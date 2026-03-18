WOCHENVORSCHAU: Termine bis 31. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 31. März

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 01:00 KOR: Samsung, Hauptversammlung 07:00 DEU: Aumovio, Jahreszahlen (9.30 Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Hellofresh, Jahreszahlen (detailliert), Ausblick 2026 (8.30 Analystencall) 07:00 DEU: Tag Immobilien, Jahreszahlen (10.00 Analystencall) 07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Bilanz-Pk) 07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 AUT: Verbund AG, Jahreszahlen 09:00 ITA: Unicredit, Rede von CEO Orcel auf der Morgan Stanley European Financials Conference 2026 09:30 HKG: Tencent, Jahreszahlen 10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz-Pressekonferenz 18:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung 21:00 USA: Micron, Q2-Zahlen DEU: Munich Re, Geschäftsbericht USA: Macy's, Q4-Zahlen USA: General Mills, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 2/26 08:00 DEU: Baugenehmigungen 1/26 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 1/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 USA: MBA Hypothekenanträge 13:30 USA: Erzeugerpreise 2/26 15:00 USA: Auftragseingang Industrie 1/26 15:30 USA: EIA Ölbericht 19:00 USA: Zinsentscheidung (19.30 Pk) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Stornoabzug bei Lebens- und Rentenversicherungen 09:30 DEU: Handelsblatt-Konferenz Bankenaufsicht 2026 (bis 19.03.) 09:30 DEU: Fidelity-Kapitalmarkt-Ausblick (online) 10:30 DEU: Visa, Jahrespressegespräch mit Zentraleuropa-Chef Albrecht Kiel 11:00 DEU: VÖB Aktienmarktprognose DEU: Beginn Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 20.03.) DEU: Fortsetzung Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) + 10.40 Gespräch zu Innovation u.a. mit Unions-Fraktionschef Jens Spahn + 15.00 Gespräch zu Umweltpolitik mit Umweltminister Carsten Schneider (SPD) DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Netto DEU/FRA: Außenminister Johann Wadephul empfängt den französischen Außenminister Jean-Noël Barrot, Berlin EUR: EU-Kommission stellt Vorschlag für eine neue europäische Unternehmensform vor --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 NOR: Equnior, Jahreszahlen 07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Init, Jahreszahlen 07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (11.00 Pk) 07:00 DEU: Procredit, Jahreszahlen 07:00 DEU: PVA Tepla, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Call) 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:00 DEU: SAF-Holland, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen (7.30 Pk) 07:00 CHE: Docmorris, Jahreszahlen (detailliert) 07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: SGL, Jahreszahlen 07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.30 Analystencall) 07:30 DEU: Ionos, Jahreszahlen (9.00 Analystencall) 07:30 DEU: 1&1, Jahreszahlen 10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk 10:00 DEU: NordLB, Bilanz-Pk (14.00 Analystencall) 10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung 11:30 CHN: Alibaba, Q4-Zahlen 14:00 ITA: Eni, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2029 21:00 USA: Fedex, Q3-Zahlen CHE: Givaudan, Hauptversammlung DEU: Villeroy & Boch, Jahreszahlen DEU: Continental, Geschäftsbericht DEU: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht DEU: Exasol, Jahreszahlen DEU: OHB, Jahreszahlen DEU: Paul Hartmann, Jahreszahlen DEU: Fair Value REIT, Jahreszahlen DEU: DMG Mori, Jahreszahlen DEU: Carl Zeiss Meditec, Capital Markets Day DEU: Merkur Privatbank, Jahreszahlen DEU: Demire, Jahreszahlen GBR: Accenture, Q2-Zahlen ITA: Enel, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 1/26 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid 11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/25 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/26 14:15 EUR: EZB-Zinsentscheidung (14.45 Pk) 15:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26 15:00 USA: Neubauverkäufe 1/26 SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten BEL: EU-Gipfel (bis 20.3.26) --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall) 07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) DEU: Voraussichtlich Erstnotiz Rüstungszulieferer Vincorion Frankfurter Börse DEU: Freenet, Jahreszahlen (endgültig) und Geschäftsbericht DEU: Deutsche Real Estate, Jahreszahlen DEU: Ludwig Beck am Rathauseck, Jahreszahlen DEU: Max Automation, Jahreszahlen DEU: Quirin Privatbank, Jahreszahlen DEU: Tradegate AG, Jahreszahlen DEU: Westag, Jahreszahlen USA: Carnival, Q1-Zahlen USA: Warner Bros Discovery, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 1/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q4/25 und Jahr 2025 08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 2/26 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 1/26 08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 08:45 FRA: Löhne Q4/25 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 1/26 10:00 ITA: Handelsbilanz 1/26 11:00 EUR: Handelsbilanz 1/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung und Pk zum Abschluss der Frühjahrs-Agrarministerkonferenz BEL: EU-Gipfel (Ende) HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk) 07:00 DEU: Ströer, Jahreszaheln (detailliert) DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht DEU: Pro DV, Jahreszahlen DEU: q.beyond, Investorenkonferenz zu Strategie 2028 TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ESP: Handelsbilanz 1/26 12:00 DEU: Bundesbank Monatsbericht 3/26 13:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 2/26 15:00 USA: Bauinvestitionen 1/26 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet über Klimaklagen für Verbrenner-Aus bei BMW und Mercedes DEU: Beginn Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.) --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert) (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen 08:00 GBR: Bellway, Halbjahreszahlen 10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/26 07:00 FIN: Erzeugerpreise 2/26 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/26 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/26 10:00 EUR: HCOB PMI Verabeitendes Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: Produktivität Q4/25 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu einer Studie zur Preisbildung beim öffentlichen Laden von Elektroautos DEU: Dritte Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hornbach, Q4-Umsatz 09:00 DEU: EnBW, Jahreszahlen und Update Strategie (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 10:00 DEU: Otto, Jahrespressekonferenz, Hamburg 10:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung 10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahres-Pk und Ausblick auf 2026, Ingelheim 12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung 13:30 CHE: Swisscom, Hauptversammlung 15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung 16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung 18:00 USA: Starbucks, Hauptversammlung DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht 2025 DEU: Fresenius, Geschäftsbericht 2025 TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (endgültig) 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/26 (endgültig) 08:00 GBR: Verbraucherpreise 2/26 08:00 GBR: Erzeugerpreise 2/26 08:00 SWE: Erzeugerpreise 2/26 09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 3/26 09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 3/26 09:00 ESP: Erzeugerpreise 2/26 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 3/26 13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/26 13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/25 15:00 BEL: Geschäftsklima 3/26 15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Industrieproduktion 2/26 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Konferenz: «The ECB and Its Watchers», Frankfurt/M. Mit einer Rede der Präsidentin der Europäische Zentralbank (EZB), Christine Lagarde (9.45 Uhr) DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.) --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Kontron, Jahreszahlen 07:25 DEU: Medios, Jahreszahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen (10.30 Analystencall) 07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (11.30 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen 07:30 DEU: Elringklinger, Jahreszahlen 07:30 DEU: Keonig & Buaer, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hensoldt, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Dürr, Geschäftsbericht 08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall) 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Jahreszahlen (10.00 Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 GBR: Next, Jahreszahlen 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen 09:00 DEU: KSB, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 09:00 DEU: B. Braun, Bilanz-Pk, Melsungen 09:00 DEU: Bertelsmann SE & Co. KGaA, Jahreszahlen, Gütersloh 10:00 DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Bilanz-Pk (online) 10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk (Präsenz und digital) 10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung 10:30 DEU: Deutsche Bahn, Jahreszahlen, Berlin 10:30 AUT: Andritz, Hauptversammlung 11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Bilanz-Pk, Bad Neustadt/Saale 11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung 12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung 12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung 14:00 DNK: Novo Nordisk, Hauptversammlung 15:00 DNK: Danske Bank, Hauptversammlung 16:30 ESP: Banco Santander, Hauptversammlung 17:50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen 18:00 DEU: Flatexdegiro, Jahreszahlen (detailliert) 20:00 USA: Ciena Corporation, Hauptversammlung DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert) DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert) GBR: 3i Group, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Handelsbilanz 2/26 08:00 DEU: GfK-Konsumklima 4/26 08:45 FRA: Geschäftslima 3/26 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 3/26 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 3/26 09:00 ESP: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 3/26 10:00 ITA: Economic Sentiment 3/26 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 3/26 10:00 EUR: Geldmenge M3 2/26 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Online-Pk zur Konjunkturprognose 2026/27 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf 13:00 DEU: Wohnungsbau-Tag 2026 u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin CMR: WTO-Ministerkonferenz, Yaounde ++ EU-Handelsministertreffen am Rande der WTO-Ministerkonferenz in Kamerun FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Vaux-de-Cernay --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen 07:30 DEU: Sixt, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: GFT Technologies, Jahreszahlen 08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen 10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 NLD: Randstad, Hauptversammlung 11:00 DEU: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk 11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26 02:30 CHN: Industriegewinne 2/26 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 2/26 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 3/26 09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 13:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung) 13:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 2/26 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH entscheidet über Pflicht zur Einholung von Vergleichsangeboten in Wohnungseigentümer-Gemeinschaften, Karlsruhe --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 30. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:15 DEU: Suss Mircotec, Jahreszahlen 07:35 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen 11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 2/26 08:30 HUN: Handelsbilanz 2/26 09:00 CHE: KOF Frühindikator 3/26 09:00 AUT: Erzeugerpreise 2/26 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 2/26 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 3/26 10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 3/26 11:00 EUR: Industrievertrauen 3/26 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig) 11:30 BEL: Verbraucherpreise 3/26 12:00 IRL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 3/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 31. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen 07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen 07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Jahreszahlen 07:50 DEU: MBB SE, Jahreszahlen 09:00 DEU: DHL Group, Capital Markets Day 13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung 13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung 14:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen 22:15 USA: Nike, Q3-Zahlen DEU: PSI, Jahreszahlen ITA: UniCredit, Hauptversammlung (und außerordentliche Hauptversammlung) TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 3/26 01:30 JPN: Arbeitslosenuote 2/26 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 2/26 01:50 JPN. Industrieproduktion 2/26 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 2/26 08:00 GBR: BIP Q4/25 (endgültig) 08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (endgültig) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (endgültig) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (endgültig) 08:45 FRA: Konsumausgaben 2/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 3/26 10:00 POL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/26 15:45 USA: MNI Chicago PMI 3/26 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/26 16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 2/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Jahres-Pressegespräch Fachvereinigung Edelmetalle, Pforzheim INT: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten JPN: Frankreichs Präsident Macron zu Besuch in Japan ---------------------------------------------------------------------------------------

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