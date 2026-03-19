Konjunktursorgen haben den deutschen Aktienmarkt wieder fest im Griff. Die wichtigsten Indizes gerieten im frühen Handel am Donnerstag stark unter Druck. Für Verunsicherung sorgte der weiter kräftige Anstieg der Ölpreise, der die Furcht vor einem deutlichen Anziehen der Inflation mit entsprechend negativen wirtschaftlichen Konsequenzen schürte.

Der Leitindex Dax fiel um etwa zwei Prozent auf 22.995 Punkte nach der ersten Stunde. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent rund 114 Dollar. Ein iranischer Offizieller sprach in der Nacht auf der Online-Plattform X von einer neuen Eskalationsstufe. Damit reagiert das Regime auf zunehmende Angriffe auf seine Energieinfrastruktur. Der Iran sieht seinerseits Energieinfrastruktur in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar als legitime Ziele.

Vonovia verliert zehn Prozent

Die Titel der Deutschen Börse und von Hannover Rück waren die einzigen Gewinner im deutschen Leitindex am Morgen. Größte Verlierer waren Infineon und Siemens Energy mit jeweils fünf Prozent sowie Vonovia mit einem Abschlag von zehn Prozent.

JP-Morgan-Analyst Neil Green konnte dem Geschäftsbericht des Immobilienkonzerns zwar einiges Positives abgewinnen. Jedoch stünden aktuell gerade auch die Inflationsrisiken und die daher steigenden Anleiherenditen im Fokus, die den Aktien der Branche üblicherweise Probleme bereitet.

Ottobock zahlt etwas mehr Dividende als erwartet - Aktie dennoch auf Rekordtief

Der Prothesenhersteller Ottobock will seine Aktionäre mit einer überraschend hohen Dividende bedenken. Der Hauptversammlung werde eine Dividende in Höhe von 97 Cent je Aktie vorschlagen, teilte das Unternehmen am Donnerstag im niedersächsischen Duderstadt mit. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfasste Analysten hatten 93 Cent erwartet.

Hauptprofiteur der Dividendenzahlung ist der Milliardär Hans Georg Nädler, der knapp 52 Millionen Ottobock-Aktien und damit etwas mehr als 80 Prozent des Aktienkapitals hält. Bereinigt etwa um Sondereffekte, sowie Zu- und Verkäufe stieg der Gewinn von Ottobock vergangenes Jahr um 83 Prozent auf gut 177 Millionen Euro. Die Strategie der Niedersachsen sieht vor, davon 30 bis 40 Prozent auszuschütten. Unterm Strich stand 2025 ein Gewinn von knapp 96 Millionen Euro.

Ottobock war im vergangenen Oktober an die Börse gegangen. Vom Ausgabepreis in Höhe von 66 Euro ging es zunächst bis auf etwas mehr als 75 Euro nach oben. Danach ging es kräftig nach unten. Am Donnerstag gab der Kurs weitere 1,8 Prozent nach und fiel auf 51,65 Euro und damit auf den bisher tiefsten Stand seit dem Börsengang. Das nach dem Kursrutsch der vergangenen Wochen mit rund 3,3 Milliarden Euro bewertete Unternehmen ist seit Dezember im SDax gelistet.

(mit Material von dpa-AFX)