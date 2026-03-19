ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 26 Euro

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HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Gewinn je Aktie und Free Cashflow des Lkw-Zulieferers seien solide ausgefallen, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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