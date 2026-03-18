TAGESVORSCHAU: Termine am 19. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. März

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 NOR: Equnior, Jahreszahlen 07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Init, Jahreszahlen 07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (11.00 Pk) 07:00 DEU: Procredit, Jahreszahlen 07:00 DEU: PVA Tepla, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Call) 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:00 DEU: SAF-Holland, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen (7.30 Pk) 07:00 CHE: Docmorris, Jahreszahlen (detailliert) 07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: SGL, Jahreszahlen 07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.30 Analystencall) 07:30 DEU: Ionos, Jahreszahlen (9.00 Analystencall) 07:30 DEU: 1&1, Jahreszahlen 10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk 10:00 DEU: NordLB, Bilanz-Pk (14.00 Analystencall) 10:00 DEU: Villeroy & Boch, Bilanz-Pk 10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung 11:30 CHN: Alibaba, Q4-Zahlen 14:00 ITA: Eni, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2029 21:00 USA: Fedex, Q3-Zahlen CHE: Givaudan, Hauptversammlung DEU: Continental, Geschäftsbericht DEU: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht DEU: Exasol, Jahreszahlen DEU: OHB, Jahreszahlen DEU: Paul Hartmann, Jahreszahlen DEU: Fair Value REIT, Jahreszahlen DEU: DMG Mori, Jahreszahlen DEU: Carl Zeiss Meditec, Capital Markets Day DEU: Merkur Privatbank, Jahreszahlen DEU: Demire, Jahreszahlen GBR: Accenture, Q2-Zahlen ITA: Enel, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 1/26 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid 11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/25 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/26 14:15 EUR: EZB-Zinsentscheidung (14.45 Pk) 15:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26 15:00 USA: Neubauverkäufe 1/26 SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten 09:30 LUX: EuGH urteilt zur EU-Genehmigung der Übernahme von innogy durch Eon 13:00 DEU: Industriedialog Bundeswirtschaftsministerium und Bundesverteidigungsministerium mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) +1500 Hybrid-Statement Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und BDI-Präsident Peter Leibinger DEU: Bitkom-Konferenz «TRANSFORM» zur digitalen Transformation von Unternehmen, u.a. mit Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) + 1345 Keynote Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) + 1515 Rede Bundesarbeitsministerin Bas 15:00 CHE: WTO Bericht über Entwicklung des Welthandels 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu EU-Innovationsfonds für den ökologischen Wandel BEL: EU-Gipfel (bis 20.3.26)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi