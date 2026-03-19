Bericht: Fehlender Wasserzugang trifft Frauen härter

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

PARIS (dpa-AFX) - Frauen und Mädchen leiden einem Bericht zufolge stärker unter fehlendem sicherem Wasserzugang. Insgesamt 2,1 Milliarden Menschen haben laut Vereinten Nationen keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser. Zumeist liege die Verantwortung, Wasser zu holen, dann bei den Frauen, heißt es im Weltwasserentwicklungsbericht der UN. In ländlichen Gegenden seien sie in 70 Prozent der Haushalte ohne Anschluss fürs Wasserholen zuständig.

Das Wasserholen trifft Frauen und Mädchen dabei doppelt. Zum einen setzt es sie physischer Belastung und dem Risiko, beim Wasserholen sexuell belästigt zu werden, aus. Zum anderen nimmt es Zeit, die sonst zum Lernen, Lohnarbeiten oder für Freizeit genutzt werden könnte. Dem Bericht zufolge verbringen Frauen und Mädchen weltweit zusammengerechnet 250 Millionen Stunden am Tag damit, Wasser zu holen.

Auch unzureichende Sanitäranlagen treffen Mädchen und Frauen stärker. Fehlen Wasser und Toiletten, bleiben Mädchen während ihrer Periode oft zu Hause anstatt zur Schule zu gehen, heißt es in dem Bericht. Demnach verpassten zwischen 2016 und 2022 mehr als zehn Millionen Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren in 41 Ländern Schule, Arbeit oder soziale Aktivitäten während ihrer Periode. Ein sicherer Wasserzugang in oder bei schulischen Sanitäranlagen sei daher wichtig, um Mädchen den Schulbesuch zu ermöglichen.

Die UN mahnt an, dass Frauen zwar häufiger Verantwortung für Trinkwasser tragen, aber deutlich seltener als Männer an Entscheidungen um Wasser beteiligt sind. Auch weil der Zugang zu Wasser oft an Landrechte geknüpft sei und Männer häufig über mehr Land verfügten, seien Frauen beim Wasserzugang teils allein schon strukturell im Nachteil./rbo/DP/stk

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 16.03.2026
Dax stabilisiert sich - Übernahmeangebot für Commerzbank16. März · onvista
Dax als Wort auf Chart
Iran-Krieg
Ölpreise drehen in die Verlustzone16. März · dpa-AFX
Ölpreise drehen in die Verlustzone
Schutz von Öltransporten
Donald Trump droht Nato und fordert Hilfe in Straße von Hormus16. März · dpa-AFX
Donald Trump droht Nato und fordert Hilfe in Straße von Hormus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
IPO am Freitag geplant
Für wen sich Rüstungszulieferer Vincorion lohnen könntegestern, 15:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Tradergestern, 14:08 Uhr · onvista
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietet17. März · onvista
Alle Premium-News