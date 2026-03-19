Autozulieferer ZF macht 2,1 Milliarden Euro Verlust

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FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Der Autozulieferer ZF ist 2025 vor allem wegen eines Sondereffekts beim Konzernumbau noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust verdoppelte sich auf 2,1 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr, wie das Unternehmen in Friedrichshafen am Bodensee mitteilte./bak/DP/nas

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