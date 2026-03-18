Pressestimme: 'Handelsblatt' zu zweckentfremdeten Sondervermögen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu zweckentfremdeten Sondervermögen:

"An Tag eins seiner Amtszeit rief sich Lars Klingbeil (SPD) zum "Investitionsminister" aus. Kurz darauf kündigte der Bundesfinanzminister bei Vorstellung seines ersten Haushalts "Rekordinvestitionen" an. Klingbeil hat die Backen verdammt dick aufgeblasen, doch heraus kam bislang viel heiße Luft. Das ist spätestens jetzt der Eindruck, der sich erst mal festgesetzt hat. Laut zweier Studien hat die Bundesregierung das vor einem Jahr beschlossene Schuldenprogramm im Vorjahr fast vollständig zweckentfremdet. Die vielen Schulden wurden demnach nicht für zusätzliche Investitionen eingesetzt, sondern zum Stopfen von Haushaltslöchern und zum Einlösen sinnbefreiter Wahlversprechen. Für Klingbeil sind die neuen Zahlen politisch verheerend."/yyzz/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Krieg im Iran
Heftige Angriffe im Nahen Osten dauern an15. März · dpa-AFX
Heftige Angriffe im Nahen Osten dauern an
Mögliche Übernahme
Unicredit bietet für Commerzbank: "An der Zeit zu reden"16. März · dpa-AFX
Unicredit bietet für Commerzbank: "An der Zeit zu reden"
Reform der privaten Rente
Lars Klingbeil will Kosten für Standarddepot begrenzen14. März · dpa-AFX
Lars Klingbeil will Kosten für Standarddepot begrenzen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietetgestern, 08:43 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.03.2026
Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibe15. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Krise privater Kreditfonds: Droht ein Lehman 2.0?15. März · Acatis
Alle Premium-News