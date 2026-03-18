Restaurantkette Timberjacks ab 1. April auf dem Brocken

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WERNIGERODE (dpa-AFX) - Der Pachtvertrag ist unterzeichnet: Die Restaurantkette Timberjacks aus Göttingen übernimmt Brockenhotel und -gastronomie ab dem 1. April. Die "Brocken Mountain Lodge" werde das neue Aushängeschild des Brockenplateaus, sagte Landrat Thomas Balcerowski (CDU) zur Vertragsunterzeichnung. Der langjährige Pächter, Brockenwirt Daniel Steinhoff, ziehe sich aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen zurück. Er bleibe aber am Brockenbahnhof der Harzer Schmalspurbahnen GmbH aktiv.

Timberjacks will ab Ostersonntag zunächst eine kleine Speisekarte anbieten. Geschäftsführer Thomas Kemner erklärte, der Brocken sei nicht einfach nur ein weiterer Standort. "Er ist vielmehr ein besonderes Leitprojekt mit großer Bedeutung, das moderne Gastlichkeit, Naturerlebnis und Rücksicht auf die Umwelt miteinander verbindet."

In dem denkmalgeschützten, in die Jahre gekommenen Ensemble sollten auf einer Nutzfläche von knapp 3.000 Quadratmetern bis zu 80 Hotelzimmer und ein Restaurant sowie ein Biergarten entstehen. Fünf bis acht Millionen Euro sollten investiert werden./dh/DP/zb

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