwässerungsnetz zeigt, dass die Hydrologie des Standorts sorgfältig in die Planung integriert werden muss, um Erosion von Anlagenflächen, Überflutungen von Zufahrtsstraßen oder Auswaschungen zu vermeiden, die den Standort zeitweise isolieren könnten. Der aktuelle Ansatz umfasst daher Layoutanpassungen, technische Validierung und anschließende Umsetzung. Ein Best-Practice-Rahmen würde in diesem Zusammenhang unter anderem eine angemessene Straßenneigung, ausreichend dimensionierte Durchlässe, Umleitungskanäle, Rückhalte- oder Sedimentationsbecken für Regenwasser sowie ein solides Oberflächenmanagement rund um Halden und Roherzlagerplätze beinhalten. Das Management scheint zu erkennen, dass bei einer kleineren Mine in abgelegener Lage die operative Stabilität häufig stärker von Erdarbeiten, Entwässerung und Logistik abhängt als von der Metallurgie allein. Darüber hinaus erfordert die Betriebsbereitschaft eine kontinuierliche Einbindung lokaler Interessengruppen. Der Dialog mit der lokalen Verwaltung sowie der Aufbau stabiler Beziehungen zu den umliegenden Gemeinden bleiben auch bei einem vollständig genehmigten Projekt entscheidend. Dazu gehören lokale Beschäftigung, die Einbindung regionaler Lieferanten sowie eine transparente Kommunikation über Standortaktivitäten, Wasserverbrauch und Umweltkontrollen. Mit dem Übergang von episodischen Explorationsarbeiten zu einem kontinuierlichen Betriebsmodell wird diese Governance-Ebene zu einem integralen Bestandteil der Projektumsetzung. Für Investoren ist dies relevant, weil ein Produzent in der Aufbauphase nur dann höher bewertet wird, wenn der Markt davon ausgeht, dass der Betrieb auch dauerhaft aufrechterhalten werden kann und nicht lediglich kurzfristig in Produktion geht. Die Inbetriebnahme ist derzeit für Mitte Juni 2026 vorgesehen Der Projektzeitplan wird inzwischen deutlich greifbarer. Unser Basisszenario geht davon aus, dass Barani East einem stringenten kritischen Pfad folgt, der auf eine erste Inbetriebnahme Mitte Juni 2026 zuläuft. Demnach sollten Anlagenfertigung und Werksabnahme bis Ende März 2026 abgeschlossen sein, um den Versand noch im selben Monat auszulösen. Darauf würden rund sieben Wochen Seetransport bis Dakar folgen, anschließend Hafenabwicklung, Zollfreigabe und Landtransport an den Standort bis Ende Mai. Parallel dazu müssten die Standortvorbereitungen zwischen März und Ende Mai so weit vorangetrieben werden, dass bei Ankunft der Ausrüstung eine unmittelbare Installation möglich ist. Für Montage und Inbetriebnahme ergibt sich daraus ein enges, aber grundsätzlich nachvollziehbares Zeitfenster von Ende Mai bis Mitte Juni 2026. Maßgeblich ist dabei weniger die Exaktheit einzelner Datumsannahmen als die intakte Abfolge des gesamten kritischen Pfads. Bewertung: Barani East als potenziell selbsttragende Kleinmine Unser Bewertungsansatz spiegelt den Wandel im Unternehmensprofil wider. Unter Rückgriff auf den operativen Rahmen der PEA und die aktuellen Annahmen zur Projektabwicklung spricht Barani East in der geplanten Kleinminenstruktur für ein Projekt, das sich nach erfolgter Inbetriebnahme aus eigener Kraft tragen kann. Das zugrunde liegende Modell unterstellt für 2026 während der Anlaufphase eine verarbeitete Menge von 96.000 Tonnen, gefolgt von 432.000 Tonnen pro Jahr ab 2027. Auf Basis eines Gewinnungsgehalts von 0,96 Gramm pro Tonne und einer metallurgischen Ausbeute von 87 Prozent ergibt sich daraus eine Produktion von rund 2.578 verkauften Unzen im Anlaufjahr, etwa 11.600 Unzen jährlich im