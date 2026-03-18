Original-Research: Österreichische Post AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Österreichische Post AG - von Montega AG

18.03.2026 / 17:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Österreichische Post AG

     Unternehmen:               Österreichische Post AG
     ISIN:                      AT0000APOST4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      18.03.2026
     Kursziel:                  38,00 EUR (zuvor: 36,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Solides Ergebnis im Nachwahljahr - Fokus auf Transformation und
Dividendenkontinuität

Die Österreichische Post hat heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2025
vorgelegt und dabei die vorläufigen Zahlen punktgenau bestätigt. In einem
von makroökonomischem Gegenwind und hohen Vorjahres-Basiseffekten geprägten
Umfeld unterstreicht der Konzern seine operative Resilienz. Mit den
berichteten Ergebnissen wurden sowohl die Markterwartungen als auch unsere
Montega-Prognosen im Wesentlichen getroffen, womit der Konzern seine Rolle
als zuverlässiger Dividendenzahler weiter festigen kann.

[Tabelle]

Operative Resilienz trotz Basiseffekten und Währungsgegenwind: Der
Konzernumsatz sank im Geschäftsjahr 2025 zwar nominal um 2,6% auf 3.043,3
Mio. EUR, bereinigt um massive Vorjahres-Sondereffekte aus dem Wahljahr 2024
(ca. 40 Mio. EUR) sowie signifikante Währungseffekte der Türkischen Lira
(ca. 80 Mio. EUR) zeigt sich das operative Kerngeschäft jedoch stabil bis
leicht wachsend. Diese Transformationsphase spiegelt sich deutlich in der
Segmentanalyse wider: Während das Segment Brief & Werbepost primär aufgrund
der fortschreitenden E-Substitution und fehlender Wahlvolumina einen
Umsatzrückgang von 6,8% auf 1.155,2 Mio. EUR (EBIT: 129,7 Mio. EUR)
hinnehmen musste, konnte das Segment Paket & Logistik trotz des intensiven
Wettbewerbsdrucks in CEE/SEE und negativer Währungseffekte in der Türkei ein
leichtes Umsatzplus von 0,4% auf 1.719,9 Mio. EUR (EBIT: 81,5 Mio. EUR)
erzielen, getragen durch ein gesundes organisches Wachstum im Kernmarkt
Österreich. Ein entscheidender positiver Trigger ist der gefestigte
operative Turnaround im Segment Filiale & Bank, das trotz des rückläufigen
Zinsumfelds mit einem EBIT von 6,9 Mio. EUR den Sprung aus der Verlustzone
schaffte und damit die strukturellen Rückgänge im Briefbereich wirksam
flankiert.

Dividende auf Vorjahresniveau: Trotz des leichten EBIT-Rückgangs auf 196,9
Mio. EUR (-5,0% yoy) schlägt der Vorstand eine stabile Dividende von 1,83
EUR pro Aktie vor. Dies entspricht aktuell einer attraktiven
Dividendenrendite von ca. 5,6% und unterstreicht die Cashflow-Stärke des
Konzerns (Free Cashflow 2025: +10,3% yoy auf 280,1 Mio. EUR gesteigert).

Ausblick 2026: Das Management erwartet für 2026 einen leichten Umsatzanstieg
bei stabilem operativem Ergebnis, mit einem klar zweigeteilten
Jahresverlauf. Nach einem verhaltenen Start im ersten Quartal (EBIT ca. -10
Mio. EUR yoy) sollte sich die Ergebnisdynamik im weiteren Jahresverlauf
sukzessive beschleunigen. Die Schwäche in Q1 ist primär auf ein temporäres
Ergebnis-Gap im Telekommunikationsgeschäft zurückzuführen: Im Zuge der
Vorbereitung der Eigenmarke 'YELLLOW" (Launch April 2026) ist die
A1-Vertriebskooperation ausgelaufen, wodurch Provisionserlöse von rund 5
Mio. EUR im ersten Quartal entfallen. Zusätzlich dürften regulatorische
Änderungen in der Türkei (Abschaffung der Zollfreigrenzen per 06.02.2026)
das Volumen grenzüberschreitender E-Commerce-Sendungen - insbesondere von
Anbietern wie Temu und Shein - temporär belasten.

Im weiteren Jahresverlauf erwarten wir eine deutliche Ergebnisverbesserung.
Wesentliche Impulse sollten von der 70%-Beteiligung an der bulgarischen
euShipments.com ausgehen, die einen EBIT-Beitrag im hohen einstelligen
Millionenbereich liefern dürfte. Unterstützend wirken zudem geplante
Tarifanpassungen im österreichischen Kernmarkt, mit moderaten
Preiserhöhungen im Brief- und Paketsegment zur Kompensation anhaltender
Kostensteigerungen. In Kombination mit ersten Ergebnisbeiträgen von
'YELLLOW" sowie einer erwarteten Stabilisierung der Volumina in der Türkei
erscheint ein EBIT auf stabilem bis leicht über dem Niveau von 2025
erreichbar.

Fazit: Die Österreichische Post bestätigt ihre operative Resilienz in einem
anspruchsvollen Marktumfeld. Die strategische Weiterentwicklung hin zu einem
integrierten Logistik- und Servicedienstleister schreitet voran, mit dem
Turnaround der bank99 und der Expansion im internationalen E-Commerce als
zentrale Werttreiber. Die solide Cashflow-Generierung unterstreicht den
defensiven Charakter der Aktie und sichert eine attraktive
Dividendenrendite. Kurzfristige Kursschwäche im Zuge des verhaltenen
Jahresstarts sehen wir als opportunistische Einstiegsgelegenheit. Mit
einsetzender Ergebnisdynamik im zweiten Halbjahr sollte sich die
fundamentale Stärke wieder stärker im Kurs widerspiegeln. Wir behalten
unsere 'Kaufen"-Empfehlung bei und erhöhen das Kursziel auf 38,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fb41614bc3b65ede7f5aaa322895e0a1

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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