APA ots news: Kinder-Palliativversorgung: Ehrenamtliche Betreuung weiter...

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APA ots news: Kinder-Palliativversorgung: Ehrenamtliche Betreuung weiter unverzichtbar

Wien (APA-ots) - - Trotz des Ausbaus spezialisierter Angebote gibt es in  
Österreich 
weiterhin Lücken in der pädiatrischen Palliativ- und 
Hospizversorgung. 

- Ehrenamtliche Initiativen schließen diese Lücken und tragen das 
System maßgeblich mit. 

- Die Allianz Österreich unterstützt seit über 40 Jahren den 
Lichtblickhof als eine dieser zentralen Anlaufstellen - zuletzt mit 
mehr als 70.000 Euro aus dem traditionellen Charity-Punschstand. 

Österreich ist ein Land, das von starkem ehrenamtlichem 
Engagement geprägt ist. Laut einer aktuellen Umfrage der Allianz 
Österreich engagiert sich knapp die Hälfte der Österreicher:innen 
ehrenamtlich, wobei drei Viertel der ehrenamtlich Tätigen den Wunsch 
zu helfen als Hauptmotiv für ihr Engagement angeben. Besonders 
unverzichtbar ist dieses Engagement im Hospiz- und Palliativbereich: 
Hier ergänzen ehrenamtliche Begleiter:innen die medizinische 
Versorgung durch menschliche Zuwendung und psychosoziale 
Unterstützung - eine Leistung, die das professionelle 
Gesundheitssystem allein nicht erbringen könnte. 

Zwtl.: Versorgungslücken trotz Ausbau 

Seit 2013 wurde das Angebot an pädiatrischer Palliativversorgung 
systematisch ausgebaut: Österreichweit stehen 39 spezialisierte 
Einrichtungen zur Verfügung, darunter mobile Kinder-Palliativteams 
sowie Kinder-Hospizteams mit ehrenamtlichen Begleiter:innen. Dennoch 
ist die Versorgung nicht bedarfsdeckend - besonders stationäre Plätze 
fehlen, und die umfassende Betreuung betroffener Familien bleibt eine 
Herausforderung. Genau hier setzen ehrenamtliche Initiativen wie der 
Lichtblickhof an: Sie bieten nicht nur medizinische Begleitung, 
sondern schaffen einen Ort, an denen betroffene Familien durchatmen 
und Kraft tanken können. 

Zwtl.: Lichtblickhof: Lebensort mit Equotherapie 

Der Lichtblickhof ist ein solcher Lebensort für Familien, deren 
Kind von unheilbaren und lebensverkürzenden Erkrankungen betroffen 
ist. Mit der Equotherapie - einer speziellen Therapieform mit Pferden 
- hilft der Lichtblickhof Kindern und Jugendlichen dabei, belastende 
Lebensphasen besser zu bewältigen. 

Seit mehr als 40 Jahren unterstützt die Allianz Österreich mit 
ihren Mitarbeiter:innen den Lichtblickhof und konnte insgesamt 
bereits mehr als 1,5 Millionen Euro an Spenden an das Kinderhospiz 
übergeben. 

Zwtl.: Punschstand bringt 70.000 Euro für kranke Kinder 

Zuletzt engagierten sich in der Vorweihnachtszeit 
Mitarbeiter:innen der Allianz am traditionellen Punschstand für den 
guten Zweck. Rund 150 Beschäftigte organisierten den Stand vor der 
Unternehmenszentrale am Wiener Hauptbahnhof in Eigeninitiative und 
betreuten ihn vier Wochen lang in ihrer Freizeit. Der Verkauf von 
Punsch, Glühwein und Snacks sowie der traditionelle Advent- 
Radmarathon brachte mehr als 40.000 Euro an Spenden ein. Die Allianz 
Österreich stockte die Summe um weitere 30.000 Euro auf - insgesamt 
über 70.000 Euro für den Lichtblickhof. 

"Unsere Aufgabe ist es, betroffenen Familien in ihrer schwierigen 
Situation Momente der Hoffnung und Lebensfreude zu ermöglichen. Der 
Lichtblickhof bietet schwerkranken Kindern und ihren Angehörigen 
einen geschützten Ort, an dem sie durchatmen, positive Erlebnisse 
sammeln und neue Energie gewinnen können. Die langjährige 
Unterstützung durch Partner wie die Allianz ist die Grundlage dafür, 
dass wir jährlich bis zu 500 Kinder betreuen können", erklärt 
Roswitha Zink, Geschäftsführerin und Therapeutin des Lichtblickhofes 
. 

"Ehrenamtliche Organisationen leisten einen unverzichtbaren 
Beitrag für unser Gesundheitssystem - gerade bei der Begleitung 
schwerkranker Kinder. Trotz medizinischer Fortschritte gibt es 
weiterhin Lücken in der Versorgung. Umso wichtiger ist es, 
Initiativen wie den Lichtblickhof zu stärken. Unser Punschstand hat 
eine jahrzehntelange Tradition und lebt vom außergewöhnlichen Einsatz 
und Zusammenhalt unserer Mitarbeiter:innen", so Daniel Mati, CEO der 
Allianz Österreich . 

Zwtl.: Charity und Corporate Volunteering 

Soziale Verantwortung und gesellschaftliches Engagement haben bei 
der Allianz Österreich einen hohen Stellenwert - durch finanzielle 
Beiträge ebenso wie durch den freiwilligen Einsatz der 
Mitarbeiter:innen. Im Jahr 2025 wurden - inklusive der Spendengelder 
aus dem Punschstand für den Lichtblickhof - mehr als 70.000 Euro an 
Charity-Projekte gespendet. 

Darüber hinaus können Mitarbeiter:innen der Allianz Österreich 
einen Arbeitstag pro Jahr für den guten Zweck einsetzen. Im Jahr 2025 
wurden rund 130 Corporate-Volunteering-Tage geleistet. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Allianz Österreich 
   Dr. Thomas Gimesi 
   Telefon: +43 676 878 222 914 
   E-Mail: presse@allianz.at 
   Website: https://www.allianz.at/ 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom 

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