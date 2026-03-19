APA ots news: HYPO NOE revolutioniert Online-Festgelderöffnung mit ID Austria

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    Die nahtlose Integration der ID Austria macht den Online  
Eröffnungsprozess des HYPO NOE Online Festgelds besonders 
schnell, sicher und nutzungsfreundlich. 

St. Pölten (APA-ots) - "Moderne, digitale Services sind entscheidend, um  
unseren 
Wirtschaftsstandort zukunftsfit zu halten. Die HYPO NOE zeigt mit dem 
neuen Online Festgeldabschluss eindrucksvoll, wie digitale Lösungen 
wie die ID Austria sinnvoll genutzt werden können, um 
Unternehmensservices einfacher, sicherer und zugänglicher zu machen. 
Es freut mich sehr, dass die Landesbank hier einmal mehr mit gutem 
Beispiel vorangeht und Niederösterreichs Rolle als Innovationsmeister 
stärkt", erklärt Finanzlandesrat Anton Kasser. 

"Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden Lösungen an, die den 
Alltag erleichtern und sicher, verlässlich und unkompliziert sind. 
Mit dem neuen Online Festgeldabschluss gehen wir dank ID Austria 
einen wichtigen Schritt in diese Richtung. Die relevanten Daten zur 
Festgeld-Eröffnung werden von der ID Austria übernommen. Eine klare 
Identifizierung ist ebenfalls gegeben und unsere Kundinnen und Kunden 
ersparen sich mühsame Anmeldeprozesse, streicht HYPO NOE Vorstand 
Wolfgang Viehauser die Vorteile hervor. 

Die HYPO NOE setzt einen weiteren Meilenstein in ihrer digitalen 
Serviceoffensive: Ab sofort können Neukundinnen und Neukunden ihr 
Online Festgeldkonto besonders schnell und einfach sowie rund um die 
Uhr online eröffnen. Die nahtlose Integration der ID Austria macht 
den Prozess besonders schnell, sicher und nutzungsfreundlich. Darüber 
hinaus wird mit dem neuen digitalen Abschlussprozess der Aufwand für 
Kundinnen und Kunden deutlich reduziert: Die Identifikation erfolgt 
dank ID Austria in wenigen Schritten, die Dateneingabe wird auf ein 
Minimum beschränkt, und der gesamte Abschluss lässt sich bequem 
innerhalb weniger Minuten durchführen. 

Auch Matthias Förster, Bereichsleiter Vertriebsstrategie, 
Digitalisierung & Retail Banking, unterstreicht die Bedeutung des 
neuen Angebots: "Der innovative Online-Prozess ist ein weiterer 
Schritt, um Finanzprodukte einfach, digital und jederzeit verfügbar 
zu machen. Dank der Integration der ID Austria ist der Abschluss 
unseres Online Festgelds für Neukundinnen und Neukunden so einfach 
wie noch nie." 

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 

Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die 
größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist 
sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und 
spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100% 
-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die 
HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundennähe und Nachhaltigkeit. 
Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner 
digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz 
und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert. 

Mit dem soliden Emittentenrating 'A' durch Standard & Poors 
zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken 
Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der "Prime"- 
Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der 
Branche gehört. 

Rückfragehinweis: 
   HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 
   Florian Liehr 
   Pressesprecher & Leitung Kommunikation 
   Telefon: +43(0)5 90 910-1235 
   E-Mail: florian.liehr@hyponoe.at 
   Website: https://www.hyponoe.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5667/aom 

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