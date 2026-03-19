Britische Notenbank belässt Leitzins bei 3,75 Prozent

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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet stabil gehalten. Er liegt weiter bei 3,75 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet.

Bereits im Februar wurden die Zinsen nach einer knappen Entscheidung nicht verändert. Zuletzt hatte die Notenbank im Dezember die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte reduziert./jsl/jkr/jha/

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