Versicherer Talanx erhöht Dividende um ein Drittel

München, 18. ⁠Mrz (Reuters) - Der Versicherungskonzern Talanx schraubt seine Dividende deutlich nach oben. Dis Ausschüttung soll nach den Vorstellungen von Vorstand und Aufsichtsrat um ein Drittel auf 3,60 (2024: 2,70) ‌Euro je Aktie steigen, wie Talanx am Mittwoch in Hannover mitteilte. "Damit steigt unsere Dividende erneut stärker als das ⁠Konzernergebnis – ⁠und wir halten, was wir versprochen haben: eine stetig steigende Dividende", erklärte Vorstandschef Torsten Leue, dessen Vertrag kürzlich bis 2030 verlängert wurde. Analysten hatten im Schnitt nur 3,35 Euro Dividende erwartet.

Leue bekräftigte das Ziel, ‌den Gewinn im laufenden Jahr ‌auf 2,7 Milliarden Euro zu steigern "und damit unser ursprünglich erst für 2027 angestrebtes Gewinnziel bereits ein Jahr früher zu (...) ⁠übertreffen".

Bereits im vergangenen Jahr war Talanx mit einem Rekordgewinn ‌von 2,48 (2024: 1,98) Milliarden ⁠Euro nahe an die 2027er-Zielmarke von 2,5 Milliarden Euro herangerückt, wie der Versicherer im Februar mitgeteilt hatte. Dem Mutterkonzern des Rückversicherers Hannover Rück kamen ‌dabei die relativ geringen ⁠Großschäden zugute - trotz der ⁠verheerenden Waldbrände in Los Angeles zu Jahresbeginn, für die Talanx mit 612 Millionen Euro geradestehen musste. "2025 war ein außergewöhnliches Jahr – wir haben im ersten Quartal den größten Naturkatastrophen-Schaden unserer Konzerngeschichte und anschließend drei Quartale mit ungewöhnlich wenigen Naturkatastrophen erlebt", resümierte Leue am Mittwoch.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)