Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH

18.03.2026 / 11:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG

     Unternehmen:          Enapter AG
     ISIN:                 DE000A255G02

     Anlass der Studie:    Update
     Empfehlung:           Buy
     seit:                 18.03.2026
     Kursziel:             1,90 Euro
     Kursziel auf Sicht    12 Monate
     von:
     Letzte                12.11.2025: Heraufstufung von Hinzufügen auf
     Ratingänderung:       Kaufen
     Analyst:              Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN:
DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,30 auf EUR 1,90.

Zusammenfassung:
Enapter hat vorläufige KPIs für 2025 veröffentlicht. Der Umsatz lag am
oberen Ende der Guidance von EUR20 Mio. bis EUR22 Mio. und übertraf unsere
Prognose um 10%. Das EBITDA von EUR-18,1 Mio. blieb jedoch deutlich unter der
EBITDA-Guidance von EUR-9 Mio. bis EUR-10 Mio. und unserer Prognose von EUR-10
Mio., hauptsächlich aufgrund zweier Einmalaufwendungen. Der Auftragsbestand
sank im Jahresvergleich um ca. 16% auf EUR36 Mio., bildet aber weiterhin eine
solide Basis für ein starkes Umsatzwachstum, da das Management EUR29 Mio. des
Auftragsbestands im laufenden Jahr verumsatzen möchte. Der Krieg der
USA/Israel gegen den Iran inklusive der weitgehenden Schließung der Straße
von Hormus führt zu einer hohen globalen makroökonomischen Unsicherheit.
Stark steigende Öl- und Erdgaspreise bergen Inflations- und
Rezessionsrisiken. Eine erhebliche Beeinträchtigung der globalen
Lieferketten ist möglich. Dies und der niedrige Auftragseingang im Jahr 2025
veranlassen uns, unsere Schätzungen zu reduzieren. Ein aktualisiertes
DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR1,90 (zuvor: EUR2,30). Wir
bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 40%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8039536c268a5537df919f85f91491da

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=f9ad54e9-22b5-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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2293574 18.03.2026 CET/CEST

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