Regelbetrieb sowie 6.847 Unzen im letzten Teiljahr. Bei einem Goldpreis von 2.850 US Dollar je Unze steigt der Jahresumsatz damit von rund 7,35 Millionen US Dollar in 2026 auf etwa 33,06 Millionen US Dollar im stabilen Betrieb. Auch die im Modell unterstellte Betriebskostenstruktur ist klar und vergleichsweise schlank. Die Abbaukosten liegen bei 10,10 US Dollar pro Tonne, die Aufbereitungskosten bei 13,90 US Dollar pro Tonne und die allgemeinen Verwaltungskosten bei 5,80 US Dollar pro Tonne. Daraus ergeben sich gesamte Betriebskosten von rund 29,80 US Dollar pro Tonne. Auf Unzenbasis entspricht dies Cash Costs von etwa 1.110 US Dollar je Unze. Auf dieser Grundlage ergibt sich für 2026 ein EBITDA von rund 4,49 Millionen US Dollar. Für den Zeitraum von 2027 bis 2035 unterstellt das Modell ein jährliches EBITDA von etwa 20,19 Millionen US Dollar. Nach Abschreibungen und unter Annahme einer Barabgabe von 20 Prozent bleibt der freie Cashflow im Anlaufjahr noch leicht negativ, weil das Modell sowohl die anfänglichen Investitionsausgaben als auch die Investitionen für Phase 2 in die Vorlaufphase einbezieht. Danach dreht der freie Cashflow jedoch deutlich ins Positive und erreicht im Regelbetrieb rund 16,29 Millionen US Dollar pro Jahr. Über die modellierte Lebensdauer der Mine summiert sich der kumulierte freie Cashflow damit auf mehr als 155,9 Millionen US Dollar. Die zentrale Schlussfolgerung daraus ist, dass Barani East nicht als großvolumiger, kapitalintensiver Minenaufbau bewertet werden sollte, der wiederholt auf den Aktienmarkt zurückgreifen muss, um überhaupt den Regelbetrieb zu erreichen. Vielmehr sprechen die Annahmen für einen kleineren, kapitaldisziplinierten Startbetrieb mit begrenztem Vorabkapital, einer schnellen Umwandlung von Umsatz in operative Marge und einem nachvollziehbaren Weg zur Selbstfinanzierung nach der Inbetriebnahme. Unter diesen Annahmen ergibt sich ein mit 10 Prozent diskontierter Kapitalwert von rund 89,6 Millionen US Dollar. Gerade darin liegt die strategische Relevanz des Projekts. Die Attraktivität von Barani East bemisst sich nicht allein an der absoluten Produktionsgröße, sondern an seiner Fähigkeit, mit überschaubarem Kapitaleinsatz einen internen Finanzierungseffekt zu erzeugen. Das Projekt könnte dem Unternehmen damit einen Mechanismus bieten, einen Teil seines Ressourcenbestands in selbst generierte Finanzierungskapazität zu überführen. Bewertung der Schwerkraftaufbereitungsanlage Barani East Die Schwerkraftaufbereitungsanlage Barani East stellt das wichtigste neue Element in unserem Bewertungsrahmen dar. Sie bringt eine kurzfristige, bereits finanzierte Produktionskomponente in ein Projektportfolio ein, das historisch vor allem durch Exploration und langfristige Entwicklungsoptionen geprägt war. In unserer Sum-of-the-Parts-Bewertung weisen wir der Anlage einen Wert von 89,6 Mio. US-Dollar zu. Damit leistet sie nach der PEA-Bewertung des Mali-Oxid-Projekts in Höhe von 124,0 Mio. US-Dollar den zweitgrößten Beitrag zum inneren Wert der Gruppe. Auf dieser Grundlage entfallen rund 36,6 % des gesamten Unternehmenswerts von 244,8 Mio. US-Dollar auf Barani East. Diese Struktur bedeutet eine spürbare Verschiebung in der Bewertungslogik. Das umfassendere Mali-Oxid-Projekt, das Tiegba-Projekt in der Elfenbeinküste sowie die übrigen Ressourcen in Mali bleiben zentrale strategische Vermögenswerte. Mit der Schwerkraftaufbereitungsanlage kommt jedoch eine andere Wertkategorie hinzu. Sie wird nicht primär als langfristige geologische Option