ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Ionos auf 'Buy' - Ziel 45,50 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 45,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee attestierte dem Webhoster am Donnerstag beruhigend gute Ergebnisse im vierten Quartal 2025. Auch der Neukundenzuwachs sei solide./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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