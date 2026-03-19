AKTIE IM FOKUS: K+S schwach - USA wollen Kali-Sanktionen gegen Belarus aufheben

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von K+S haben am Donnerstagnachmittag ihre Tagesverluste kräftig ausgeweitet. Zuletzt büßten sie knapp 6 Prozent auf 16,85 Euro ein und gaben damit einen Teil ihrer zuletzt kräftigen Gewinne ab.

Im bisherigen Jahresverlauf bleibt aber immer noch ein Plus von rund 36 Prozent. Die jüngsten Kursgewinne der Aktie waren Spekulationen darüber zu verdanken, dass sich eine länger hinziehende Sperrung der Straße von Hormus im Zuge des Iran-Krieges positiv auf die Gewinne auswirken dürfte.

Wie die staatseigene belarussische Nachrichtenagentur BelTA nun schrieb, haben die USA die Aufhebung der Sanktionen gegen belarussisches Kali angekündigt. So habe die USA entschieden, zwei belarussische Unternehmen von allen Sanktionslisten zu streichen, zitiert BelTA den US-Sondergesandten John Coale. Damit dürfte das Angebot an Kali wieder deutlich steigen./ck/jha/

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