bewertet, sondern als finanziertes, phasenweise entwickelbares Bergbauprojekt mit einem realistischen Weg zu kurzfristiger Cashflow-Generierung. Diese Unterscheidung ist für den Investment Case entscheidend, da Kapitalmärkte Vermögenswerte in der Regel höher bewerten, wenn sie innerhalb eines überschaubaren Zeitraums und mit moderater Kapitalintensität von der Genehmigungs- und Planungsphase in die Produktion übergehen können. Die Anlage erhöht damit sowohl den Umfang als auch die Qualität der Bewertung von Desert Gold. Rechnerisch steigert sie den inneren Gesamtwert um 89,6 Mio. US-Dollar. Strategisch verändert sie zugleich die Wahrnehmung des Unternehmens. Investoren können Desert Gold künftig nicht mehr ausschließlich anhand seines Ressourcenpotenzials beurteilen, sondern zunehmend anhand dessen, was das Unternehmen in absehbarer Zeit durch den schrittweisen Aufbau einer Kleinmine mit bereits finanzierter erster Phase monetarisieren kann. Das Unternehmen verlässt damit die Phase hypothetischer Finanzierungsdiskussionen und tritt in eine Umsetzungsphase ein, in der Fragen der Bauausführung, des Hochlaufs und der operativen Leistung stärker in den Vordergrund rücken. Innerhalb der Sum-of-the-Parts-Struktur bleibt das Mali-Oxid-Projekt mit 124,0 Mio. US-Dollar beziehungsweise rund 50,7 % des gesamten inneren Werts die größte Einzelkomponente. Das Tiegba-Projekt trägt etwa 9,5 Mio. US-Dollar beziehungsweise rund 3,9 % bei, während die übrigen Ressourcen in Mali etwa 21,7 Mio. US-Dollar oder 8,9 % ausmachen. Vor diesem Hintergrund sticht die Schwerkraftaufbereitungsanlage nicht nur aufgrund ihrer Größe hervor, sondern auch wegen ihrer strategischen Rolle als klarste Verbindung zwischen Vermögenswert und operativer Wertschöpfung. Sie ist damit die Komponente, die am unmittelbarsten mit einer möglichen Neubewertung des Unternehmens vom Explorations- und Entwicklungswert hin zu einem aufstrebenden Produzenten verbunden ist. Auf Basis von 360,3 Mio. ausstehenden Aktien entspricht unser Gesamt-Intrinsic-Value von 244,8 Mio. US-Dollar einem Wert von 0,68 US-Dollar je Aktie, beziehungsweise 0,93 CAD oder 0,59 EUR. Innerhalb dieses Gesamtwerts entfällt rund 0,25 US-Dollar je Aktie auf Barani East. Damit stellt das Projekt einen wesentlichen Anteil am gesamten Eigenkapitalwert dar und unterstreicht unsere Einschätzung, dass die erfolgreiche Umsetzung in Barani East ein zentraler Treiber für die Kursentwicklung in der nächsten Phase der Unternehmensentwicklung sein dürfte. Aus unserer Sicht geht die Bedeutung der Anlage zudem über ihren isolierten DCF-Beitrag hinaus. Da die erste Phase bereits finanziert ist, bietet Barani East etwas, das der Markt Desert Gold bislang nur begrenzt zugestanden hat: einen glaubwürdigen und finanzierten Weg zu intern generiertem Cashflow. Eine erfolgreiche Umsetzung könnte daher nicht nur die Bewertung des Projekts selbst stützen, sondern auch das Vertrauen in das Monetarisierungspotenzial des gesamten SMSZ-Portfolios stärken. Wir betrachten die Schwerkraftaufbereitungsanlage daher sowohl als eigenständigen Werttreiber als auch als potenziellen Katalysator für eine breitere Neubewertung der übrigen Vermögenswerte des Unternehmens. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=00b2a89c8ba999f9862056714fa509ab Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Fertigstellung: 17.03.2026 (20:18) Erste Weitergabe: 18.03.2026 (12:00) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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