Shell plc - Endlich ein neues Allzeithoch!

Die langfristige Bodenbildung der Shell-Aktie in den letzten beiden Dekaden haben wir an dieser Stelle mehrfach diskutiert. Nach einer langen Seitwärtsphase dürfte der Öltitel damit in die Erfolgsspur zurückgekehrt sein. Diese Einschätzung wird durch die jüngste Flaggenkonsolidierung bestätigt, denn letztlich kann die Kursentwicklung seit 2023 als klassische, trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Diese Steilvorlagen konnte das Papier jetzt in ein neues Allzeithoch ummünzen, d. h. endlich gelang der Spurt über das alte Rekordlevel aus dem Jahr 2000 bei 37,95 EUR (siehe Chart). Der Vorstoß in „uncharted territory“ wird von einem neuen MACD-Einstiegssignal begleitet und auch die Relative Stärke nach Levy ist konstruktiv zu interpretieren. Langfristig ergibt sich – abgeleitet aus der Höhe der strategischen Bodenbildung – ein kalkulatorisches Kursziel von rund 54 EUR. Aber auch unter dem Blickwinkel eines aktiven Money Managements liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Um die vielversprechende Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es deshalb, das 2024er-Hoch bei 34,74 EUR nicht mehr zu unterschreiten.

Shell plc (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Shell plc

Quelle: LSEG, tradesignal²

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