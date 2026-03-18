Chinesischer Konzern

Videospiele und KI-Angebote geben Tencent Rückenwind

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: askarim / Shutterstock.com

Die wachsende Nachfrage nach KI-Angeboten und beliebte Videospiele verhelfen Tencent zu einem überraschend starken Quartalsergebnis.

Der Umsatz sei im abgelaufenen Quartal ‌um 13 Prozent auf umgerechnet 24,5 Milliarden Euro gestiegen, teilte der chinesische Konzern am ⁠Mittwoch ⁠mit. Der Reingewinn habe ähnlich stark auf 7,35 Milliarden Euro zugelegt.

Tencent ist der weltgrößte Videospieleentwickler. Er hat unter anderem die Titel "Delta Force", "Honor of Kings" und "Peacekeeper Elite" ‌im Programm. Zum Konzern gehört ‌zudem der in China populäre Messengerdienst WeChat, den schätzungsweise mehr als eine Milliarde Menschen ⁠nutzen. Über die App können sie nicht nur ‌Nachrichten und Bilder ⁠versenden, sondern auch Taxis rufen oder Finanztransaktionen abwickeln.

Im Wettbewerb mit dem Online-Händler Alibaba und der TikTok-Mutter ByteDance investiert Tencent ‌hohe Summen in ⁠Künstliche Intelligenz (KI). Der Konzern ⁠veröffentlichte unlängst mehrere Programmpakete für "OpenClaw". Diese Software-Plattform ermöglicht die Entwicklung und den Betrieb sogenannter KI-Agenten, die komplexe Aufgaben eigenständig erledigen können.

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