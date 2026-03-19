APA ots news: Kinder-Palliativversorgung: Ehrenamtliche Betreuung weiter unverzichtbar

Wien (APA-ots) - - Trotz des Ausbaus spezialisierter Angebote gibt es in Österreich weiterhin Lücken in der pädiatrischen Palliativ- und Hospizversorgung. - Ehrenamtliche Initiativen schließen diese Lücken und tragen das System maßgeblich mit. - Die Allianz Österreich unterstützt seit über 40 Jahren den Lichtblickhof als eine dieser zentralen Anlaufstellen - zuletzt mit mehr als 70.000 Euro aus dem traditionellen Charity-Punschstand. Österreich ist ein Land, das von starkem ehrenamtlichem Engagement geprägt ist. Laut einer aktuellen Umfrage der Allianz Österreich engagiert sich knapp die Hälfte der Österreicher:innen ehrenamtlich, wobei drei Viertel der ehrenamtlich Tätigen den Wunsch zu helfen als Hauptmotiv für ihr Engagement angeben. Besonders unverzichtbar ist dieses Engagement im Hospiz- und Palliativbereich: Hier ergänzen ehrenamtliche Begleiter:innen die medizinische Versorgung durch menschliche Zuwendung und psychosoziale Unterstützung - eine Leistung, die das professionelle Gesundheitssystem allein nicht erbringen könnte. Zwtl.: Versorgungslücken trotz Ausbau Seit 2013 wurde das Angebot an pädiatrischer Palliativversorgung systematisch ausgebaut: Österreichweit stehen 39 spezialisierte Einrichtungen zur Verfügung, darunter mobile Kinder-Palliativteams sowie Kinder-Hospizteams mit ehrenamtlichen Begleiter:innen. Dennoch ist die Versorgung nicht bedarfsdeckend - besonders stationäre Plätze fehlen, und die umfassende Betreuung betroffener Familien bleibt eine Herausforderung. Genau hier setzen ehrenamtliche Initiativen wie der Lichtblickhof an: Sie bieten nicht nur medizinische Begleitung, sondern schaffen einen Ort, an denen betroffene Familien durchatmen und Kraft tanken können. Zwtl.: Lichtblickhof: Lebensort mit Equotherapie Der Lichtblickhof ist ein solcher Lebensort für Familien, deren Kind von unheilbaren und lebensverkürzenden Erkrankungen betroffen ist. Mit der Equotherapie - einer speziellen Therapieform mit Pferden - hilft der Lichtblickhof Kindern und Jugendlichen dabei, belastende Lebensphasen besser zu bewältigen. Seit mehr als 40 Jahren unterstützt die Allianz Österreich mit ihren Mitarbeiter:innen den Lichtblickhof und konnte insgesamt bereits mehr als 1,5 Millionen Euro an Spenden an das Kinderhospiz übergeben. Zwtl.: Punschstand bringt 70.000 Euro für kranke Kinder Zuletzt engagierten sich in der Vorweihnachtszeit Mitarbeiter:innen der Allianz am traditionellen Punschstand für den guten Zweck. Rund 150 Beschäftigte organisierten den Stand vor der Unternehmenszentrale am Wiener Hauptbahnhof in Eigeninitiative und betreuten ihn vier Wochen lang in ihrer Freizeit. Der Verkauf von Punsch, Glühwein und Snacks sowie der traditionelle Advent- Radmarathon brachte mehr als 40.000 Euro an Spenden ein. Die Allianz Österreich stockte die Summe um weitere 30.000 Euro auf - insgesamt über 70.000 Euro für den Lichtblickhof. "Unsere Aufgabe ist es, betroffenen Familien in ihrer schwierigen Situation Momente der Hoffnung und Lebensfreude zu ermöglichen. Der Lichtblickhof bietet schwerkranken Kindern und ihren Angehörigen einen geschützten Ort, an dem sie durchatmen, positive Erlebnisse sammeln und neue Energie gewinnen können. Die langjährige Unterstützung durch Partner wie die Allianz ist die Grundlage dafür, dass wir jährlich bis zu 500 Kinder betreuen können", erklärt Roswitha Zink, Geschäftsführerin und Therapeutin des Lichtblickhofes . "Ehrenamtliche Organisationen leisten einen unverzichtbaren Beitrag für unser Gesundheitssystem - gerade bei der Begleitung schwerkranker Kinder. Trotz medizinischer Fortschritte gibt es weiterhin Lücken in der Versorgung. Umso wichtiger ist es, Initiativen wie den Lichtblickhof zu stärken. Unser Punschstand hat eine jahrzehntelange Tradition und lebt vom außergewöhnlichen Einsatz und Zusammenhalt unserer Mitarbeiter:innen", so Daniel Mati, CEO der Allianz Österreich . Zwtl.: Charity und Corporate Volunteering Soziale Verantwortung und gesellschaftliches Engagement haben bei der Allianz Österreich einen hohen Stellenwert - durch finanzielle Beiträge ebenso wie durch den freiwilligen Einsatz der Mitarbeiter:innen. Im Jahr 2025 wurden - inklusive der Spendengelder aus dem Punschstand für den Lichtblickhof - mehr als 70.000 Euro an Charity-Projekte gespendet. Darüber hinaus können Mitarbeiter:innen der Allianz Österreich einen Arbeitstag pro Jahr für den guten Zweck einsetzen. Im Jahr 2025 wurden rund 130 Corporate-Volunteering-Tage geleistet. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Allianz Österreich Dr. Thomas Gimesi Telefon: +43 676 878 222 914 E-Mail: presse@allianz.at Website: https://www.allianz.at/ Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0096 2026-03-19/12:00