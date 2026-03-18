Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH 18.03.2026 / 11:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG Unternehmen: Enapter AG ISIN: DE000A255G02 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 18.03.2026 Kursziel: 1,90 Euro Kursziel auf Sicht 12 Monate von: Letzte 12.11.2025: Heraufstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,30 auf EUR 1,90. Zusammenfassung: Enapter hat vorläufige KPIs für 2025 veröffentlicht. Der Umsatz lag am oberen Ende der Guidance von EUR20 Mio. bis EUR22 Mio. und übertraf unsere Prognose um 10%. Das EBITDA von EUR-18,1 Mio. blieb jedoch deutlich unter der EBITDA-Guidance von EUR-9 Mio. bis EUR-10 Mio. und unserer Prognose von EUR-10 Mio., hauptsächlich aufgrund zweier Einmalaufwendungen. Der Auftragsbestand sank im Jahresvergleich um ca. 16% auf EUR36 Mio., bildet aber weiterhin eine solide Basis für ein starkes Umsatzwachstum, da das Management EUR29 Mio. des Auftragsbestands im laufenden Jahr verumsatzen möchte. Der Krieg der USA/Israel gegen den Iran inklusive der weitgehenden Schließung der Straße von Hormus führt zu einer hohen globalen makroökonomischen Unsicherheit. Stark steigende Öl- und Erdgaspreise bergen Inflations- und Rezessionsrisiken. Eine erhebliche Beeinträchtigung der globalen Lieferketten ist möglich. Dies und der niedrige Auftragseingang im Jahr 2025 veranlassen uns, unsere Schätzungen zu reduzieren. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR1,90 (zuvor: EUR2,30). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 40%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8039536c268a5537df919f85f91491da Kontakt für Rückfragen: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=f9ad54e9-22b5-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2293574 18.03.2026 CET/CEST °