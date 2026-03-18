Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Sondervermögen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu Umgang des Bundes mit dem Sondervermögen:

"Die Schulden steigen deutlich, die tatsächlichen Investitionen dagegen kaum. Der Rest? Verschoben, umetikettiert, verrechnet. Was im Kernhaushalt gekürzt wird, taucht im Sondertopf wieder auf. Kurz: Ein "Investitionsschub", der nur auf dem Papier existiert. Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass neue Schulden auch neue Projekte bedeuten. Wer Milliarden mobilisiert, muss auch sichtbar liefern. Das Sondervermögen wurde nicht zuletzt geschaffen, um Vertrauen zu signalisieren: in die Handlungsfähigkeit des Staates, in den ernsthaften Willen zur Modernisierung. Am Ende zählt nicht, wie geschickt Mittel verbucht werden, sondern ob Brücken saniert und Netze ausgebaut werden. Alles andere ist Buchhaltung - keine Politik."/yyzz/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Krieg im Iran
Heftige Angriffe im Nahen Osten dauern an15. März · dpa-AFX
Heftige Angriffe im Nahen Osten dauern an
Mögliche Übernahme
Unicredit bietet für Commerzbank: "An der Zeit zu reden"16. März · dpa-AFX
Unicredit bietet für Commerzbank: "An der Zeit zu reden"
Reform der privaten Rente
Lars Klingbeil will Kosten für Standarddepot begrenzen14. März · dpa-AFX
Lars Klingbeil will Kosten für Standarddepot begrenzen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietetgestern, 08:43 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.03.2026
Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibe15. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Krise privater Kreditfonds: Droht ein Lehman 2.0?15. März · Acatis
Alle Premium-News