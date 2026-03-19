ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Immobilienkonzerns hätten seinen Prognosen weitgehend entsprochen, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Besonders lobte er die avisierte Reduzierung des Verschuldungsgrads bis Ende 2028./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
US-Bank JP Morgan verweist auf ZinsenImmobiliensektor an der Börse unter Druckheute, 09:51 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Dax, S&P 500, Bitcoin und GoldMärkte im Minus – hier sind entscheidende Markenheute, 11:03 Uhr · onvista
IPO am Freitag geplantFür wen sich Rüstungszulieferer Vincorion lohnen könntegestern, 15:30 Uhr · onvista