ANALYSE-FLASH: MWB Research senkt Hellofresh auf 'Hold' und Ziel auf 4,10 Euro

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HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Hellofresh von 7,00 auf 4,10 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die vorab veröffentlichten Jahreszahlen des Kochboxenversenders hätten durchwachsene Signale ausgesandt, schrieb Alexander Zienkowicz am Donnerstag. Seine deutlich reduzierten Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 reflektierten den trüben Ausblick auf das laufende Jahr sowie eine flachere Wachstumskurve für Umsatz und Ergebnis über 2026 hinaus./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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