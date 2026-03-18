ROUNDUP: Weitgehend Stillstand bei Tram und U-Bahn in München

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi stehen U-Bahnen und Tram in München weitgehend still. Seit 9.00 Uhr würden die meisten U-Bahnen, Trambahnen und Busse zurück zu den Betriebshöfen fahren, um bei Streikbeginn um 11.00 Uhr nicht auf freier Strecke zu stehen, teilte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit.

Bei den Bussen komme aber weiter mehr als die Hälfte der Fahrzeuge zum Einsatz. Sie sollen eine Grundversorgung auf allen Linien sichern, wie die MVG mitteilte. Es könne aber zu größeren Unregelmäßigkeiten kommen. Zudem fahren Trambahnen demnach weiter auf der Linie 20, mit der üblicherweise besonders viele Fahrgäste unterwegs sind.

Fahrgäste haben auf einigen Strecken aber Alternativen im öffentlichen Nahverkehr: Nicht betroffen sind die MVV-Regionalbusse im Umland, Regionalzüge und die Münchner S-Bahn. Am Donnerstag will Verdi dann den ganzen Tag für Stillstand bei Bussen, Tram und U-Bahnen sorgen. Die Probleme im Nahverkehr sollen bis Freitag (4.00 Uhr) anhalten.

Ziel: Möglichst viele U-Bahnen zwischen Innenstadt und Stadion

Bange Blicke richteten sich vor allem von Fußballfans in Richtung der U-Bahnlinie U6 am Nachmittag und Abend: Deren Züge verbinden die Innenstadt mit der Allianz Arena in Fröttmaning, in der um 21.00 Uhr das Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Atalanta Bergamo angepfiffen werden soll. Die MVG kündigte an, möglichst viele U-Bahnen auf der Strecke zwischen Fürstenried-West und Fröttmaning fahren lassen zu wollen.

Wie oft und wie lang die Bahnen am Nachmittag auf der U6 fahren können, blieb zunächst offen. Der genaue Umfang und die Taktung hänge von der Personalverfügbarkeit ab, teilte die MVG mit. Gegen Mittag fuhren die U-Bahnen auf dem Streckenabschnitt laut einem Sprecher im Zehn-Minuten-Takt.

Eine solche Notlösung hat sich schon Mitte Februar bewährt. Damals hatte die Gewerkschaft Verdi vor dem Viertelfinale des DFB-Pokals zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig zum Warnstreik aufgerufen.

Frühzeitig anreisen

Die MVG riet Fußballfans dennoch, frühzeitig anzureisen - und im Münchner Umland, sofern möglich, Fahrgemeinschaften zu bilden. Zudem biete der FC Bayern von 17.30 Uhr an einen kostenlosen Bustransfer von der S-Bahnhaltestelle Donnersberger Brücke an. Dafür sollen zusätzliche Busse privater Firmen im Einsatz sein. Auf dem Rückweg fahre dieser dann zum Karlsplatz (Stachus)./fjm/DP/nas